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ДТП в Хабаровске: женщину сбил КамАЗ

ДТП в Хабаровске: женщину сбил КамАЗ (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 11:02
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешеходный переход   регулировщик   
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В Хабаровске водитель КамАЗа сбил женщину, когда проезжал перекресток на красный сигнал светофора, следуя указаниям регулировщика.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешеходный переход   регулировщик   
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28  комментариев
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JACKAL Час назад
ДТП в Хабаровске: женщину сбил КамАЗ
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Sanar JACKAL Час назад
Там ещё странный мужик с палкой стоял.
Там ещё странный мужик с палкой стоял.
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54
Антитима Минуту назад
У камаза хорошие тормоза, так бы переехал...
Ну почему пешеходы на переходе думают что у них будто стена вырастает и они становятся скперменами?
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863
Инквизитор РФ 7 минут назад
Не получилось лицом смять раму камаза
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14k
ВОВЧЕГ 10 минут назад
Да у них там вообще модно на красный ехать.
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1k
ShySteR 18 минут назад
Хрень какая-то... Зачем при работающем светофоре регулировщик ? Понятно кто/что в приоритете , но как-то абсурдно всё выглядит , отсюда и результат.
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582
Владимир Панин Полчаса назад
Регулировщику надо было отключить светофор, во избежание таких ситуаций.
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9k
Seledochnik Полчаса назад
Тупая
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14k
sanchesS80 39 минут назад
ИМХО регик подставил и тётку, и камазиста. В какой-то момент тётка даже остановилась чтобы пропустить регика, вполне можно было медленно продолжить движение, не было необходимости останавливаться. Тётка подумала - ну раз один пропускает, значит можно идти.
Я к чему: если ПДД не требуют, не пропускайте пешеходов. Лучше посигнальте и медленно проезжайте. Они ж туповатые бывают, ПДД до конца не знают. Ваше пропускание расценят что так и должно быть всегда, в следующий раз даже не убедятся что их пропустили.
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4k
Дмитрий Горчилин sanchesS80 Полчаса назад
Что значит "подставил"? Тупая курица под колеса лезет, тормознул и правильно сделал. Но курица назойливая, нашла таки куда причалить.
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7k
Bely Дмитрий Горчилин 15 минут назад
она-то регулировщика не видит и идёт на зелёный. рег реально зря пропустил
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4k
Дмитрий Горчилин Bely 13 минут назад
Еще раз, эта ДУРА лезет под колеса. Тут как бы два варианта- давить ее нах или притормозить. Давить- это статья, притормозил.
Ну а Вы давите, раз свербит. Давите конечно, фигли.
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13k
Alex ASK 46 минут назад
У нас лет 5 назад в такой же ситуации бабушку задними тележками Камаз переехал. Сразу наглухо.
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344
LinkLine 55 минут назад
там я смотрю все на красный едут
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708
yorshik80able LinkLine 47 минут назад
Таковы правила... ПДД 6.15
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14k
sanchesS80 LinkLine 39 минут назад
чукча описание не читает?
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13k
Габит Калыков Час назад
Я не понял, что тут происходит?! Все машины прут на красный свет.
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7k
Cornho Габит Калыков Час назад
В начале видео видно регулировщика справа.
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2k
Дмитрий Габит Калыков Час назад
в самом начале видео слева видна машина ДПС и немного регулировщик. Поэтому думается мне все на красный и едут. Бабушка видимо представила себя ПТУР и решила подбить КАМАЗ, но что-то пошло не так.
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6k
Фельдъегерь Габит Калыков Час назад
вначале видео видно регулировщика
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−49
Скрипач Ненужен Час назад
Тут вопрос еще кто кого сбил.
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27k
lem02 2 часа назад
Не заметила Камаз...Нет, а что, стандартная ситуация...
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3k
Владимир 2 часа назад
Я не заметила "жука"
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440
Fenix174 2 часа назад
Старушки вообще считают себя бессмертными.
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4k
Stas 2 часа назад
Неужели инстинкт самосохранения ничего не подсказывает, когда все кругом стоят?!.... Или мысли только о том, что "я самая умная, а все дураки"??.. Надеюсь, выжила и камазист не имеет греха на душе(
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9k
Сергей Stas 42 минуты назад
Логика у них простая, раз остановился значит пропускает, а то что он остановился, что бы не задавить об этом потом думают. Хорошо, что задним колесом КАМАЗ не переехал.
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