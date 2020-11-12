ДТП в Хабаровске: женщину сбил КамАЗ

В Хабаровске водитель КамАЗа сбил женщину, когда проезжал перекресток на красный сигнал светофора, следуя указаниям регулировщика.
Пострадавшая женщина переходила дорогу на зеленый сигнал и не заметила КамАЗ
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Ну почему пешеходы на переходе думают что у них будто стена вырастает и они становятся скперменами?
Я к чему: если ПДД не требуют, не пропускайте пешеходов. Лучше посигнальте и медленно проезжайте. Они ж туповатые бывают, ПДД до конца не знают. Ваше пропускание расценят что так и должно быть всегда, в следующий раз даже не убедятся что их пропустили.
Ну а Вы давите, раз свербит. Давите конечно, фигли.