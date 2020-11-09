Перестарался! Nissan GT-R загорелся в Лондоне

Владелец Nissan GT-R хотел потешить зрителей способностью извергать языки пламени из выхлоных труб и перестарался. Только благодаря помощи очевидцев удалось спасти эту машину от значительных повреждений.
Слёт проходил в Лондоне, при этом водитель доработанной двухдверки устраивал «перфоманс» как минимум на двух локациях. Когда GT-R загорелся (вероятно, из-за перегревшихся элементов выхлопа), вокруг было много людей. Однако, несмотря на активное их участие, огонь долгое время не удавалось потушить.
Сперва пламя пытались сбить водой и даже газировкой, следом кто-то пытался затушить огонь курткой. Позже, чтобы добраться до очага возгорания, спорткару оторвали часть заднего бампера. Но справиться с огнём удалось лишь тогда, когда нашёлся огнетушитель.
Сперва пламя пытались сбить водой и даже газировкой, следом кто-то пытался затушить огонь курткой. Позже, чтобы добраться до очага возгорания, спорткару оторвали часть заднего бампера. Но справиться с огнём удалось лишь тогда, когда нашёлся огнетушитель.
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