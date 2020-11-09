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Перестарался! Nissan GT-R загорелся в Лондоне

Перестарался! Nissan GT-R загорелся в Лондоне (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 15:21
Сообщество : Автомир
Метки: nissan   nissan gt-r   авто   автомобили   видео   возгорание   пожар   спорткар   
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Владелец Nissan GT-R хотел потешить зрителей способностью извергать языки пламени из выхлоных труб и перестарался. Только благодаря помощи очевидцев удалось спасти эту машину от значительных повреждений.

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Метки: nissan   nissan gt-r   авто   автомобили   видео   возгорание   пожар   спорткар   
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4  комментария
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uutb 2 часа назад
Не перестарался, а довыё(...)вался!
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Doctor_Lector Час назад
Дай дураку х.е.р. стеклянный - он и х.е.р. разобьет и руки порежет.
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0
4y6aka 2 часа назад
Когда неудачно пукнул на зажигалку
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Нормально всё - это просто понты начали светиться.
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