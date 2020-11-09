Внедорожник из Казахстана, сделанный из «Волги» и «Шишиги»

Любопытного вида внедорожник, который мы видим на фото, можно смело принять за поделку талантливого гаражного умельца, коих много на просторах нашей страны, сделанную по принципу «я его слепил из того что было». Но история этой малоизвестной машины гораздо любопытней, а сам внедорожник даже удостоился малосерийного производства.
Это LAF-4101 родом из Казахстана. Казахский автопром, удивленно спросите вы? Да, и эта машина открыла его историю.
Начиналось всё вполне обычно для середины 90-х, местный предприниматель Александр Локтев решил попытать счастья в автомобильном производстве, изучив рынок понял, что востребованы простые и выносливые автомобили повышенной проходимости. Идеальным вариантом была бы унификация по запчастям с существующими и привычными в стране машинами советского производства.
В итоге появился «франкенштейнер», сделанный сразу из нескольких советских машин.
Начиналось всё вполне обычно для середины 90-х, местный предприниматель Александр Локтев решил попытать счастья в автомобильном производстве, изучив рынок понял, что востребованы простые и выносливые автомобили повышенной проходимости. Идеальным вариантом была бы унификация по запчастям с существующими и привычными в стране машинами советского производства.
В итоге появился «франкенштейнер», сделанный сразу из нескольких советских машин.
Кузов, как мы видим, взяли от ГАЗ-31029. У самого первого образца он вообще было от двадцать четверки.
Рама – укороченная от вездехода ГАЗ-66, от него же мосты и раздатка, двигатель и КПП от более современного ГАЗ-3307.
Рама – укороченная от вездехода ГАЗ-66, от него же мосты и раздатка, двигатель и КПП от более современного ГАЗ-3307.
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Поскольку мосты от «Шишиги» шире, чем кузов «Волги», умельцам пришлось делать расширители. Передние арки дополнились крыльями от нижегородского грузовика, а в задних угадываются развёрнутые задом наперед крылья от ЗИЛ-131. На месте багажника сделан тент.
Характеристики вездехода впечатляют. Машина может ехать по пересеченной местности, по пескам пустыни и заболоченной местности. Штатную систему регулировки давления шин сохранили.
Вброд машина может проходить реки глубиной до 1.5 метра, взбираться на пригорки крутизной до 45 градусов. Максимальная скорость на хорошей дороге 98 км/час, грузоподъемность 850 кг, собственный вес 2500 килограмм.
Для постановки на учёт этой самоделки в Казахстане нужен был соответствующий сертификат. Получить его в стране было невозможно по простой причине – отсутствии соответствующего ведомства. Поскольку в стране не было автозаводов, то и сертифицировать нечего было.
За помощью предприниматель обратился к российской стороне, в том числе к Горьковскому автозаводу, но тоже что-то не срослось.
За помощью предприниматель обратился к российской стороне, в том числе к Горьковскому автозаводу, но тоже что-то не срослось.
Тем временем, машина становилась известной у себя в стране, местная пресса писала и о проблемах, с которыми столкнулся бизнесмен. Информация дошла до самого верха – тогдашнего президента Назарбаева. Он то и помог с получением всех необходимых сертификатов и разрешений.
Получив зеленый свет на производство своей машины, Локтев стал искать заказчиков, договорился с Горьковским автозаводом о закупке кузовов и всех необходимых агрегатов. Несмотря на высокую (от $10 тыс) цену, заказы были, появилась даже версия с дизельным двигателем Д-245.
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