Внедорожник из Казахстана, сделанный из «Волги» и «Шишиги»

Для постановки на учёт этой самоделки в Казахстане нужен был соответствующий сертификат. Получить его в стране было невозможно по простой причине – отсутствии соответствующего ведомства. Поскольку в стране не было автозаводов, то и сертифицировать нечего было.



За помощью предприниматель обратился к российской стороне, в том числе к Горьковскому автозаводу, но тоже что-то не срослось.