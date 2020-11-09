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Внедорожник из Казахстана, сделанный из «Волги» и «Шишиги»

Внедорожник из Казахстана, сделанный из «Волги» и «Шишиги» (9 фото)

Автор:
09 ноября 2020 10:15
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   внедорожник   газ   самоделка   
204
9
Любопытного вида внедорожник, который мы видим на фото, можно смело принять за поделку талантливого гаражного умельца, коих много на просторах нашей страны, сделанную по принципу «я его слепил из того что было». Но история этой малоизвестной машины гораздо любопытней, а сам внедорожник даже удостоился малосерийного производства.
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Метки: авто   автомир   автомобили   внедорожник   газ   самоделка   
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2  комментария
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 24 минуты назад
крутатень !!!
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71k
Я Только спросить. 13 минут назад
Все равно это дешевле чем строить дороги..
Все равно это дешевле чем строить дороги..
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