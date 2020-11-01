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Первая автомобильная гонка Пекин-Париж. 1907. Часть 2

Первая автомобильная гонка Пекин-Париж. 1907. Часть 2 (33 фото)

Автор:
01 ноября 2020 20:16
Метки: авто   история   факты   фото   
92
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От Пекина через степь Гоби до Кяхты путешественников сопровождал конвой китайской конницы, на русской территории его сменили казаки.
Часть 1 тут: Первая автомобильная гонка Пекин-Париж. 1907. Часть 1
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Метки: авто   история   факты   фото   
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krivsan 8 часов назад
Первая автомобильная гонка Пекин-Париж. 1907. Часть 2
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Сергей

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