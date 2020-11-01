Первая автомобильная гонка Пекин-Париж. 1907. Часть 2

“Время”, июня 29-го, пятница

"Прибытие первого автомобиля в Томск. 28 июня в 8 часов утра Томск наслаждался необыкновенным зрелищем: прибыл первый из состязующихся в автомобильной гонке Пекин - Париж - итальянский принц Боргезе. Автомобиль подкатил к гостинице «Европа», где тот час же собралась громадная толпа народа, затем автомобиль отправился на фабрику Рукавишников а для поправления некоторых незначительных повреждений и главным образом для чистки машины. Автомобиль самой последней и новейшей конструкции. Имеет 40 сил. Строился и собирался на фабрике «Jtala».

Принц Боргезе и сопровождающие корреспондент одной итальянской газеты и машинист-шоффер, выглядели неказисто; костюмы грязные, промасленные, запыленные. По их словам, им приходилось спать (нужно сказать, очень мало) и есть на машине; остановок не полагается. На пути от Красноярска до Томска была сделана маленькая остановка в Мариинске. Несмотря на прочное устройство, автомобиль в Томск пришел в несколько потрепанном виде. Особенно пострадали шины колес. Специально для гористой местности имеются запасные шины.

Насколько быстро идет первый автомобиль можно судить по тому, что расстояние от Мариинска до Томска сделано в 22 часа. Из Мариинска автомобиль вышел в 8 час. утра 27 июня и прибыл в Томск 28 числа немного позднее 8 час. утра, словом, сутки. Такая бешенная езда при таких как у нас в Сибири дорогах, конечно сильно отражается на гонщиках и они, в особенности машинист, страшно утомлены. Последний, когда автомобиль пришел на фабрику Рукавишникова, попросил прежде всего «кушать». Шоффер очень плохо объясняется по-русски и на вопрос: какое впечатление производит на них Сибирь, - ломаным русским языком с жестами говорил, что «Сибирь ничего, но дороги не хорошо». А на вопрос: сколько времени потребуется проехать до Омска - шоффер вынимает хронометр и отсчитывает 15 часов. Скорость - необычайная. По словам того же шофера остальные автомобилисты отстали на значительное расстояние и придут в Томск через несколько дней.

Остановка в Томске принца Боргезе вызвана во-первых необходимостью отдохнуть немного, а во вторых и, главным образом, произвести чистку машины".