Лучшие автомобили в GTA Online в 2020 году — какую машину купить

Стоит сказать, что Адам Броу — очень опытный водитель в GTA Online, и что тесты проводились в среде, где тестируемая машина была единственной на трассе. Когда вы участвуете в реальной гонке, вы должны учитывать свои умения и мастерство других игроков. Поэтому мы считаем важным выделить еще два фактора.



Вес не влияет на скорость или время круга в GTA Online, но он влияет на то, как машина поведет себя при столкновении. Более тяжелый автомобиль пострадает, соответственно, меньше. Ocelot XA-21 и Överflöd - это непоколебимые тяжеловесы, превышающие 1000 килограммов, в то время как легкие автомобили, такие как Annis RE-7B, будут выбиваться из-под контроля при малейшем столкновении. Что касается управляемости, Autarch снова побеждает - новичкам ею легко управлять.