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Лучшие автомобили в GTA Online в 2020 году — какую машину купить

Лучшие автомобили в GTA Online в 2020 году — какую машину купить (3 фото)

Автор:
30 октября 2020 10:34
Сообщество : Игромир
Метки: Grand Theft Auto   авто   видеоигры   гта   игромир   компьютерные икгры   
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В GTA Online огромное количество автомобилей, и с каждым обновлением их становится всё больше и больше. Цены на эти машины тоже не маленькие, и чтобы не ошибиться с выбором хорошего автомобиля и не потерять свои честно (или не очень) заработанные деньги, мы подготовили для вас данное руководство!
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Метки: Grand Theft Auto   авто   видеоигры   гта   игромир   компьютерные икгры   
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