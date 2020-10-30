Лучшие автомобили в GTA Online в 2020 году — какую машину купить

В GTA Online огромное количество автомобилей, и с каждым обновлением их становится всё больше и больше. Цены на эти машины тоже не маленькие, и чтобы не ошибиться с выбором хорошего автомобиля и не потерять свои честно (или не очень) заработанные деньги, мы подготовили для вас данное руководство!
Этот гайд так же поможет вам выбрать хороший автомобиль для участия в гонках. Мы разберем самые быстрые и лучшие автомобили в GTA Online в 2020 году.
В нашем руководстве мы будем ссылаться на Адама Броу — этот человек занимается тестированием абсолютно всех выходящих в GTA Online автомобилей и с помощью математических вычислений определяет время круга и максимальную скорость каждого автомобиля.
Автомобили в GTA Online, помимо максимальной скорости, имеют и другие немаловажные показатели: управляемость, ускорение. Эти данные влияют на эффективность автомобиля в гонках, поэтому для выбора конкурентоспособного в гоночных состязаниях автомобиля важно также учитывать и их тоже.
Кроме того, Rockstar постоянно добавляет новые автомобили в GTA Online. Поэтому мы будем постоянно обновлять этот список по мере выхода новых автомобилей.
В нашем руководстве мы будем ссылаться на Адама Броу — этот человек занимается тестированием абсолютно всех выходящих в GTA Online автомобилей и с помощью математических вычислений определяет время круга и максимальную скорость каждого автомобиля.
Автомобили в GTA Online, помимо максимальной скорости, имеют и другие немаловажные показатели: управляемость, ускорение. Эти данные влияют на эффективность автомобиля в гонках, поэтому для выбора конкурентоспособного в гоночных состязаниях автомобиля важно также учитывать и их тоже.
Кроме того, Rockstar постоянно добавляет новые автомобили в GTA Online. Поэтому мы будем постоянно обновлять этот список по мере выхода новых автомобилей.
Самые быстрые автомобили в GTA Online по времени круга
Это рейтинг самых быстрых машин в GTA Online для гоночных соревнований. Время круга взято из специально разработанного Адамом Броу тестового гоночного трека.
1. Progen Emerus - 0 минут 57.823 секунд
2. Benefactor Krieger - 0 минут 57.858 секунд
3. Annis S80RR - 0 минут 58.726 секунд
4. Dewbauchee Vagner - 0 минут 59.194 секунд
5. Truffade Thrax - 0 минут 59.261 секунд
1. Progen Emerus - 0 минут 57.823 секунд
2. Benefactor Krieger - 0 минут 57.858 секунд
3. Annis S80RR - 0 минут 58.726 секунд
4. Dewbauchee Vagner - 0 минут 59.194 секунд
5. Truffade Thrax - 0 минут 59.261 секунд
×
Краткий экскурс в историю: долгое время Pegassi Zentorno был лучшей машиной для гонок в GTA Online, но теперь он даже не входит в пятерку лучших по времени прохождения круга. Постепенно в игру было добавлено много более быстрых машин, и на сегодняшний день Progen Emerus является лучшей из них.
Самые быстрые автомобили в GTA Online по максимальной скорости
1. Pfister 811 - 132.5 mph / 213.3 kmh
2. Principe Deveste Eight - 131.8 mph / 212 kmh
3. Bravado Banshee 900R - 131 mph / 210.8 kmh
4. Overflod Entity XXR - 128 mph / 206 kmh
5. Grotti X80 Proto - 127.5 mph / 205.3 kmh
2. Principe Deveste Eight - 131.8 mph / 212 kmh
3. Bravado Banshee 900R - 131 mph / 210.8 kmh
4. Overflod Entity XXR - 128 mph / 206 kmh
5. Grotti X80 Proto - 127.5 mph / 205.3 kmh
Обратите внимание, что рейтинги автомобилей с наибольшей скоростью и автомобилей с лучшим временем прохождения круга не совпадают. Это связано с тем, что с точки зрения управляемости, ускорения и других факторов самые быстрые автомобили слишком сложны в управлении и не могут делать резких поворотов. Несмотря на то, что Dewbauchee Vagner входит в пятерку лучших по времени круга, важно отметить, что по максимальной скорости автомобиль занял бы шестое место, достигнув 126,75 миль в час.
Вес и управляемость
Стоит сказать, что Адам Броу — очень опытный водитель в GTA Online, и что тесты проводились в среде, где тестируемая машина была единственной на трассе. Когда вы участвуете в реальной гонке, вы должны учитывать свои умения и мастерство других игроков. Поэтому мы считаем важным выделить еще два фактора.
Вес не влияет на скорость или время круга в GTA Online, но он влияет на то, как машина поведет себя при столкновении. Более тяжелый автомобиль пострадает, соответственно, меньше. Ocelot XA-21 и Överflöd - это непоколебимые тяжеловесы, превышающие 1000 килограммов, в то время как легкие автомобили, такие как Annis RE-7B, будут выбиваться из-под контроля при малейшем столкновении. Что касается управляемости, Autarch снова побеждает - новичкам ею легко управлять.
Вес не влияет на скорость или время круга в GTA Online, но он влияет на то, как машина поведет себя при столкновении. Более тяжелый автомобиль пострадает, соответственно, меньше. Ocelot XA-21 и Överflöd - это непоколебимые тяжеловесы, превышающие 1000 килограммов, в то время как легкие автомобили, такие как Annis RE-7B, будут выбиваться из-под контроля при малейшем столкновении. Что касается управляемости, Autarch снова побеждает - новичкам ею легко управлять.
Лучший автомобиль в GTA Online
Пришло время выбрать самый лучший автомобиль в GTA Online в 2020 году. Сделать это довольно непросто, так как как один автомобиль может считаться лучшим по одному из показателей, но значительно уступать по другим факторам.
На момент написания статьи лучшим гоночным автомобилем в GTA Online является Progen Emerus.
На момент написания статьи лучшим гоночным автомобилем в GTA Online является Progen Emerus.
Источник:
Ссылки по теме:
- Гонки Need For Speed в реальной жизни на улицах Ростова-на-Дону
- Игровой симулятор из старенькой Тойоты
- Найдено на eBay. Bravado Banshee из игры GTA V
- Bravado Banshee: на продажу выставили машину из игры Grand Theft Auto
- Разработчики Cyberpunk 2077 показали скриншоты и рендеры с множеством потрясающих транспортных средств
5
Понравилось5
Новости партнёров
Загрузка...