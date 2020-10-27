Этот Nissan Micra — идеальный пикап для тех, кто считает, что внедорожники слишком велики

Если вы скучаете по старым добрым мини-грузовичкам, то взгляните на этот необычный автомобиль. Шестиколесный Nissan Micra, выставленный на продажу на немецком eBay, был удлинен и переделан в пикап, и каким-то образом он даже имеет регистрацию в одной из самых строгих стран мира.
Эта Микра выпущена в 1998 году и имеет пробег 12 тысяч километров. Под капотом установлен 55-сильный двигатель, но наверняка его мощность стала чуть выше за счёт глушителя от Volkswagen Golf GTI пятого поколения. Кузов покрыт устойчивой к царапинам серой краской Raptor.
Переделка автомобиля в пикап выполнена качественно: на каждой из трёх осей установлены тормоза, а в комплекте к машине идут запасное колесо и красный тент, накрывающий кузов во время непогоды. В оснащение также входят люк, электростеклоподъёмники и центральный замок с дистанционным управлением.
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