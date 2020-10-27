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Этот Nissan Micra — идеальный пикап для тех, кто считает, что внедорожники слишком велики

Этот Nissan Micra — идеальный пикап для тех, кто считает, что внедорожники слишком велики (6 фото)

Автор:
27 октября 2020 13:36
Сообщество : Автомир
Метки: nissan   nissan micra   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   шестиколесный автомобиль   
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Если вы скучаете по старым добрым мини-грузовичкам, то взгляните на этот необычный автомобиль. Шестиколесный Nissan Micra, выставленный на продажу на немецком eBay, был удлинен и переделан в пикап, и каким-то образом он даже имеет регистрацию в одной из самых строгих стран мира.
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Метки: nissan   nissan micra   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   шестиколесный автомобиль   
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