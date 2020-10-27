Этот Nissan Micra — идеальный пикап для тех, кто считает, что внедорожники слишком велики

Переделка автомобиля в пикап выполнена качественно: на каждой из трёх осей установлены тормоза, а в комплекте к машине идут запасное колесо и красный тент, накрывающий кузов во время непогоды. В оснащение также входят люк, электростеклоподъёмники и центральный замок с дистанционным управлением.