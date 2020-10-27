Незапланированный антикор: инцидент на предприятии по производству битума

Неприятный случай произошел в центре отгрузок битумных материалов в Нижегородской области. Технолог не уследил за давлением в резервуаре с горячим битумом. Особенно не повезло форе, которая приехала на погрузку.
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Метки: авто битум взрыв гудрон жидкий битум нефтепродукты фура
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Особенно не повезло технологу,а фуре пох.