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Незапланированный антикор: инцидент на предприятии по производству битума

Незапланированный антикор: инцидент на предприятии по производству битума (3 фото)

Автор:
27 октября 2020 10:09
Сообщество : Автомир
Метки: авто   битум   взрыв   гудрон   жидкий битум   нефтепродукты   фура   
941
3
Неприятный случай произошел в центре отгрузок битумных материалов в Нижегородской области. Технолог не уследил за давлением в резервуаре с горячим битумом. Особенно не повезло форе, которая приехала на погрузку.

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Метки: авто   битум   взрыв   гудрон   жидкий битум   нефтепродукты   фура   
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4  комментария
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7k
Tamdima 8 часов назад
Да, ерунда

Да, ерунда
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27k
LEPA 5 часов назад
//Особенно//Особенно не повезло фуре, которая приехала на погрузку.//
Особенно не повезло технологу,а фуре пох.
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20k
Сибиряк 8 часов назад
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