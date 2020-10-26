Радиоуправляемый МАЗ 537 в масштабе 1 к 2,5

Моделист Юлиан Гепрэгс из Блаубойрен (Германия) создал радиоуправляемую модель МАЗ 537 с функционирующим краном, который имеет грузоподъемность в 250кг. Модель создана в масштабе 1 к 2,5. Мотор выдаёт 13 ЛС. На модель было потрачено 2000 рабочих часов в течении 15-ти месяцев.