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Радиоуправляемый МАЗ 537 в масштабе 1 к 2,5

Радиоуправляемый МАЗ 537 в масштабе 1 к 2,5 (5 фото + 4 видео)

Автор:
26 октября 2020 11:59
Сообщество : Сделай сам!
Метки: авто   интересно   самоделкины   
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Моделист Юлиан Гепрэгс из Блаубойрен (Германия) создал радиоуправляемую модель МАЗ 537 с функционирующим краном, который имеет грузоподъемность в 250кг. Модель создана в масштабе 1 к 2,5. Мотор выдаёт 13 ЛС. На модель было потрачено 2000 рабочих часов в течении 15-ти месяцев.

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Метки: авто   интересно   самоделкины   
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Том Сойер 20 часов назад
Круто!!! Золотые руки у мужика!!!!

Круто!!! Золотые руки у мужика!!!!
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