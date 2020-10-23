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Семилетнего мальчика сбили на «зебре» в Ижевске

Семилетнего мальчика сбили на «зебре» в Ижевске (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 12:28
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешеход   пешеходный переход   
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На улице Барышникова в Ижевске 49-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander сбил 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешеход   пешеходный переход   
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9  комментариев
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1k
Mibud 4 дня назад
Перед пешеходным переходом притормаживать надо ВСЕГДА!!! Тем более, если часть перехода скрыта встречной "пробкой". Да, вина "бегуна" тоже очевидна,но, именно владелец "средства повышенной опасности" должен предвидеть этого "нежданчика", хотя бы притормозить...
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6k
kaboza 4 дня назад
тут и водила мудак и балбес бестолковый, мне с 1го класа вдолбили башкой на дороге вертеть на 360. и где родители, в айфоне бл?
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3k
Pravda 4 дня назад
Мудак, подъезжая к переходу даже газ не отпустил.
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121
.. 4 дня назад
водила-мудило! надесь получит по полной за такую езду! ублюдок
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901
b1r1da 4 дня назад
Мда, пацан мелкий, за машинами его не видно! Выскочил из-за машин.
А по правилам, водитель виноват
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Gelosum b1r1da 4 дня назад
конечно виноват. Нужно же было выполнить ПДД 14,2
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дормидонт b1r1da 7 минут назад
Совершенно верно! Виноват и по правилам и по совести.
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