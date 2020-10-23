Семилетнего мальчика сбили на «зебре» в Ижевске

На улице Барышникова в Ижевске 49-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander сбил 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.
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А по правилам, водитель виноват