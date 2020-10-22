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Действительно новый или нет? Тест-драйв Renault Kaptur 2020

Действительно новый или нет? Тест-драйв Renault Kaptur 2020 (30 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 11:01
Сообщество : Автомир
Метки: Kaptur   Renault Kaptur   renault   автомир   автомобили   кроссовер   тест-драйв   
781
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Внешне новый Renault Kaptur больше всего похож… на старый Renault Kaptur. Отличия типа хромированных вставок в решетке радиатора, а также новых колесных дисков можно и не заметить, если не знать, что искать. А светодиодные фары были и на прошлой модели (в спецверсии Extreme). Но, конечно же, трудно отрицать, что новый синий металлик действительно новый.

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Метки: Kaptur   Renault Kaptur   renault   автомир   автомобили   кроссовер   тест-драйв   
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13  комментариев
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87
Васёк Л. 3 дня назад
Нихера себе немного. Было в моей комплектации 1.3 млн, сейчас на рестайлинговом 1.75... 450 тыров может и не много для кого-то, но это всё же сегмент для небогатых людей. И движок 1.3 с турбиной... гммм, я бы не хотел такой.
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154
ятам 4 дня назад
помню лет 5 назад выбирали машину отцу. из каптюра свалил через минуту, ибо такой запах пластика! после этого желания покупать что то реношное ни когда не возникало.
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87
Васёк Л. ятам 3 дня назад
чушь
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154
ятам Васёк Л. 3 дня назад
у меня не было пред убеждения, и по параметрам каптюр нравился! но запах был. хз почему. но интерестно другое почему ты кусок гавна?
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87
Васёк Л. ятам 2 дня назад
Дело в том, что уже 2 года владею этим автомобилем и запахов неприятных и ужасных не замечал. А на прямой ваш вопрос отвечу так - потому, что ты [мат] гнойный. Исчерпывающе?
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1k
Outcast 4 дня назад
Рено это такие жигули, только гораздо дороже.
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1k
AGRESSORLP 4 дня назад
Ага внутри пластик просто мерзкий !!! хуже чем в поло, солярисе или рио 5 летней давности. Внешне машина выглядит приятно, ожидаешь что внутри тебя ждет хотя бы солярис 2016 года а там лада калина. В целом возможно машина не плохая , но пластик и дизайн это просто ужас. Тот же дастер мне показался приятней.
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87
Васёк Л. AGRESSORLP 3 дня назад
Ага. А запор еще приятней.
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12k
Владислав Грецов 5 дней назад
стал чуть лучше....но В0....за миллион с лишним(((((
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28k
Alex 5 дней назад
Обожаю Kaptur )
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25k
Snork Snorkoff 5 дней назад
Каптюр обновился в мае, сегодня почти ноябрь на дворе. Как-то запоздал тест-драйв )).
По сабжу, это всё должно было появиться во втором Дастере еще год назад, а Каптюр тихо-мирно помереть.
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1k
Outcast 5 дней назад
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49k
pynh 5 дней назад
Действительно новый или нет? Тест-драйв Renault Kaptur 2020
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