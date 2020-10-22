Действительно новый или нет? Тест-драйв Renault Kaptur 2020

Система сопряжения со смартфонами Яндекс.Авто также наличествует, тем более, что родной навигации у данной мультимедийки нет. Этот функционал, к сожалению, требует некоторой привычки. У камер кругового обзора – среднее качество картинки, камера заднего вида со статической разметкой.



То есть, вы не можете установить спорт режим (только ECO кнопкой на консоли), не можете перекаблировать усилие на руле. Вопрос – нужно это или нет. В остальном по салону Kaptur не изменился. Здесь всё так же достаточно просторно спереди. Есть ощущение легкой аквариумности, потому что сиденье стоит по-кроссоверному высоко даже в самом низком положении. Сидишь как бы над панелью. Боковые двери с форточками обеспечивают очень хорошую обзорность, несмотря на то, что передние стойки широкие.



Посадка сзади довольно вертикальная. Нет подлокотника, зато есть два USB-разъема и клавиши подогрева сидений.