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Потрясающий мобильный VIP-офис для успешных бизнесменов

Потрясающий мобильный VIP-офис для успешных бизнесменов (5 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 14:37
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   mercedes-benz   авто   броневик   бронированный автомобиль   офис на колесах  роскошь   
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Канадская компания Inkas, известна своими модернизированными автомобилями люкс-класса, некоторые из которых имеют броню, теперь предлагает идеальный офис на колесах: VIP Mobile Office, созданный на базе Mercedes-Benz Sprinter 2020 года выпуска.

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Метки: mercedes   mercedes-benz   авто   броневик   бронированный автомобиль   офис на колесах  роскошь   
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Геннадий Николаевич Казаков Полчаса назад
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