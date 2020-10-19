Потрясающий мобильный VIP-офис для успешных бизнесменов

В салоне автомобиля специалисты из Inkas установили L-образный рабочий стол, точку доступа Wi-Fi, множество USB-портов, два 45-дюймовых телевизора и крайне комфортабельные сидения с функцией массажа. Помимо этого фургон оснащается холодильником, многочисленными отсеками для хранения и перевозки вещей, а за отдельную плату клиент может заказать камеры кругового обзора, систему фильтрации воздуха и многое другое.