Потрясающий мобильный VIP-офис для успешных бизнесменов

Канадская компания Inkas, известна своими модернизированными автомобилями люкс-класса, некоторые из которых имеют броню, теперь предлагает идеальный офис на колесах: VIP Mobile Office, созданный на базе Mercedes-Benz Sprinter 2020 года выпуска.
В салоне автомобиля специалисты из Inkas установили L-образный рабочий стол, точку доступа Wi-Fi, множество USB-портов, два 45-дюймовых телевизора и крайне комфортабельные сидения с функцией массажа. Помимо этого фургон оснащается холодильником, многочисленными отсеками для хранения и перевозки вещей, а за отдельную плату клиент может заказать камеры кругового обзора, систему фильтрации воздуха и многое другое.
Броня новинки от Inkas способна выдерживать попадание из штурмовых винтовок калибра 7,62 мм. В движение этот Sprinter приводится 3-литровым дизельным мотором на 190 л.с., который работает в паре с классическим «автоматом». Стоимость автомобиля не разглашается.
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