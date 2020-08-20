Mercedes-AMG G63 от Inkas Armored — роскошный и бронированный VIP-лимузин

Мы уже видели G-класс предыдущего поколения с роскошным интерьером и броней от компании Inkas Armored. Теперь канадская компания представила новейший пуленепробиваемый вариант Mercedes-AMG G63 последнего поколения: VIP Limo.
В основе - G63 2020 года. В Inkas увеличили его колесную базу внедорожника до 4,4 метра, хотя количество посадочных мест указано всего четыре. Что логично - роскошь в салоне должна быть доступна только избранным. Сзади - раскладывающиеся практически горизонтально капитанские кресла с подогревом и массажем.
Покупатели могут выбрать обивку кожей иль алькантарой и, если пейзаж за пуленепробиваемыми стеклами не впечатляет, имеется перегородка между передними и задними сидениями с электроприводом, на которой закреплен большой плоский телевизор 4К. Звук, естественно, подается через аудиосистему премиум-класса, а управление всем этим осуществляется с пульта, установленного между задними сидениями.
Конечно, Inkas создает не просто роскошные автомобили. Этот лимузин имеет броню в соответствии со стандартами защиты CEN 1063 BR6. Это означает, что кузов выдерживает огонь из стрелкового оружия калибра до 7.62, а пол способен противостоять одновременному взрыву двух гранат. Чтобы справиться с лишним весом, Inkas модернизировал подвеску, но мощность двигателя остается прежней - 585 л.с. от 4,0-литрового твинтурбо V8. Так что, несмотря на размеры и вес, лимузин не страдает от недостатка мощности.
В Inkas говорят, что бронированный лимузин G63 можно заказать с различными вариантами внутренней планировки, чтобы удовлетворить любые потребности покупателей. Компания не упоминает стоимость, но можно предположить, что подобное творение стоит недешево. Предыдущая модель от Inkas стоила 1,2 миллиона долларов, так что новая будет стоить, возможно, немного дороже.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Нидерландах продается классический Mercedes-Benz Pullman с салоном от современного Maybach
- Длинный и пуленепробиваемый: немцы доработали Range Rover Autobiography
- Puch 500 GE 1993 – "Гелик", но не "Мерседес"
- Mercedes-Benz 600 LWB Pullman, принадлежавший министру иностранных дел Китая
- Шестиколесный "Гелик", доработанный в ателье Brabus, за миллион долларов
0
Новости партнёров
Загрузка...