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Mercedes-AMG G63 от Inkas Armored — роскошный и бронированный VIP-лимузин

Mercedes-AMG G63 от Inkas Armored — роскошный и бронированный VIP-лимузин (12 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2020 11:45
Сообщество : Автомир
Метки: gelandewagen   mercedes   mercedes-benz   авто   броневик   бронированный автомобиль   лимузин   роскошь   
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Мы уже видели G-класс предыдущего поколения с роскошным интерьером и броней от компании Inkas Armored. Теперь канадская компания представила новейший пуленепробиваемый вариант Mercedes-AMG G63 последнего поколения: VIP Limo.

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Метки: gelandewagen   mercedes   mercedes-benz   авто   броневик   бронированный автомобиль   лимузин   роскошь   
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BillyBonzz 2 дня назад
Mercedes-AMG G63 от Inkas Armored — роскошный и бронированный VIP-лимузин
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PROXOR81 День назад
Я гелидваген. Я бронирован и брутален. Со мной вы уюте и безопасноти. Стоимость 1,2 млн. $
Я гелидваген. Я бронирован и брутален. Со мной вы уюте и безопасноти. Стоимость 1,2 млн. $
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1k
PROXOR81 День назад
В безопасности говоришь)))) Стоимость 15000 $.
В безопасности говоришь)))) Стоимость 15000 $.
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