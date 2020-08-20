Mercedes-AMG G63 от Inkas Armored — роскошный и бронированный VIP-лимузин

Конечно, Inkas создает не просто роскошные автомобили. Этот лимузин имеет броню в соответствии со стандартами защиты CEN 1063 BR6. Это означает, что кузов выдерживает огонь из стрелкового оружия калибра до 7.62, а пол способен противостоять одновременному взрыву двух гранат. Чтобы справиться с лишним весом, Inkas модернизировал подвеску, но мощность двигателя остается прежней - 585 л.с. от 4,0-литрового твинтурбо V8. Так что, несмотря на размеры и вес, лимузин не страдает от недостатка мощности.