На нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения улиц Гоголя и Антикайнена в Петрозаводске автомобилистка сбила молодого человека. Пострадавший упал и схватился за ногу.
Комментариев ГИБДД Карелии по факту этого ДТП не было
Авторский пост
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Пешеход смотрел на дорогу и видел, что машины далеко.. это отлично видно на 25 секунде видео.
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Водителя я бы лишал прав, желательно как можно дольше - он вообще не адекватный. Ездит и не смотрит на дорогу. В последний момент заметила, но всё равно торможения не видно
случае необходимости, остановиться перед пешеходным переходом
Водитель, наоборот, ускорился
По твоему если придурок шпарит 200 км/ч и всех сбывает, то виноваты все, кто не уступил ему дорогу
Да и "жертва" тоже... переться через перекрёсток не убедившись, что тебя пропускают... Видимо перед выходом из дома нажал "ctrl+S"