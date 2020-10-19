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Отголоски войны спустя 75 лет: будка-контейнер скорой помощи вермахта

Отголоски войны спустя 75 лет: будка-контейнер скорой помощи вермахта (8 фото)

Автор:
19 октября 2020 10:11
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes-benz   авто   автомир   военная техника   находка   ретро авто   эхо войны   
880
8
Казалось бы обыкновенный курятник, который вспыхнет от любой спички! Это будка-контейнер скорой помощи вермахта, которая стояла на грузовике Mercedes-Benz G3a, найдена в одном саду в Польше.
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Метки: mercedes-benz   авто   автомир   военная техника   находка   ретро авто   эхо войны   
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5  комментариев
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43k
noName 2 часа назад
Ценность там больше в родных петлях и прочих скобяных изделиях+размеры с деревянных запчастей снять можно.А в целом:если дожила сарайка до наших дней в таком условно хорошем состоянии,надо восстанавливать.Думаю их не так много осталось
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4k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Интересно чем дерево обработано- все же много лет продержалось, не сгнило
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3k
TirAn Час назад
историческая ценность есть у всего, но иногда энергетическая ценность преобладает
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−27
Князь Курбский Час назад
Восстановить. У русских таких не было. Раненых часто бросали
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44k
Albert GER 2 часа назад
всё бы вам жечь.
скажи своему пану пусть стоит пока не сгниёт...
можешь почистить...

пс: попробуй англичанам или пендосам продать - они любое гавно с пауком покупают. паука можешь увеличительным стеклом в солнечный день сам выжечь. им пойдёт)))

прикол с немецкого аукциона оружия. около 1о лет назад там произвёл фурор один лот.
штыкнож от АКМ с вытравленным пауком и надписью с ОШИБКАМИ "миД кОмерадшафт рОЕм" ушол в Англию за 340 ойро!!!

мы там всем форумом чуть не сдохли от ржаки.
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