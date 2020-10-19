Отголоски войны спустя 75 лет: будка-контейнер скорой помощи вермахта

Казалось бы обыкновенный курятник, который вспыхнет от любой спички! Это будка-контейнер скорой помощи вермахта, которая стояла на грузовике Mercedes-Benz G3a, найдена в одном саду в Польше.
Абсолютно ничего не привлекает внимания, даже что-то затертое на одном из бортов. Ничего не напоминает?
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Несмотря на некрасивый и неопрятный внешний вид, он практически комплектный и не составит труда привести его в порядок.
В период с 1928 года по 1935 год было произведено больше 2000 единиц грузовой техники, по большей части с деревянными фургонами или бортовыми платформами, как для перевозки грузов, так и личного состава.
Первые полевые испытания показали ряд существенных недостатков, которые в боевых условиях могли привести к потере не только транспортного средства, но и личного состава.
Основная проблема заключаась в том, что грузовику не хватало мощности, да и коробка была настроена неправильно, что привело к изменению передаточного числа главной передачи и увеличению мощности до 68 сил.
Максимальная скорость грузовика была 65 км/ч, что в целом неплохо для массы в 4 тонны. Запас хода по хорошей дороге был ограничен 300 км, в то время как по грунтовой не более 230 км - при емкости топливного бака в 105 литров.
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скажи своему пану пусть стоит пока не сгниёт...
можешь почистить...
пс: попробуй англичанам или пендосам продать - они любое гавно с пауком покупают. паука можешь увеличительным стеклом в солнечный день сам выжечь. им пойдёт)))
прикол с немецкого аукциона оружия. около 1о лет назад там произвёл фурор один лот.
штыкнож от АКМ с вытравленным пауком и надписью с ОШИБКАМИ "миД кОмерадшафт рОЕм" ушол в Англию за 340 ойро!!!
мы там всем форумом чуть не сдохли от ржаки.