Как сообщает, «МКRU» – 17-летнего парня оштрафовали за езду по пешеходному переходу на велосипеде, хотя сам он при этом был на самокате. Езда на механических самокатах никак не регулируется законом. То есть, формально, человек на самокате – это пешеход, поэтому штрафовать его за нарушение правил ПДД, как велосипедиста, нельзя. Данный инцидент под контроль взяла прокуратура СВАО-полицейские, которые оформляли штраф, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

К слову, любой человек на самокате – это пешеход, потому как российским законодательством езда на механических самокатах до сих пор не регулируется. Следовательно, штрафовать ПЕШЕХОДА за нарушение правил ПДД, как велосипедиста, нельзя. Но, по-видимому, ребенка – можно, ведь полицейским отпор он точно не даст.