Сотрудники ГИБДД, оштрафовавшие школьника за...
Сотрудники ГИБДД, оштрафовавшие школьника за езду на самокате, будут наказаны. Ответственность также ляжет на плечи и полицейских, которые отвечали за рассмотрение протокола.
Как сообщает, «МКRU» – 17-летнего парня оштрафовали за езду по пешеходному переходу на велосипеде, хотя сам он при этом был на самокате. Езда на механических самокатах никак не регулируется законом. То есть, формально, человек на самокате – это пешеход, поэтому штрафовать его за нарушение правил ПДД, как велосипедиста, нельзя. Данный инцидент под контроль взяла прокуратура СВАО-полицейские, которые оформляли штраф, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
К слову, любой человек на самокате – это пешеход, потому как российским законодательством езда на механических самокатах до сих пор не регулируется. Следовательно, штрафовать ПЕШЕХОДА за нарушение правил ПДД, как велосипедиста, нельзя. Но, по-видимому, ребенка – можно, ведь полицейским отпор он точно не даст.
К слову, любой человек на самокате – это пешеход, потому как российским законодательством езда на механических самокатах до сих пор не регулируется. Следовательно, штрафовать ПЕШЕХОДА за нарушение правил ПДД, как велосипедиста, нельзя. Но, по-видимому, ребенка – можно, ведь полицейским отпор он точно не даст.
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P.S. А законодателям нашим надо не херней заниматься, а такие вот дыры в законодательстве оперативно устранять!
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Ну,слава богу, найдена прореха в законе, можно смело гонять по ПП с риском попасть под авто.
Следовательно, при езде по проезжей части применима статья 12.29 КоАП РФ - 500 рублей.
Весь пост затеян для очернения правоохранительных органов. Автор сегодня зарегистрировался только для этого.
Минус посту однозначно.
"Механическое транспортное средство" - транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины.
"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
Так что всё правильно ДПСники сделали.
"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, (!!!)а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.(!!!)
Путинюгенды?)