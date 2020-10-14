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Авария дня. В Башкирии в серьезном ДТП пострадали три человека

Авария дня. В Башкирии в серьезном ДТП пострадали три человека (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2020 11:26
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   не уступил   
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На перекрестке улиц Островского и 23 мая в Стерлитамаке 26-летний водитель ВАЗ-2115 не пропустил автомобиль Honda Civic и совершил с ним столкновение. Травмы получили три человека.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   не уступил   
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49k
pynh 3 часа назад
куевые летчики
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1k
Isakov Sergey 3 минуты назад
Почему хонда "цывик"?
Пишется Civic.
У нормальных людей это Сивик.
Тогда уж можете корявить по полной, говорите "цывыц"!
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Johnny

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