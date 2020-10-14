На перекрестке улиц Островского и 23 мая в Стерлитамаке 26-летний водитель ВАЗ-2115 не пропустил автомобиль Honda Civic и совершил с ним столкновение. Травмы получили три человека.
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Момент столкновения и последствия ДТП опубликовал телеканал UTV Стерлитамак
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Пишется Civic.
У нормальных людей это Сивик.
Тогда уж можете корявить по полной, говорите "цывыц"!