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Малоизвестные внедорожники, созданные в Советском Союзе

Малоизвестные внедорожники, созданные в Советском Союзе (25 фото)

Автор:
28 сентября 2020 13:12
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   внедорожник   джип   ретро авто   советские автомобили   
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25
Словосочетание «советский внедорожник» широкими мазками рисует в сознании образ ВАЗ-2121 «Нива», УАЗ-469 и бессмертной «буханки», ГАЗ-69 и других знаменитостей. Но оффроудеров в Стране Советов было несоизмеримо больше, чем может показаться на первый взгляд.
Одним из них повезло выйти скромной серией, разжечь народный аппетит и не удовлетворить спрос, другие же остались интересными разработками, которым не хватило всего лишь нескольких уверенных шагов до конвейера. Сегодня мы вспоминаем и отдаем должное некоторым представителям забытой внедорожной армии.

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Метки: авто   автомир   автомобили   внедорожник   джип   ретро авто   советские автомобили   
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2k
Voland 2 часа назад
ЛУаЗ-969 с его модификациями забыли
ЛУаЗ-969 с его модификациями забыли
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
А ЛУАЗ где? В 80-е, начале 90-х с другом поохотились на нём нехило!
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16k
Lynx 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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