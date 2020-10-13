В Сергиевом Посаде ребенок перебегал дорогу на красный и попал под машину

На проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде автомобиль сбил выбежавшего на дорогу мальчика. Ребенок пытался пересечь проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.
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Присутствует ненормативная лексика!
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