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В Сергиевом Посаде ребенок перебегал дорогу на красный и попал под машину

В Сергиевом Посаде ребенок перебегал дорогу на красный и попал под машину (1 фото + 2 видео)

Автор:
13 октября 2020 12:09
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешеход   пешеходный переход   
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На проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде автомобиль сбил выбежавшего на дорогу мальчика. Ребенок пытался пересечь проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешеход   пешеходный переход   
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7  комментариев
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33k
dima423 3 часа назад
Вот нахера газелист там остановился??
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30k
Опаньки 3 часа назад
Посуди, если бы Газель не остановилась , возможно этот дундук бы не побежал
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Johnny

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