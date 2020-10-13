Audi Rosemeyer – ретро-футуристичный концепт с двигателем, как у Bugatti Veyron

1 июня 2000 года на территории выставочного комплекса Autostadt в Вольфсбурге был представлен концепт-кар Audi Rosemeyer, сочетавший современные технологии и уважение к гоночной истории Auto Union 1930-х годов. Автомобиль получил название в честь Берндта Розмайера, знаменитого немецкого пилота, громившего соперников на европейских трассах в рамках чемпионата, который можно считать предшественником современной Формулы-1.
Интересно, что Розмайер был одним из символов Третьего рейха и имел звание гауптштурмфюрера СС, хотя пишут, что неохотно (звания СС давались всем немецким гонщикам той эпохи). Политика! У нас тоже, беспартийным было пробиваться гораздо сложнее…
Помимо непосредственного участия в гонках, Розмайер плотно занимался рекордами скорости, что в итоге его и погубило. В 1938 году 28-летний немец погиб при попытке установить мировой рекорд скорости на земле – его Auto Union Streamliner разбился на участке автобана между Франкфуртом и Дармштадтом, а рекорд скорости установил Рудольф Караччиола, разогнав Mercedes-Benz W125 Rekordwagen до невероятных по тем временам 432,7 км/ч.
×
Что касается концепта, то помимо драматичного стиля кузова, его главной изюминкой был 8,0-литровый W16 мощностью 700 л.с. – совершенно невероятная мощность для 2000 года, это сегодня 1000 л.с. никого особо не удивляет! Привод, конечно, полный, коробка передач шестиступенчатая механическая. Теоретически Audi Rosemeyer мог развивать скорость до 350 км/ч, но прототип не был функциональным.
Кузов из матового алюминия напоминает «Серебряные стрелы» Auto Union и прототип Type 52, разработанный Фердинандом Порше, как возможную дорожную альтернативу гоночного болида Розмайера, который так и не был реализован. Как дань уважения гоночной истории выглядит и форма передней облицовки. Ксеноновые фары оснащены убирающимися крышками – элемент не особо нужный, но эффектный.
Еще один интересный элемент дизайна – крылья, образующие «горбы» по краям низкого капота, чтобы уместить массивные 20-дюймовые колеса. Заваленное ветровое стекло улучшает аэродинамику, а над ним видно две камеры заднего вида, заменяющие боковые зеркала. Длинная колесная база, необходимая для установки огромного двигателя посередине автомобиля, в сочетании с короткими свесами и ниспадающей линией крыши, делают Rosemeyer странным с некоторых углов, но дух 30-х передан отлично. Отсутствие заднего окна и многочисленные вентиляционные отверстия добавляют концепту брутальности и агрессии.
Большая часть салона обита номексом (Nomex) – огнеупорным материалом, используемым в вертолетах и гоночных автомобилях. В наличии красивая аналоговая комбинация приборов и рулевое колесо в ретро-стиле. Интерьер, в целом, не вызывает таких эмоций как экстерьер. Просто салон…
Главное, в этом концепте, конечно, МОТОР, который уже устанавливали в несколько прототипов с конца 90-х, и который в итоге оброс четырьмя турбинами и занял место в Bugatti Veyron с сумасшедшей отдачей в 1000 л.с.!
Источник:
Ссылки по теме:
- Как выглядит настоящая Калифорнийская звезда 1984 года выпуска с пробегом в 10 километров
- Автомобили, похожие на космические корабли: ретро концепт-кары из Италии
- Lincoln с итальянским паспортом, французской внешностью и чешской компоновкой
- Концепт KCV-III 2003 года выпуска: молодёжный кабриолет от KIA
- Раскрыты секретные концепты Bugatti, которые никогда не увидят свет
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...