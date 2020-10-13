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Audi Rosemeyer – ретро-футуристичный концепт с двигателем, как у Bugatti Veyron

Audi Rosemeyer – ретро-футуристичный концепт с двигателем, как у Bugatti Veyron (13 фото)

Автор:
13 октября 2020 08:28
Сообщество : Автомир
Метки: Audi Rosemeyer   audi   авто   автодизайн   автомобили   концепт   концепт-кар   
844
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1 июня 2000 года на территории выставочного комплекса Autostadt в Вольфсбурге был представлен концепт-кар Audi Rosemeyer, сочетавший современные технологии и уважение к гоночной истории Auto Union 1930-х годов. Автомобиль получил название в честь Берндта Розмайера, знаменитого немецкого пилота, громившего соперников на европейских трассах в рамках чемпионата, который можно считать предшественником современной Формулы-1.
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Метки: Audi Rosemeyer   audi   авто   автодизайн   автомобили   концепт   концепт-кар   
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2  комментария
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15k
SolomonA 2 дня назад
Вообще бренд Бугатти принадлежит Ауди (VAG, если точнее), и двигатель в Вейроне стоит от АУДИ... Так что здесь просто решили прототип довести до серии под брендом Бугатти.
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27k
BuG SolomonA 2 дня назад
КЭП, спасибо!
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