Audi Rosemeyer – ретро-футуристичный концепт с двигателем, как у Bugatti Veyron

Помимо непосредственного участия в гонках, Розмайер плотно занимался рекордами скорости, что в итоге его и погубило. В 1938 году 28-летний немец погиб при попытке установить мировой рекорд скорости на земле – его Auto Union Streamliner разбился на участке автобана между Франкфуртом и Дармштадтом, а рекорд скорости установил Рудольф Караччиола, разогнав Mercedes-Benz W125 Rekordwagen до невероятных по тем временам 432,7 км/ч.