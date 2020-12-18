Nissan GT-R (X) 2050 — концепт спорткара будущего, который управляется силой мысли

Хотите знать, как Nissan GT-R будет выглядеть через 30 лет? Эта дата, вероятно, слишком далека, чтобы иметь какое-либо реальное представление о том, в каком направлении будет двигаться Nissan, если GT-R все еще будет производиться. Онако, один из стажеров-проектировщиков автопроизводителя показал свою собственную теорию.
Североамериканское отделение Nissan показало концепт по имени GT-R (X) 2050. Это полноразмерный макет, построенный по проекту Джебома «Джей-Би» Чоя, проходившего стажировку в местном дизайн-центре автопроизводителя.
Фантазийный GT-R 2050 образца 2050 года – скорее супербайк на четырех колесах, чем традиционный суперкар. Или экзоскелет: пилот располагается в нем лицом вниз, раскинув руки и ноги.
Длина концепта – около трех метров, высота – 60 сантиметров: создавая транспортное средство, автор ориентировался на размеры человеческого тела. Хотя дизайн кажется абсолютно футуристичным, он все-таки привязан к актуальной стилистике японского бренда – лицевой панелью V-Motion и оформлением задних фонарей.
По задумке дизайнера, Nissan GT-R (X) 2050 управляется силой мысли. Для этого водитель должен надеть специальный шлем. Разумеется, о запуске такой машины в серию речи сейчас не идет. Но через 30 лет – кто знает?
Тем временем актуальный Nissan GT-R, который выпускается вот уже 13 лет, по-прежнему далек от смены поколения. Этим летом сообщалось, что новый спорткар выйдет не раньше 2023 года. По некоторым данным, машину собираются превратить в супергибрид.
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Такое обилие узких выступающих параллельных полос (со всех сторон) явно говорит о том, что дизайнер ни разу самостоятельно не мыл автомобиль.
Стиль в дизайне есть, но, ИМХО, удобство в эксплуатации важнее пантов...
хм