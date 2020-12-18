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Nissan GT-R (X) 2050 — концепт спорткара будущего, который управляется силой мысли

Nissan GT-R (X) 2050 — концепт спорткара будущего, который управляется силой мысли (22 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 14:25
Сообщество : Автомир
Метки: gt-r   nissan   nissan gt-r   авто   автодизайн   автомобили   концепт   концепт-кар   
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Хотите знать, как Nissan GT-R будет выглядеть через 30 лет? Эта дата, вероятно, слишком далека, чтобы иметь какое-либо реальное представление о том, в каком направлении будет двигаться Nissan, если GT-R все еще будет производиться. Онако, один из стажеров-проектировщиков автопроизводителя показал свою собственную теорию.

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Метки: gt-r   nissan   nissan gt-r   авто   автодизайн   автомобили   концепт   концепт-кар   
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494
Обратная сторона Луны 2 часа назад
Мордой по асфальту? Орррригинально!

И шея затечет
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811
him67 12 минут назад
К чему эти ухудшающие аэродинамику грязезадержатели на колеса?
Такое обилие узких выступающих параллельных полос (со всех сторон) явно говорит о том, что дизайнер ни разу самостоятельно не мыл автомобиль.
Стиль в дизайне есть, но, ИМХО, удобство в эксплуатации важнее пантов...
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14k
Ego sum qui sum Час назад
"пилот располагается в нем лицом вниз, раскинув руки и ноги."
хм
"пилот располагается в нем лицом вниз, раскинув руки и ноги." хм
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20
Avakov Час назад
Интересный концепт
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7k
Михалыч 2 часа назад
Опасно управлять авто мыслью. Я один раз 2 машины побил - засмотревшись на девушку, а если бы мыслью управлял? Совсем беда..
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