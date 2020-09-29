Какие были цены на мототехнику в СССР и её ассортимент

Когда был подростком то здесь и купил себе мопед. Долго приходил и приценивался к разным моделям. Купил «Ригу - 11». Цены 70 — 80 годов помню прекрасно. На одну и ту же модель цена могла отличаться. Например велосипед или мопед с хромированными ободами и крыльями, стоил дороже.

На цену влиял и тип установленного на мопед или мотоцикл двигателя и комплектация. Естественно мотоцикл с коляской стоил дороже, чем эта же модель без коляски. Коляски, кстати, можно было купить и отдельно. Я помню, они были в продаже.