FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Мото 346 постов • 124 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Мото 
Какие были цены на мототехнику в СССР и её ассортимент

Какие были цены на мототехнику в СССР и её ассортимент (9 фото)

Автор:
29 сентября 2020 13:50
Сообщество : Мото
Метки: СССР   интересно и познавательно   техника   
1450
9

Ещё мальчишкой, в 70-е годы я любил зайти в магазин «Динамо». От товаров на витринах глаза разбегались. Тут тебе и гантели, и спиннинги, палатки и компасы, велосипеды, мопеды и даже мотоциклы. И каждый раз, когда я приходил в магазин, я видел очередного довольного покупателя мототехники, ассортимент которой был очень даже не плох. Деревянную упаковку с мотоциклов покупатели снимали прямо у магазина.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мото"
Метки: СССР   интересно и познавательно   техника   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
19
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
ваня панкин 5 часов назад
у покойного моего папеньки был сначала "ковровец", потом "иж", а ужпотом "урал"... машину он так и не купил, да особо и не хотел... байкер был мой папенька...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
230
МИХАН Полчаса назад
"Ещё мальчишкой, в 70-е годы я любил зайти в магазин «Динамо». От товаров на витринах глаза разбегались. Тут тебе и гантели, и спиннинги, палатки и компасы, велосипеды, мопеды и даже мотоциклы."
Тоже любил заходить в такие магазины ..Прям воспоминания ,чего там только не было..
Спасибо автор отличная статья !!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Себастьян Перейра Час назад
Венгерский красавец - "Pannonia". Редко, но встречался.
Венгерский красавец - "Pannonia". Редко, но встречался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
297
Лимонадный Джо 3 часа назад
В начале 80-х купил себе "Минск 112". Надо было ездить в деревню,помогать убирать урожай. С женой добирались за три часа. А проехать надо было 130 километров. Мотоцикл неплохой,но при встречном ветре скорость падала с 70км до 30км в час. Ну хоть и так,но не на автобусе,билет на который было крайне тяжело купить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Артур Гевондян 4 часа назад
Я помню "Минск" за 450 р.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
LEPA 4 часа назад
Верховина-4 в середине 80-х стоила 186 руб. Мой первый байкерский опыт. Редкое дерьмо. Ломалось практически всё кроме рамы. Потом за 100 руб. купил Яву 350 старушку. Перебрали коробку и я на ней ездил лет 6 с перерывом на службу в армии. Вот это была вещь! Потом ЧЗ 350 б/у за 400 руб. До сих пор с конца 80-х на нем езжу по лесу. Но от "старушки" всё равно ощущения лучше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Snork Snorkoff LEPA 4 часа назад
Какие были цены на мототехнику в СССР и её ассортимент
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Klon 5 часов назад
У "Рига 11" был небольшой недостаток. Бак под багажником был плоским, а краник там стоял впереди, почти под сиденьем. Проблемы появлялись когда бензина в баке мало а впереди подъём. Бензин в баке уходил назад и мотор глох.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Хью́берт Klon 4 часа назад
Только хотел про это написать.
Я выходил из положение так, либо болтал мопед, что не очень удобно, но потом более опытные люди подсказали сделать на шланг небольшой расширитель, что позволяло мне с пляжа выезжать по спуску для лодок прямо на дорогу не крутя педали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Юрий Злой 5 часов назад
эч, умели ж раньше делать, это сейчас любая техника на 2-3 года эксплуатации, а для того времени 5 лет это была только обкатка, помню у многих знакомых телевизоры, видики, кассетные магнитофоны советских времен еще много лет служили после перестройки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Денис Колосов Юрий Злой 4 часа назад
Да ты что, музыкальный центр JVC, 95 года, вполне себе живой-) как акустическая система к телевизору на даче-) Другое дело, что морально устарел, кассеты и cd уже давно померли.. Но акустика хорошая. На счет обкатки.. Х.з, у моего дедушки были автомобили Москвич,408, 412 Ну все выходные он в них ковырялся. Перед рыбалкой Фрязино-Дубна (150 км), прям серьезный осмотр авто, чтото подкручивал, чтото вечно ломалось. ВАЗ 4ка, шайтан машина, вечно какие то косяки.. Сейчас авто..сел и ездишь , начал сыпаться - продал..я в авто знаю только как уровень масла смотреть.. Советский автопром, такого отношения к себе не терпел-) Да и менять люди не могли автомобили, вот и следили за ними десятилетиями..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
VL 5 часов назад
верховина 6. 224.60 коп. с хромом на крыльях. магазин спорттовары у института физкультуры на сиреневом бульваре.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Luc72 VL 9 минут назад
У нас в районе в сельповских магазинах стояли-стояли, стояли-стояли, а потом, бац... уценили на 186.

За день раскупили, в ом числе и мне успели родители купить. В деревне 3 одинаковых рыжих мопеда было, в первые дни вместе рассекали

Дело было в начале 80-х...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Олегbl4 5 часов назад
Хорошо было в "Динамо". В Сургуте, хоть в "Прометей", хоть в "Спорттовары", хоть в "Культтовары" заходи, ни велосипедов, ни мотоциклов, ни палаток... Удочки. Бамбуковые удилища больше напоминали кардиограмму гипертоника, чем предмет для вылова рыбы. Более или менее эти товары стали в 90-х появляться. Палатки, мотоциклы, надувные лодки, футбольные мячи, хоккейные клюшки, коньки, если и появлялись,то сметались с полок в этот же день,а день такой был большой редкостью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Yasen_Perec 5 часов назад
Явы были одно- и двухцилиндровые, 6-ти и 12-ти вольтовые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Элек Мек 5 часов назад
Тётушка в 70 годах работала в котельной, и старший по этим котельным силой всем вручал лотерейные билеты..,короче тётушка выиграла мотоцикл Днепр.
Сам я в детстве катался на Рига 7,Рига 11 Верховина 5.Мопеды были брата и его товарищей.У более старших предармейских пацанчиков были мотоциклы Минск,Восход,Ява 250 были только у "крутых".
Замечательное было время.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
HundeBeißer2 5 часов назад
В 1988-м году,я стал счастливым обладателем нового ИЖ-Планета 5 за 1130 рублей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Андрей Дядя HundeBeißer2 5 часов назад
детонация от движка по всему мотоциклу . юпитеры с 2 циллиндрами были куда комфортнее , но сцуко ненадежные .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Андрей Дядя 4 часа назад
у меня юпитер 3 был 77 года, и вполне безотказно работал
в совсем плохих случаях на одном горшке доезжал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии Советский транспорт в закрытом посёлке Диксон Советский транспорт в закрытом посёлке Диксон Не у всех были. 50 редких советских "стиралок", часов, посудомоек и разных гаджетов Не у всех были. 50 редких советских "стиралок", часов, посудомоек и разных гаджетов Советские приборы, которые до сих пор в строю! Советские приборы, которые до сих пор в строю! Летающие автомобили, подземные города и сапоги-скороходы: как в СССР представляли будущее Летающие автомобили, подземные города и сапоги-скороходы: как в СССР представляли будущее Транспорт будущего на страницах журнала Техника молодежи Транспорт будущего на страницах журнала Техника молодежи
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2536370



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Джеймс Кэмерон объявил о том, что съемки "Аватара-2" завершены
1
136
Джеймс Кэмерон объявил о том, что съемки "Аватара-2" завершены
15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё
4
44
15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Выбираем эффективное средство от ячменя на глазу: лучшие медикаменты и народные средства
2
8
Выбираем эффективное средство от ячменя на глазу: лучшие медикаменты и народные средства
Замена водительского удостоверения в 2020 году
0
18
Замена водительского удостоверения в 2020 году
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#юмор#прикол#в мире#люди#автомир#природа#война#подборка#Нагорный Карабах
#интересно#животные#авария#автомобили#россия#австралия#разное#море#полезно#яавтор
#факты#история#интересное#дтп#авто авария#кино#жизнь#настроение#сша#азербайджан

На что жалуетесь?

Вернуться