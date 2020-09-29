Какие были цены на мототехнику в СССР и её ассортимент

Ещё мальчишкой, в 70-е годы я любил зайти в магазин «Динамо». От товаров на витринах глаза разбегались. Тут тебе и гантели, и спиннинги, палатки и компасы, велосипеды, мопеды и даже мотоциклы. И каждый раз, когда я приходил в магазин, я видел очередного довольного покупателя мототехники, ассортимент которой был очень даже не плох. Деревянную упаковку с мотоциклов покупатели снимали прямо у магазина.
Когда был подростком то здесь и купил себе мопед. Долго приходил и приценивался к разным моделям. Купил «Ригу - 11». Цены 70 — 80 годов помню прекрасно. На одну и ту же модель цена могла отличаться. Например велосипед или мопед с хромированными ободами и крыльями, стоил дороже.
На цену влиял и тип установленного на мопед или мотоцикл двигателя и комплектация. Естественно мотоцикл с коляской стоил дороже, чем эта же модель без коляски. Коляски, кстати, можно было купить и отдельно. Я помню, они были в продаже.
Мопеды, которые были в продаже:
Самый простой и дешёвый был мопед (такие называли мотовелосипедом) «ПВЗ». Это аббревиатура Пензенского велосипедного завода. Помню ещё одно название мопедов этого завода — ЗИФ (завод имени Фрунзе). Мопеды ПВЗ (ЗИФ) стоили 105 —115 рублей. Но такой мопед не хотелось. Хотелось Ригу. Рижский завод выпускал в разные годы много различных марок мопедов. Я помню мопеды «Рига - 5», «Рига - 7», «Рига - 11».
Были и переходные модели. Я как раз и купил такой. «Рига -11», но бак был не сзади под багажником, а спереди. Стоила моя «Рига - 11» 145 рублей. В продаже были бело-красные и сине-белые «Риги -11». Более крутые были мопеды Львовского мотозавода «Верховина» и «Карпаты». Это были уже двухскоростные мопеды. «Верховина - 6» стоила 226 рублей, а «Карпаты» ещё дороже.
Выбор мотоциклов был тоже большой:
Мотоцикл «Минск» - 330 руб.
Мотоцикл «Восход-2М» - 420 руб.
Мотоцикл «Иж Планета-3» - 560 руб.
Мотоцикл «Иж Юпитер-3» - 750 руб.
Мотоцикл «Ява-350», производство Чехословакия — 1000 руб.
Для нас, мальчишек того времени «Ява» была самым крутым мотоциклом. Новая «Ява», потому что была ещё и «старая Ява».
Ещё был мотоцикл «Чезет». Тоже чехословацкий и стоил примерно так же как Ява.
Может я и ошибаюсь, но у моего знакомого был мотоцикл, который мы называли «Ява-Чезет». Но наверное Čezet 350 и Jawa 350 — это всё-таки разные мотоциклы.
Мотоцикл «Урал» стоил 1250 рублей. На таких мотоциклах, но без коляски в то время ездили гаишники. Мы называли такие мотоциклы перехватчиками. Ну и с колясками тоже были.
Мотоциклы Днепр разных моделей. Стоили примерно 1400 рублей
Ещё помню мотороллер «Вятка-электрон» - 270 руб.
Добавлю, что зарплата в то время у моей мамы, работающей инженером в НИИ была — 110 рублей. А отец на заводе зарабатывал 140 — 170 рублей.
Отмечу и то, что практически вся мототехника, за редким исключением, была своя. То есть производилась в СССР, а это значит, что были заводы и рабочие места.
А в деревнях практически у всех парней и взрослых мужчин были мотоциклы.
Источник:
- Летающие автомобили, подземные города и сапоги-скороходы: как в СССР представляли будущее
- Транспорт будущего на страницах журнала Техника молодежи
- Не у всех были. 50 редких советских "стиралок", часов, посудомоек и разных гаджетов
- Советские приборы, которые до сих пор в строю!
- Советский транспорт в закрытом посёлке Диксон
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Тоже любил заходить в такие магазины ..Прям воспоминания ,чего там только не было..
Спасибо автор отличная статья !!!!!
Я выходил из положение так, либо болтал мопед, что не очень удобно, но потом более опытные люди подсказали сделать на шланг небольшой расширитель, что позволяло мне с пляжа выезжать по спуску для лодок прямо на дорогу не крутя педали.
За день раскупили, в ом числе и мне успели родители купить. В деревне 3 одинаковых рыжих мопеда было, в первые дни вместе рассекали
Дело было в начале 80-х...
Сам я в детстве катался на Рига 7,Рига 11 Верховина 5.Мопеды были брата и его товарищей.У более старших предармейских пацанчиков были мотоциклы Минск,Восход,Ява 250 были только у "крутых".
Замечательное было время.
в совсем плохих случаях на одном горшке доезжал