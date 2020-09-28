Торопыга получил под зад

Фуровод влепил в зад торопыге. Однако, он мог его и не видеть. Вынурнул перед ним из разгонного кармана.



Так кто виноват-фуровод?! Он скорость прибавил и "догнал" легковушку. Или водитель легкового автомобиля, не расчитавший, что не успеет обогнать фуру и все равно пошендший на обгон?!