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Торопыга получил под зад

Торопыга получил под зад (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 04:22
Сообщество : Аварии
Метки: виноват   дтп   зад   торопыга   
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Водитель легковушки хотел опередить фуру справа по разгонной полосе. Сумел. Только тут же получил от этой фуры под зад. И это он ещё легко отделался. Мог от удара на встречку улететь...

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Метки: виноват   дтп   зад   торопыга   
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9  комментариев
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4k
Lucky 2 часа назад
Таким нужно тест на идиота пройти, как делают это в Германии
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26k
Slonyash 3 минуты назад
Обгоняло головного мозга!
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3k
livaneth 7 минут назад
Фура шла по своей полосе, не маневрировала, не разгонялась, и похоже не видела лихача вплоть до удара.
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12k
Ligov 12 минут назад
Однозначно виноват водитель легковушки. Тут и обсуждать нечего...
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16k
Lynx 55 минут назад
Конец полосы
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3k
Владимир 3 часа назад
Видно было, что тот при обгоне перед фурой оттормозился, видимо некуда было лезть, но залез. Фураводам тоже нафиг день терять на разборы? Бывают конечно обмороженные, меня один такой фуровод с примыкающей летящий на встречку выгнал, благо ни кого не было. Ну и их знаменитые обгоны друг друга чего стоят.
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29k
Элек Мек Владимир 53 минуты назад
Торопыга получил под зад
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2k
Денис Колосов Владимир 22 минуты назад
Если он груженный, то при экстренном торможении фуру может и занести и опрокинуть.. Лучше ведро расплющить, заодно другим водителям помочь, убрать неадеквата с дорог на некоторое время.
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3k
livaneth Элек Мек 9 минут назад
А вот за этот плакат спасибо. Всё наглядно, доходчиво и исчерпывающе. Умеют же объяснить, когда хотят.
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