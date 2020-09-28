Торопыга получил под зад

Водитель легковушки хотел опередить фуру справа по разгонной полосе. Сумел. Только тут же получил от этой фуры под зад. И это он ещё легко отделался. Мог от удара на встречку улететь...
Фуровод влепил в зад торопыге. Однако, он мог его и не видеть. Вынурнул перед ним из разгонного кармана.
Так кто виноват-фуровод?! Он скорость прибавил и "догнал" легковушку. Или водитель легкового автомобиля, не расчитавший, что не успеет обогнать фуру и все равно пошендший на обгон?!
Так кто виноват-фуровод?! Он скорость прибавил и "догнал" легковушку. Или водитель легкового автомобиля, не расчитавший, что не успеет обогнать фуру и все равно пошендший на обгон?!
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