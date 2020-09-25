Что ни говори,а раньше могли придумать что-то необычное

После выставки Futurama, на которой был представлен автомобиль, он отправился в путешествие по всевозможным выставкам и автошоу, пока наконец не приземлился в Вашингтоне в Смитсоновском институте. Он оставался там до 1947 года, когда был продан. В последующие годы Ghost Car много раз меняла владельцев. Последний раз был в 2011 году, когда он был продан за 308 000 долл. Автомобиль все время содержится в очень хорошем состоянии, что говорит о том, насколько хорошего качества были материалы в то время. Что еще интереснее, на машине остались оригинальные шины.