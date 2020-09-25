Что ни говори,а раньше могли придумать что-то необычное

В 1930-е годы, вместе с развитием промышленности, было создано множество изобретений, которые сегодня являются неотъемлемой частью нашей жизни. Одним из таких изобретений стало оргстекло. Этот материал прозрачный и изготовлен из пластика. Во время его дебюта все были очарованы им. Настолько, что в 1939 году даже решили построить автомобиль с кузовом из оргстекла. Этот автомобиль был Pontiac Plexiglas Ghost Car.
Идея создания прозрачного автомобиля родилась вскоре после появления на рынке оргстекла. Цель была проста - продвигать и машину, и новую технологию. Прозрачный Pontiac был представлен в 1939 году на выставке Highways and Horizons. Необычный внешний вид произвел фурор среди посетителей.
Он был построен на базе Pontiaca Deluxe series 26 1939 года выпуска. Весь корпус изготовлен фирмой Rohm & Haas. Интерьер и все комплектующие были типичными для серийной модели. Благодаря необычному кузову можно было увидеть практически весь интерьер автомобиля и элементы, спрятанные под кузовом. Все сделано из лучших доступных материалов.
Автомобиль оснащался рядным шестицилиндровым двигателем объемом 3,6 литра и мощностью 85 л.с. Стоимость постройки Pontiac из оргстекла составила около 25000 долларов (или около 425000 долларов сегодня). В то же время Pontiac, на котором был построен автомобиль, стоил от 815 до 1000 долларов. Разница очевидна!
После выставки Futurama, на которой был представлен автомобиль, он отправился в путешествие по всевозможным выставкам и автошоу, пока наконец не приземлился в Вашингтоне в Смитсоновском институте. Он оставался там до 1947 года, когда был продан. В последующие годы Ghost Car много раз меняла владельцев. Последний раз был в 2011 году, когда он был продан за 308 000 долл. Автомобиль все время содержится в очень хорошем состоянии, что говорит о том, насколько хорошего качества были материалы в то время. Что еще интереснее, на машине остались оригинальные шины.
В последующие годы было построено несколько подобных автомобилей, но Pontiac был первым и единственным, кто сохранился до наших дней. Кстати, на аукционе продан за 308 000. А Вы бы ездили на таком?
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То, что его владельцы практически не ездили на нём и содержали в хорошем состоянии, как выставочный экспонат, говорит, отнюдь, не о качестве материалов, из которых он сделан, а только о качестве его обслуживания и околонулевом пробеге. При интенсивной эксплуатации за 80 лет от него ничего не осталось бы, и в первую очередь развалился бы кузов из оргстекла.
Супер-пупер новейшее будут делать в будуйшем.
А сейчас,делают куй пойми какое говно.
Суть человечества,жить в другом времени...