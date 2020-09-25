FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6544 поста • 644 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Что ни говори,а раньше могли придумать что-то необычное

Что ни говори,а раньше могли придумать что-то необычное (14 фото)

Автор:
25 сентября 2020 19:17
Сообщество : Автомир
Метки: авто   интересно   технологии   
1074
14

В 1930-е годы, вместе с развитием промышленности, было создано множество изобретений, которые сегодня являются неотъемлемой частью нашей жизни. Одним из таких изобретений стало оргстекло. Этот материал прозрачный и изготовлен из пластика. Во время его дебюта все были очарованы им. Настолько, что в 1939 году даже решили построить автомобиль с кузовом из оргстекла. Этот автомобиль был Pontiac Plexiglas Ghost Car.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   интересно   технологии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Терапевт 2 дня назад
На таком авто только выехать понтануться не более того. При реальной эксплуатации цвет кузова будет цвет грязи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Андрей Донченко 2 дня назад
Жигули даже прозрачнее получились.
Жигули даже прозрачнее получились.
Жигули даже прозрачнее получились.
Жигули даже прозрачнее получились.
Жигули даже прозрачнее получились.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Gogaren_3Meu 2 дня назад
Странное логическое построение: "Автомобиль все время содержится в очень хорошем состоянии, что говорит о том, насколько хорошего качества были материалы в то время".
То, что его владельцы практически не ездили на нём и содержали в хорошем состоянии, как выставочный экспонат, говорит, отнюдь, не о качестве материалов, из которых он сделан, а только о качестве его обслуживания и околонулевом пробеге. При интенсивной эксплуатации за 80 лет от него ничего не осталось бы, и в первую очередь развалился бы кузов из оргстекла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
724
Шапкин Gogaren_3Meu 2 дня назад
За сезон развалился бы. По причине вырождения оргстекла от УФ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
kalinser 2 дня назад
Не убиваемое.Надежное как чугунный утюг.Делали раньше.
Супер-пупер новейшее будут делать в будуйшем.
А сейчас,делают куй пойми какое говно.
Суть человечества,жить в другом времени...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Полноуправляемое шасси, или когда все колеса автомобиля поворачивают Полноуправляемое шасси, или когда все колеса автомобиля поворачивают Самые невероятные опций и изобретения для автомобилей в истории Самые невероятные опций и изобретения для автомобилей в истории Полуконцепт тягача Mercedes-Benz GenH2 на жидком водороде Полуконцепт тягача Mercedes-Benz GenH2 на жидком водороде Самые странные опции в ретро-автомобилях Самые странные опции в ретро-автомобилях Самые страшные просчеты автомобильных инженеров, из-за которых погибли люди Самые страшные просчеты автомобильных инженеров, из-за которых погибли люди
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2524770



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
13 фактов из мира голливудского кино
5
6
13 фактов из мира голливудского кино
Фотограф показывает Россию без прикрас
3
94
Фотограф показывает Россию без прикрас
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Багровые реки: на винодельне лопнула цистерна с вином
0
6
Багровые реки: на винодельне лопнула цистерна с вином
В техасском водопроводе обнаружили амебу, пожирающую мозг
0
10
В техасском водопроводе обнаружили амебу, пожирающую мозг
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#история#россия#интересно#интересное#собаки#комментарии#СССР#еда#лес
#фото#животные#природа#яавтор#картинки#актеры#позитив#на различный вкус#коты#настроение
#юмор#прикол#австралия#прикольные#кино#дети#смешные#gif#красиво#сша

На что жалуетесь?

Вернуться