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Смертельные игры: грузовик сбил ребенка в Иркутской области

Смертельные игры: грузовик сбил ребенка в Иркутской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 12:13
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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На трассе в Усольском районе вблизи посёлка Средний водитель грузовика Scania насмерть сбил 7-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть. Трагеди произошла из-за опасной игры детей.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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42  комментария
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12k
Ligov 3 дня назад
Такое видео даже плюсовать/минусовать не стоит. Ужасная ситуация...
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12k
Minos 3 дня назад
Покажу своему сег вечером, обязательно, проведу воспитательную беседу...

"Как пояснили друзья погибшего мальчика, находясь вблизи проезжей части, они решили сыграть в игру «слабо» - перебежать дорогу максимально близко к проезжающему автомобилю."

Друзья? Серьезно? Автор, ну ты бы хоть выражения выбирал. Это малолетние преступники, на несколько лет страше погибшего мальчика, используя психологическое давление, заставили его выбежать под колеса грузовика.
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2k
Laplander 3 дня назад
Горе в семье, эх, ребятишки. Ну как так то?!
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397
vasily.asd12 3 дня назад
Жаль, что сзади поджуживающих на "слабо" не появился медведь. Чтобы они тоже ломанулись от него через дорогу.
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2k
Semen 3 дня назад
Очень жаль конечно... я про труд родителей и их время.
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16k
Andrey 3 дня назад
Малолетние убийцы должны сесть по статье "Доведение до самоубийства".
Не зря нам в детстве пример приводили: "Все пойдут с крыши прыгать, и ты пойдешь?"
Жаль, что постичь эту прописную истину дано не всем.
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261
Дмитрий 3 дня назад
Жалко малого, пожить не успел… но статья должна начинаться не словами "Водитель грузовика Scania насмерть сбил 7-летнего мальчика...", а "7-летний мальчик бросился под колеса грузовика Scania"...
Водитель тут совершенно не виноват и упоминать его в качестве участника такого страшного события не нужно.
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Дмитрий 3 дня назад
Водила грузовика должен от всей души регу проставиться.
Без этой записи он - преступник.
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3k
panama Дмитрий 13 часов назад
Водителю не завидую, да он прав, но теперь ему это на всю жизнь . Только бы не спился!
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2k
ImNIK 3 дня назад
Двоим оказалось слабо - и они остались живы. А этот на небесах будет рассказывать как он крут был...
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292
im240 3 дня назад
водилу жаль. такой головняк поднял.
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25k
Rest Tremor 3 дня назад
Смертельные игры: грузовик сбил ребенка в Иркутской области
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7k
Профессор Преображенский 3 дня назад
Чего то фишки в дорожные войны превращаются
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853
Олеся К 3 дня назад
супер бл. молодец! классная игра!!!
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28k
Haratemich 3 дня назад
Блин... Бедный водитель (
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14k
sanchesS80 Haratemich 3 дня назад
Да уж. Не предугадаешь заранее такое никак. Это даже не город по сути, где люди гуляют туда сюда. Просто дорога и такой нежданчик.
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385
Lii Wai 3 дня назад
Генофонд выражает свою благодарность.
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609
Алексей 3 дня назад
Пацан большой, а на "слабо" повёлся. Я еще в детском саду научился на такие разводки манипулятивные не реагировать. А когда я учился во втором классе, мой одноклассник на слабо спрыгнул из окна третьего этажа школы.
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13k
ВОВЧЕГ 3 дня назад
Бедные родители!
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4
Вадим 3 дня назад
Естественный отбор в действии. Кто-то перед машиной бегал, кто-то гранату разбирал, кто-то с моста прыгал...
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983
Провокатор Вадим 3 дня назад
Кому-то сонную артерию пережимали...
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9k
El Niño 3 дня назад
Кто утонет, тот больше купаться не пойдёт. Шутки шутками, а водителя и родителей очень жаль. Хоть свидетелей много, вина мальчишки очевидна. 15 лет назад в идентичной ситуации оказался я. На мое счастье мальчик не погиб и даже обошлось без переломов. Некоторые проезжающие водители даже хотели линчевать меня, не разобравшись в ситуации.
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1k
Фрэнд El Niño День назад
Примерно такая-же херня. Малой выскочил из-за стоявшего в колейке на светофоре автомобиля. Длинючая пробка в одну сторону из желающих повернуть направо. Мне налево надо. Я объезжал по встречке(разметки вообще небыло). Скорость никакая. Между стоящих машин, вылетает на полном газу шкет. Тормоза в пол. Визг резины. Встал.
Малой получил под зад левым углом бампера (Пассат В3). Из повреждений- шишка на лбу от падения на асфальт.
Но мне не повезло. Оказалось, что среди стоявших, на гражданском авто, ехала сосалка из пресс-службы Гибдд города. Наезд на меня не буду описывать. Чего только от этих ублюдков не наслушался. Был даже сюжет по местному ТВ, как водитель сбил ребёнка и тот чуть ли не в облака слетал от удара об авто.
Права естественно забрали. Экспертизы. Выясняется, что разметку я не нарушал, скорость тоже. А пацан, оказался "рецидивистом". Папа и мама любят залындить, что погорячее.
Мой случай как минимум второй на его практике "перехода" проезжей части вне перехода. И кста, как оказалось, тогда с ним был друг, который уговаривал пойти на ПП. Но ктож друзей слушает в этом возрасте.
В итоге права я забрал, без всяких последствий, но нервы эти скоты в погонах потрепали. Система не заточена на принятие справедливых решений.
Сосалка насосала на погоны полковника и теперь является лицом пресс-службы Увд города.
Улыбаемся и пляшем...
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1k
Chris Taylor 3 дня назад
умные дети.
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133
776166 3 дня назад
В ЧС за хорошее настроение.
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5k
Сгусток позитива 3 дня назад
сдох и пох, выживут умные
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24k
Сергей Сгусток позитива 3 дня назад
Не позитива у тебя сгусток, совсем не позитива. И сгусток этот сильно попахивает.
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