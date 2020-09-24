Смертельные игры: грузовик сбил ребенка в Иркутской области

На трассе в Усольском районе вблизи посёлка Средний водитель грузовика Scania насмерть сбил 7-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть. Трагеди произошла из-за опасной игры детей.
- С тяжелыми травмами ребенка доставили в реанимацию детской больницы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Спустя несколько часов мальчик скончался.
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Как пояснили друзья погибшего мальчика, находясь вблизи проезжей части, они решили сыграть в игру «слабо» - перебежать дорогу максимально близко к проезжающему автомобилю.
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"Как пояснили друзья погибшего мальчика, находясь вблизи проезжей части, они решили сыграть в игру «слабо» - перебежать дорогу максимально близко к проезжающему автомобилю."
Друзья? Серьезно? Автор, ну ты бы хоть выражения выбирал. Это малолетние преступники, на несколько лет страше погибшего мальчика, используя психологическое давление, заставили его выбежать под колеса грузовика.
Не зря нам в детстве пример приводили: "Все пойдут с крыши прыгать, и ты пойдешь?"
Жаль, что постичь эту прописную истину дано не всем.
Водитель тут совершенно не виноват и упоминать его в качестве участника такого страшного события не нужно.
Без этой записи он - преступник.
Малой получил под зад левым углом бампера (Пассат В3). Из повреждений- шишка на лбу от падения на асфальт.
Но мне не повезло. Оказалось, что среди стоявших, на гражданском авто, ехала сосалка из пресс-службы Гибдд города. Наезд на меня не буду описывать. Чего только от этих ублюдков не наслушался. Был даже сюжет по местному ТВ, как водитель сбил ребёнка и тот чуть ли не в облака слетал от удара об авто.
Права естественно забрали. Экспертизы. Выясняется, что разметку я не нарушал, скорость тоже. А пацан, оказался "рецидивистом". Папа и мама любят залындить, что погорячее.
Мой случай как минимум второй на его практике "перехода" проезжей части вне перехода. И кста, как оказалось, тогда с ним был друг, который уговаривал пойти на ПП. Но ктож друзей слушает в этом возрасте.
В итоге права я забрал, без всяких последствий, но нервы эти скоты в погонах потрепали. Система не заточена на принятие справедливых решений.
Сосалка насосала на погоны полковника и теперь является лицом пресс-службы Увд города.
Улыбаемся и пляшем...