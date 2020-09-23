Дело Шамаича живет! Шашечник на «Приоре» из Тольятти

В Тольятти последователь Шамаича за рулем Lada Priora перестроился вслепую в правый ряд и столкнулся с припаркованным автомобилем.
Забыл коробку в «спорт» переключить
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