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Дело Шамаича живет! Шашечник на «Приоре» из Тольятти

Дело Шамаича живет! Шашечник на «Приоре» из Тольятти (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 13:05
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   дтп   лада   лихач   шашечник   
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В Тольятти последователь Шамаича за рулем Lada Priora перестроился вслепую в правый ряд и столкнулся с припаркованным автомобилем.

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Метки: авария   авто   видео   дтп   лада   лихач   шашечник   
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12  комментариев
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56k
Viktor 2 часа назад
Раз шесть посмотрел - надо же быть таким дебилом!
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Frank Borman Полчаса назад
"Если человек идиот, то это надолго" - (С) Бриллиантовая рука.
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29k
Опаньки 2 часа назад
если дата на регистраторе верна, то это нечетное число месяца и стоянка в этом месте запрещена

верно?
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14k
nobody® Опаньки Час назад
в полдень можно, там ночью до 7 утра
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1k
SSD 2 часа назад
Забавно, что протаранил того, кто стоит под знаком "стоянка запрещена". Два дебила нашли друг друга)
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1k
Михалыч SSD 2 часа назад
Там не простой знак. Стоянка запрещена по нечётным с 0,00 до 07,00. Так что дебил всё таки один ))))
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382
Ant_ Михалыч Час назад
Да, вот фото))
Да, вот фото))
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77
Буся 2 часа назад
дятел..хулио)
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33k
dima423 2 часа назад
Шамаич бедный лексус разбил, на приору пересел тоже разбил, терь на самокате электрическом будет коробку в спорт переключать)
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