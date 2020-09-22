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Какова стоимость валежника в исключительных случаях?

Какова стоимость валежника в исключительных случаях? (1 фото)

Автор:
22 сентября 2020 14:42
Сообщество : Автомир
Метки: валежник   детское кресло   штраф   
3272
1
Во сколько может обойтись валежник, если вы едете с детьми и без детских кресел?

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Метки: валежник   детское кресло   штраф   
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25  комментариев
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490
Victor День назад
автор нагнал жути названием, я уж думал что с детьми что-то случилось и в этом "стоимость"
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7k
Лещ 6 часов назад
Я отлично понимаю, как надо перевозить детей. Вот думаю с фига ли два штрафа выписали, по факту нарушение одно:
12,23 часть 3. Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, -
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.
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16k
Lunatic Asylum 13 часов назад
Йобнутые. Теперь им это бревно обошлось ,как 5 кубов дров, которые привезли бы трактором на твой участок :)
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1k
xannar День назад
Конечно, в маршрутке маме с детьми ничто не угрожает! В машине или такси без автокресла ребёнка везти нельзя, иначе штраф (даже адаптер на ремень не канает), зато в маршрутке и автобусе можно, там даже для взрослых ремней безопасности нету. А где общественного транспорта нет или он ходит раз в полгода, теперь с ребёнком даже на попутках не доехать (я вот тоже злостная нарушительница, подвозила соседку с ребёнком на даче).
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16k
Lunatic Asylum xannar 13 часов назад
А то, что дети в нише для ног, а у них над головой бревно? Ты башкой подумай, как можно возить людей, а как нельзя. Я тебе подскажу: так нельзя.
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22k
Григорий xannar 10 часов назад
Закон есть. Нельзя так. А ну придется тормозить? Лось там вышел, утка переходит, всё что угодно. Повесил-бы бревно на крышу, а дети на детских фиговинах для ремней. Они стоят по... да ничего не стоят, но фиксируют детей не за горло, а за грудину. Уж если на машину наскреб, то и на эти ремни 1 тысячу найти можно. Канистра бензина.
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12k
Konstantin День назад
Дети живы и слава богу.
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7k
Vlad День назад
бревно (заготовка для Буратино) не пристегнуто было, потому и остановили.
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11k
робт День назад
"Детей от 7 до 11 лет на заднем сиденьи можно пристегивать обычным ремнем."
но с поджопником, если что...
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13k
Юлия wilddewill 21 час назад
Мне кажется вы погорячились
"Рост, величина которого находится за красной границей свидетельствует о патологии роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть консультированы соответствующими специалистами."
Мне кажется вы погорячились "Рост, величина которого находится за красной границей свидетельствует о патологии роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть консультированы соответствующими специалистами."
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10k
wilddewill Юлия 21 час назад
Я примерно написал. Суть не в этом. Суть в том, что он у меня на заднем сиденье замечательно пристегивался без всяких поджопников в 7 лет и ремень по горлу не шел при этом.
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13k
Юлия wilddewill 15 часов назад
Это не примерно. У всех прекрасно пристегивпется сзади и он бы шёл по горлу при таком росте.
Нормально он сидит от 140-145.
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10k
wilddewill Юлия 14 часов назад
В школе Октавии прекрасно сидит и при 120-130. За всех не говорите.
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13k
Юлия wilddewill 13 часов назад
То есть там ремни выходят из середины сидения или сиения на 20 см ниже?
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3k
Schumacher День назад
ну ок, как профилактика и напоминание пост имеет право быть.
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