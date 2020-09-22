Какова стоимость валежника в исключительных случаях?

Во сколько может обойтись валежник, если вы едете с детьми и без детских кресел?
Женщина на ВАЗ-2109 ехала из леса с грибами. Сзади сидела дочь автомобилистки, а впереди два маленьких непристегнутых внука. Большую часть места в машине занимало большое бревно, которое хозяйственные женщины прихватили с собой – на дрова.
Увидев инспекторов ГИБДД, взрослые попросили детей спрятаться вниз, надеясь, что те не обратят внимания на «девятку»-лесовоз. Но они обратили.
Увидев инспекторов ГИБДД, взрослые попросили детей спрятаться вниз, надеясь, что те не обратят внимания на «девятку»-лесовоз. Но они обратили.
Как сообщили в УГИБДД по Чувашии, водителя оштрафовали за нарушение правил перевозки детей (по 3 тысячи за каждого ребенка). После этого бабушка и бревно поехали дальше, а маме и детям пришлось пересесть в маршрутку.
ПДД запрещают перевозить детей до 7 лет без детских удерживающих устройств. Детей от 7 до 11 лет на заднем сиденьи можно пристегивать обычным ремнем.
ПДД запрещают перевозить детей до 7 лет без детских удерживающих устройств. Детей от 7 до 11 лет на заднем сиденьи можно пристегивать обычным ремнем.
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Метки: валежник детское кресло штраф
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12,23 часть 3. Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, -
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.
но с поджопником, если что...
"Рост, величина которого находится за красной границей свидетельствует о патологии роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть консультированы соответствующими специалистами."
Нормально он сидит от 140-145.