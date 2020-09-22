Какова стоимость валежника в исключительных случаях?

Как сообщили в УГИБДД по Чувашии, водителя оштрафовали за нарушение правил перевозки детей (по 3 тысячи за каждого ребенка). После этого бабушка и бревно поехали дальше, а маме и детям пришлось пересесть в маршрутку.

ПДД запрещают перевозить детей до 7 лет без детских удерживающих устройств. Детей от 7 до 11 лет на заднем сиденьи можно пристегивать обычным ремнем.