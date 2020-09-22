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Гибель пешехода, присевшего на дорогу в Нижней Салде, попала на видео

Гибель пешехода, присевшего на дорогу в Нижней Салде, попала на видео (1 видео)

Автор:
22 сентября 2020 14:25
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   дтп   пешеход   
655
1
В Нижней Салде иномарка насмерть сбила пешехода.

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Метки: авария   авто   дтп   пешеход   
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13  комментариев
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853
мега гон День назад
водителю удачи в этом деле! искренни его жаль!
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13k
Alex ASK День назад
Шмяк
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15k
Марина День назад
Интересно было бы увидеть результаты теста на наркотики и алкоголь у жопоседа.
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60k
HundeBeißer2 День назад
Пешеход - это который пешком ходит!
А то был какойто жопасед!
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5k
Игорь День назад
охренеть
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33k
dima423 День назад
Надеюсь к водиле претензий не будет никаких)
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548
Злодей dima423 День назад
Будет. Причинение смерти по неосторожности, скорее всего. Условкой отделается,думаю.
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33k
dima423 Злодей День назад
не факт, у меня в похожей ситуации не было проблем, должны признать виновником дтп пешехода, а водила должен идти как свидетель, у меня так было...
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14k
nobody® dima423 День назад
свидетелем чего? если виновник повредил транспортное средство, пусть уже водитель будет потерпевшим
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548
Злодей dima423 День назад
Исходя из текущей дорожной ситуации - дождь, ограниченная видимость, ослепление фарами - он должен был выбирать скорость движения соотвтетствующую. Даже по мнению судьи - ползти,как черепаха.
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3k
Schumacher dima423 День назад
ну в данном случае инициатор ДТП именно жопосед (точно то как выше назвали!!), злонамеренно использовавший погодные условия и время суток для совершения суицида.
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28k
Лесли 🥰 День назад
Так виноват же пешеход или нет?
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