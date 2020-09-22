Гибель пешехода, присевшего на дорогу в Нижней Салде, попала на видео

В Нижней Салде иномарка насмерть сбила пешехода.
Госавтоинспекция Верхней Салды устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход. Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 сентября в районе 20 часов у дома № 5 по улице Луначарского в городе Нижняя Салда Свердловской области.
Предварительно сотрудниками ГИБДД установлено, что 44‑летний водитель автомашины «Понтиак Вайб», двигаясь по улице Луначарского со стороны улицы Волкова в направлении улицы Энгельса, допустил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части дороги без цели её перехода.
В результате ДТП мужчина 1977 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
— Водитель автомобиля «Pontiac Vibe», имеющий стаж управления транспортными средствами 11 лет, пояснил, что он двигался по улице Луначарского, в районе дома № 5 неожиданно перед машиной он увидел сидящего посередине дороги человека, не успев ничего предпринять он допустил на него наезд, — прокомментировали в ГИБДД Верхней Салды.
На месте происшествия сотрудниками полиции проведены необходимые процессуальные действия: составлена схема ДТП, сделаны замеры, опрошены очевидцы, личность погибшего установлена. Движение в районе дома № 5 по улице Луначарского временно было ограничено. В настоящий момент последствия аварии ликвидированы. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.
Предварительно сотрудниками ГИБДД установлено, что 44‑летний водитель автомашины «Понтиак Вайб», двигаясь по улице Луначарского со стороны улицы Волкова в направлении улицы Энгельса, допустил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части дороги без цели её перехода.
В результате ДТП мужчина 1977 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
— Водитель автомобиля «Pontiac Vibe», имеющий стаж управления транспортными средствами 11 лет, пояснил, что он двигался по улице Луначарского, в районе дома № 5 неожиданно перед машиной он увидел сидящего посередине дороги человека, не успев ничего предпринять он допустил на него наезд, — прокомментировали в ГИБДД Верхней Салды.
На месте происшествия сотрудниками полиции проведены необходимые процессуальные действия: составлена схема ДТП, сделаны замеры, опрошены очевидцы, личность погибшего установлена. Движение в районе дома № 5 по улице Луначарского временно было ограничено. В настоящий момент последствия аварии ликвидированы. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.
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А то был какойто жопасед!