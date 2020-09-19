Автомобили в 90-х

В 90-е годы сразу после развала СССР в страны СНГ хлынуло большое количество автомобилей иностранного производства, которые быстро завоевали отечественный рынок. В Россию ввозили как европейские и японские малолитражки для людей среднего класса, так и американский автопром – для тех, кто побогаче.
Газеты и журналы 1991—1994 годов буквально пестрели рекламой различных американских седанов – от среднеразмерных Chrysler New Yorker и Pontiac Bonneville до огромных Cadillac Deville и Lincoln Town Car. Нужно отметить, что американских автомобилей в начале 90 х было много лишь в Москве и области.
«Вишневая девятка» – ВАЗ-2109
Знаменитая «девятка», народного автомобиля, который в 90-е годы стал невероятно популярным в странах распавшегося Союза. Для людей, еще не отошедших от серости и убогости автомобильного выбора «совдепии», ВАЗ-2109 олицетворял глоток современности, ведь его дизайн серьезно отличался от всего того, что раньше ездило улицами советских городов. К тому же, эта машинка была весьма динамичной, а главное – доступной.
Девятка даже пользовалась спросом у бандитов. Почему популярнее стала появившаяся позднее девятка, а не восьмерка? Да потому что четыре боковые двери выгодно отличали ВАЗ-2109 от 2108 – они позволяли «бригаде» из 4-5 человек при необходимости очень быстро сесть в автомобиль или покинуть его. Почему-то пользовалась спросом именно вишневая девятка.
Не потеряли еще свой солидный статус и Волга. У многих граждан такой автомобиль еще долгие годы служил для передвижений. А также на таких часто ездили всевозможные фарцовщики, мошенники, воры – словом, представители «интеллигентных» криминальных профессий.
Разумеется, на дорогах пестрило от ВАЗовских шестерок, семерок, четверок и троек. Эти модели по-прежнему были популярными среди российских граждан.
Одним из главных недостатков наших машин считали низкую мощность и скорость. Но это было ближе к концу 90-х. Еще в 1990 году актуальны были и копейки. А вот тот же новый ВАЗ – 2106 было купить не просто.
«Ауди-80» Немецкие автомобили среди иномарок стали одними из самых популярных в России в лихие 90-е. Владельцы «девяток» и прочих отечественных машин, поднявшись в финансовом плане, часто пересаживались на более качественные и престижные машины. В народе это авто еще именовали «Бочка», в кузове «В3» версия выпускалась с 1987 по 1991 год.
Jeep Grand Cherokee. Те, кто помнит – поймут, этот автомобиль в 90-е годы был воплощением мечты любого мальчишка, и олицетворением гангстерской крутости. Вообще, все внедорожники – бандитские машины 90-х, которые занимали особую нишу. Их «поголовно» именовали джипами, независимо от конкретной марки.
И «Гранд-Черокке», который еще называли «широким» лидировал. Такой успех авто не случаен. Оно отличалось солидными габаритами, внушая уважение и страх другим участникам дорожного движения.
Отдельные подпольные миллионеры и воры в законе могли позволить себе спрятать в гараже самые шикарные на тот момент Мерседесы в кузовах W123 и W126 или же БМВ 7-ой серии, которые простые советские граждане видели только в кино.
«Шестисотый» – Mercedes–Benz S 600. А вот это авто было настоящей иконой и легендой 90-х. Легендой, которая олицетворяла собой самую высшую крутость, олимп, выше которого только небо. «Новые русские» в малиновых пиджаках, которые гордо восседают за рулем «Мерина» - образ, который вошел в анекдоты, кинематограф и рекламу.
Mercedes-Benz G-класса «Гелендваген» также не растерял своих поклонников до сих пор. В России эта модель начала набирать популярность во второй половине 90-х. Он начал потихоньку вытеснять «Черокке». Транспортное средство полностью соответствовало бандитским понятиям о машинах 90-х годов. Простой смертный себе ее позволить не мог.
BMW-5 (E34) Черная «бэха» длительное время ассоциировалась именно с бандитскими машинами 90-х. Автомобили от производителя из Баварии на отечественном рынке появились сразу после развала Советского Союза. Массовыми они в одночасье не стали, ввиду дороговизны. «БМВ-5» мог себе позволить далеко не каждый представитель криминального мира, не говоря уже о рядовых гражданах страны.
«БМВ-7» Автомобиль BMW-7 E32 - «бумер» «бэха» - был не менее популярным у преступного мира, чем все выше указанные машины. Транспортное средство не использовалось мелкими коммерсантами и уличными бандитами. Причина банальна – довольно высокая цена. В пору лихих 90-х авто могли себе позволить только люди высшего криминального сословия.
Toyota Land Cruiser 80, или просто как называла его братва «Крузак». Также незабываемый автомобиль в 90 х. Любовь успешных соотечественников к данной модификации не угасла и сейчас. В наши дни «Круизер» выбирают богатые предприниматели, представители силовых ведомств либо охранные структуры. В 90-х годах машины этой марки однозначно причислялись к бандитским «тачкам». До 97-го на отечественных просторах использовалась преимущественно версия 80, а уже ближе к 2000-м начались появляться 100-е «Крузаки».
Lincoln Town Car. Среди американских машин 90-х годов в России популярностью пользовалась указанная марка, которую сейчас практически не встретишь на наших дорогах. В то время из-за океана шел целый поток «Линкольнов», «Понтиаков» и «Кадиллаков».
А какая была машина у вас в 90-х?
Источник:
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Какие нах 90-ые с 3х значными номерами и номером региона ?!
Прежде чем дебилов перепостить - включи мозги!!!
Форд Сьерра хечбек, Опель Сенатор(жрала топливо как самолет и так же ремонтировалась. Но народ оглядывался, хоть и не седьмая беха, но смотрелась внушительно. Да и внутри была очень просторная), еще Сенатор, с еще большим объемом. Фиат Хрома - зачем купил, сам не понимаю, с тех пор к итальянцам стойкая неприязнь.
Ауди 100 сигара. Жаль что разбили.
Форд Скорпио седан. Вот на ней я надолго остановился. Очень удачная машина, не ломалась, огромная, удобная, сравнительно экономичная. Но гнила снизу. Кстати, я ее только лет пять назад продал, стояла в гараже дофига за ненадобностью, так как купил минивен Форд Галакси. Эта машина действительно универсальная, но черт дернул купить автомат. В общем, пришлось менять коробку. И даже новая начала глючить.
Были еще какие-то, но не запомнил их.
Сейчас Линкольн Навигатор 2 для души и Пассат для работы.
Велосипед у меня в 90-е был
А так, "спасибо" за то время, триколорникам. Я научился ненавидеть, воевать и разделять красное и цветное. И видеть людей. Настоящих и гумно.
Даже ненавидимые сейчас "коммуняки" так не поступали в 1917-м и дальше. Они думали о стране, государстве, о народе. И были НИЩИМИ. И умерли НИЩИМИ. Не важно как.
А современные "властители" пытаются подстроиться под них. Под их величие. Но только дурак, будет сейчас, дрочить на "величие России". И дурачков блоггеров.