Автомобили в 90-х

«Вишневая девятка» – ВАЗ-2109

Знаменитая «девятка», народного автомобиля, который в 90-е годы стал невероятно популярным в странах распавшегося Союза. Для людей, еще не отошедших от серости и убогости автомобильного выбора «совдепии», ВАЗ-2109 олицетворял глоток современности, ведь его дизайн серьезно отличался от всего того, что раньше ездило улицами советских городов. К тому же, эта машинка была весьма динамичной, а главное – доступной.