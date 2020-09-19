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Автомобили в 90-х

Автомобили в 90-х (30 фото)

Автор:
19 сентября 2020 23:54
Сообщество : Автомир
Метки: 90-е   авто   интересно   
948
30

В 90-е годы сразу после развала СССР в страны СНГ хлынуло большое количество автомобилей иностранного производства, которые быстро завоевали отечественный рынок. В Россию ввозили как европейские и японские малолитражки для людей среднего класса, так и американский автопром – для тех, кто побогаче.

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Метки: 90-е   авто   интересно   
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14k
Dr.CrAzY 9 часов назад
ПОСТЕР _ _О_Л_Е_Н_Ь_!_!_!_

Какие нах 90-ые с 3х значными номерами и номером региона ?!
Прежде чем дебилов перепостить - включи мозги!!!
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7k
Cornho Dr.CrAzY 7 часов назад
Такой стандарт номерных знаков был принят в 1993, а сами номера стали вводить в обращение с 1 января 1994.
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7k
Кыся 2 часа назад
У меня ИЖ-412 был. Куплен новым с завода. В принципе, нормальная машина была, хоть и не могла гонять как шестерка. Зато внутри мягче. Но стали появляться иномарки, и захотелось тоже попонтоваться. И понеслось.
Форд Сьерра хечбек, Опель Сенатор(жрала топливо как самолет и так же ремонтировалась. Но народ оглядывался, хоть и не седьмая беха, но смотрелась внушительно. Да и внутри была очень просторная), еще Сенатор, с еще большим объемом. Фиат Хрома - зачем купил, сам не понимаю, с тех пор к итальянцам стойкая неприязнь.
Ауди 100 сигара. Жаль что разбили.
Форд Скорпио седан. Вот на ней я надолго остановился. Очень удачная машина, не ломалась, огромная, удобная, сравнительно экономичная. Но гнила снизу. Кстати, я ее только лет пять назад продал, стояла в гараже дофига за ненадобностью, так как купил минивен Форд Галакси. Эта машина действительно универсальная, но черт дернул купить автомат. В общем, пришлось менять коробку. И даже новая начала глючить.
Были еще какие-то, но не запомнил их.
Сейчас Линкольн Навигатор 2 для души и Пассат для работы.
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7k
Кыся Час назад
А, вспомнил - еще мерс 124 был, универсал. Покупалась как временная замена, на пару месяцев. Но проездила без ремонтов 3 года! Потом начала жрать бензин в бешеных количествах, заливать свечи, и была продана на запчасти. Хотя может и восстановили, покупатель сам не мог решить, что он с ней будет делать.
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3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
В отечественную девятку не каждый бандит мог взлезть. А вот в Боевую Машину Бандитов - почти каждый.
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3k
Сергей 2 часа назад
Девятка доступная была???
Велосипед у меня в 90-е был
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2k
Том Джоуд 3 часа назад
Мои единственные автомобили в 90-х, это автобусы. Остальной транспорт - ж/д вагоны с продуктами, которые разгружали ночами. Коммерсы гнали составами. А нам с матерью надо было выживать. Она работала в ларьке у своей бывшей подчиненной (весьма тупой, в СССР не добилась ничего кроме профессии продавщицы), которая в "святые 90-е" стала "предпринимателем". Занималась "бизнесом". А мать попала под "банкротство" госпредприятия. Как-то вдруг, знания и опыт стали ненужными в нынешней стране. Только трэш, только "бизнес".
А так, "спасибо" за то время, триколорникам. Я научился ненавидеть, воевать и разделять красное и цветное. И видеть людей. Настоящих и гумно.
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20k
Ваня Том Джоуд Час назад
пусть будут прокляты "святые 90-е"...
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2k
Том Джоуд Ваня 42 минуты назад
Пусть это будет наукой. Наукой "долбодятлам", которые идут против системы теми способами, которыми ЭТА система пришла к власти. Что тем, которым требовалась помощь, оказались ненужными.
Даже ненавидимые сейчас "коммуняки" так не поступали в 1917-м и дальше. Они думали о стране, государстве, о народе. И были НИЩИМИ. И умерли НИЩИМИ. Не важно как.
А современные "властители" пытаются подстроиться под них. Под их величие. Но только дурак, будет сейчас, дрочить на "величие России". И дурачков блоггеров.
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28k
Azesh 6 часов назад
Ниссан Санни 1987года выпуска, потом Тойота Чайзер 1989- это круть была неимоверная, 1200 баксов отдал, как щас помню. У нас вор в законе тогда привез в город новый Тойота Краун 1993года, круче тогда ничего не было. Это был космос, олимп)))
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6k
Billi_Bons 10 часов назад
В 92-м купил Mazda 626 1985 г. хэтчбек. Салон голубой велюр, полный электропакет. Это был КОСМОС. В 94-м взял Скорпио 2,9 Chia. Это просто бомба. А потом пошло-поехало.
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