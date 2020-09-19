Но началось все вовсе не с автомобилей, а с самолетов. В далеком 1917-м в Стране восходящего солнца появилось предприятие по производству летательных аппаратов, во главе которого стоял человек по фамилии Накадзима. Он собрал команду талантливых инженеров, которые нашли и воплотили в жизнь немало замечательных технических решений, хотя до этого в Японии в принципе не было собственной авиации.

Вплоть до 1945 года самолеты Накадзимы были востребованы, но после Второй мировой американские власти наложили на Японию ряд запретов. В частности, стране на тот момент нельзя было иметь армию. Заказывать и покупать самолеты Накадзимы стало некому. Пришлось искать новые рынки сбыта и думать о новой продукции. В 1946-м компания собрала свой первый мотороллер, который получил имя Fuji Rabbit — «кролик». У него был двигатель объемом 135 кубических сантиметров, а колеса — от хвостовых авиационных шасси.

Несмотря на несуразный внешний вид, мотороллер хорошо продавался: разгромленная послевоенная Япония остро нуждалась в дешевых простых транспортных средствах.