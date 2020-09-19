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На&nbsp;шесть звезд: интересные факты из&nbsp;истории Subaru

На шесть звезд: интересные факты из истории Subaru (10 фото)

Автор:
19 сентября 2020 19:16
Сообщество : Автомир
Метки: subaru   авто   история   факты   
639
10

Автомобильная марка, о которой сегодня пойдет речь, полюбилась молодым офисным работникам и спортсменам-гонщикам. И те и другие ценят Subaru за скорость и хорошую управляемость. Впрочем, компания, объединившая столь разных водителей, к массовости никогда не стремилась. Ее автомобили изначально были штучным товаром.

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Метки: subaru   авто   история   факты   
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7  комментариев
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Вот настоящий лесник, а не безликий паркетник последнего поколения
Вот настоящий лесник, а не безликий паркетник последнего поколения
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52k
7guest Час назад
Отличная машина, только свечи гемморойно менять.
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861
enot-begemot-y Час назад
А мне вот кажется, что фанаты, которые с восторгом встретили первые форестеры 20 лет назад, чтобы одинаково ловко гонять по шоссе, парковаться в тесных городах, выползать за город за грибами и на рыбалку, теперь постарели. Теперь самое большее что они делают, это возят внуков на дачу, неспешно, комфортно и экономично. Эволюция пяти поколений форестера отражает эту тендению, к большому моему сожалению.
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6k
kaboza Час назад
impereza wrx sti купеха, сотона ралийная
impereza wrx sti купеха, сотона ралийная
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5k
Джузеппе Сульфаро kaboza 56 минут назад
На&nbsp;шесть звезд: интересные факты из&nbsp;истории Subaru
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32k
Гёз Уленшпигель Час назад
Всё было отлично, пока в 2018 они не решили с дизелями завязать.
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11k
Александр 2 часа назад
Хорошие авто у Субару. Но сейчас ценник на них, совсем не гуманный. Аутбек стоит 4 ляма в топе. Это 120 тысяч добавить и Порш Маккан можно купить. Машина конечно отличная, но не за такие деньги. И с ликвидностью проблемы, кроме Форестера пожалуй.
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