Автомобильная марка, о которой сегодня пойдет речь, полюбилась молодым офисным работникам и спортсменам-гонщикам. И те и другие ценят Subaru за скорость и хорошую управляемость. Впрочем, компания, объединившая столь разных водителей, к массовости никогда не стремилась. Ее автомобили изначально были штучным товаром.
Но началось все вовсе не с автомобилей, а с самолетов. В далеком 1917-м в Стране восходящего солнца появилось предприятие по производству летательных аппаратов, во главе которого стоял человек по фамилии Накадзима. Он собрал команду талантливых инженеров, которые нашли и воплотили в жизнь немало замечательных технических решений, хотя до этого в Японии в принципе не было собственной авиации.
Вплоть до 1945 года самолеты Накадзимы были востребованы, но после Второй мировой американские власти наложили на Японию ряд запретов. В частности, стране на тот момент нельзя было иметь армию. Заказывать и покупать самолеты Накадзимы стало некому. Пришлось искать новые рынки сбыта и думать о новой продукции. В 1946-м компания собрала свой первый мотороллер, который получил имя Fuji Rabbit — «кролик». У него был двигатель объемом 135 кубических сантиметров, а колеса — от хвостовых авиационных шасси.
Несмотря на несуразный внешний вид, мотороллер хорошо продавался: разгромленная послевоенная Япония остро нуждалась в дешевых простых транспортных средствах.
В этот же период в истории будущей автомобильной компании появляется новый яркий лидер — Кендзи Кита. Он был руководителем крупного концерна Fuji Heavy Industries. Кита планировал создать подразделение, которое занималось бы автомобилями. Никаких разработок четырехколесного транспорта у бывшего авиационного завода Накадзимы не было и в помине, но все-таки слияние состоялось, и в начале 1950-х появился первый экспериментальный легковой автомобиль под названием P-1. Он базировался на одной из моделей Renault — Кита предварительно приобрел несколько патентов у французского автопроизводителя.
Когда появился первый прототип, глава компании Кендзи Кита объявил конкурс на лучшее название будущей марки. Он хотел, чтобы оно непременно было японским. Ни один из вариантов его не устроил, и в итоге он сам придумал «Субару», что можно перевести как «шесть звезд». Кита имел в виду шесть компаний, которые слились в возглавляемый им концерн. Они же изображены на современном логотипе компании. Кроме того, «Субару» — это японское название звездного скопления Плеяды в созвездии Тельца.
Первым серийным автомобилем компании стала микролитражка Subaru 360. Она вполне могла претендовать на роль народного автомобиля, как никогда актуального в условиях послевоенной разрухи. В Англии был «мини», в Германии — «жук», а в Японии — трехсотшестидесятая, маленькая и довольно смешная, получившая прозвище «божья коровка». Сходство с насекомым и впрямь было разительное — не только из-за характерной полусферической формы, но и из-за круглых зеркал заднего вида, торчащим над капотом подобно рожкам божьей коровки.
У машины был двухтактный двухцилиндровый двигатель объемом всего 360 кубических сантиметров и мощностью 20 лошадиных сил и трехступенчатая коробка передач. Автомобиль вышел в 1958 году и сначала покупался плохо, но стоило ему появиться на дорогах, как он тут же начал привлекать к себе внимание.
История 360-й завершилась в 1970 году, хотя такие машины изредка можно встретить в Японии до сих пор. Судя по рассказам местных автомобилистов, уступить «божьей коровке» дорогу и тем самым отдать дань уважения ее возрасту считается хорошей приметой и сулит удачный день.
В середине 1960-х «Субару» представила абсолютно новую модель — 1000, которая стала первой в Японии серийной машиной с передними ведущими колесами. Как следует из названия, у нее был литровый двигатель. Спустя четыре года инженеры компании существенно доработали ее, после чего имя автомобиля сменилось на FF, а в дальнейшем — на Leone. Именно с этой модели началось выступление «Субару» на международный рынок.
У знатоков мирового автомобилестроения имя компании ассоциируется в том числе с оппозитными двигателями. Дело в том, что с 1963 года такие моторы стали устанавливать практически на все модели «Субару», и это стало своеобразной отличительной чертой этих машин.
В оппозитном двигателе внутреннего сгорания угол между рядами цилиндров составляет 180 градусов. В автомобильной и мототехнике такой мотор применятся вместо традиционного V-образного для снижения центра тяжести; кроме того, такая компоновка позволяет нейтрализовать поршневые вибрации, а заодно сэкономить подкапотное пространство. Правда, обслуживать такой мотор несколько сложнее и дороже.
Времена менялись, благосостояние японского населения росло. В 1970-е годы у жителей Страны восходящего солнца появились деньги на покупку не только микролитражек, но и более солидных и мощных авто. Как раз такой моделью и стал Subaru Leone. Он продержался на конвейере 20 с лишним лет — с 1972-го по 1994-й. Именно этот автомобиль стал прототипом знаменитой Subaru Impreza.
После того как в начале 1970-х Leone показали за пределами Японии, начался бум продаж авто компании по всему миру. Почти треть автомобилей ушли в США. В следующем десятилетии тенденции сохранились: почти половина всей продукции «Субару» направлялась на экспорт, причем в большей степени на американский рынок. Именно Штаты стали главным импортером марки. Тогда начала складываться одна из граней современного имиджа автопроизводителя, фактически американцы сегодня считают Субару «своей» маркой.
Постепенно специализацией «Субару» становятся легковые автомобили со всеми ведущими колесами. Их техническое оснащение опережает время. Двигатели давно уже оснащаются турбонаддувом, все чаще предусматривается гидроусилитель руля, на некоторых моделях еще в начале 1980-х устанавливается управляемый электроникой вариатор. В 1987 году появляется важная модель Subaru Legacy — седан или универсал сегмента D повышенной проходимости. Этот автомобиль выпускался вплоть до недавнего времени и стал одним из самых массовых за всю историю японской компании: за 20 лет было продано более 3,5 миллиона таких машин.
Комплектаций у Legacy было немало, особенно на японском рынке. Как правило, каждая из них получала свое звучное имя. Одна из самых интересных, ограниченная серия 1993 года Touring Bruce, была названа в честь Брюса Уиллиса. Актер снялся в рекламном ролике, посвященном автомобилю и появился в рекламе Legacy спустя годы, в 2007-м.
Модель Legacy оказалась выносливой. Впрочем, надо знать, как ее тестировали. В 1989 году в Аризоне эту машину гоняли по треку 19 суток подряд, прерываясь лишь для дозаправки и, конечно, для смены пилотов. За это время было установлено несколько рекордов, в том числе мировых. Средняя скорость во время испытаний составила более 220 километров в час. Рекорд скорости серийного универсала Legacy составил 250 километров в час.
В 1989 году компания «Субару» решает попробовать себя в автоспорте. Для участия в «Формуле-1» был создан уникальный двенадцатицилиндровый оппозитный двигатель объемом 3,5 литра. Собственной команды у «Субару» на тот момент не было, и мотор предложили другим участникам, однако он оказался слишком тяжелым и потому был забракован.
Тогда японская компания попыталась сконструировать собственный болид и снова потерпела неудачу: двигатель развивал мощность менее 500 лошадиных сил, что для «Формулы-1» образца начала 1990-х было уже слишком слабым показателем. А вот в мировом чемпионате по ралли WRC дела пошли отменно: пилоты команды Subaru несколько раз одерживали там победу.
Самая яркая модель начала 1990-х у «Субару» — Impreza. Именно этот автомобиль снискал славу на раллийных соревнованиях. В основе его — укороченная платформа Legacy. «Импреза» — слово выдуманное, хотя в итальянском языке есть аналог, передающий значение «успех», а с польского его можно перевести как «событие».
Вышедший вскоре после этого Subaru Outback стал революционной новинкой — спортивным легковым универсалом с возможностями внедорожника. В Европе похожие модели появятся и у Audi, и у Volvo, но все-таки в 1990-е первым таким авто был именно Outback. В 1997 году «Субару» презентует в Детройте модель Forester (на фото ниже). Она положила начало новому популярному классу автомобилей в кузове универсал с большим дорожным просветом и полным приводом. Forester стал одновременно и внедорожником, и довольно удобным городским автомобилем.
Модели Impreza и Forester довольно популярны и в России — сказывается имидж японских авто, зачастую опережающих европейские аналоги в плане прогресса и надежности, но при этом нередко уступающих по цене, особенно если брать автомобили с пробегом.
Визитной карточной Subaru в наши дни остаются полный привод и оппозитные двигатели, а также, конечно, яркий спортивный дизайн даже для городских машин.
Источник:
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