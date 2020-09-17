История Москвич-2140 SL: за что завод заплатил американцам 80 000 долларов?

Строго говоря, модель, правда, была не совсем новая — многострадальный переднеприводный Москвич-2141 в тот момент не существовал еще даже в виде прототипа. Поэтому заводчане пошли по старому проверенному пути — провели очередную модернизацию уже выпускаемой машины. Так появился «Москвич-2140 SL», прозванный в народе «Суперлюкс».

Поначалу подошли к разработке с размахом — даже наняли именитых американских дизайнеров из Raymond Loewy Design (это они, кстати, придумали дизайн для бутылок Coca-cola). За 80 000 долларов американцы подготовили проект, но увы — на заводе его забраковали, а там и отношения между странами опять ухудшились — в общем, далее стали действовать самостоятельно.



Больших ставок на 2140 SL в АЗЛК не делали, производить его в больших количествах тоже не планировали. Это вылилось в проблему производства новых комплектующих — отечественным заводам выпускать обновленные детали экстерьера и интерьера в небольших масштабах было экономически невыгодно. Выход нашли в кооперации с Югославией и ГДР — они поставляли на завод нужные детали, а взамен получали готовые автомобили.