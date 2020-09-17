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История Москвич-2140 SL: за что завод заплатил американцам 80 000 долларов?

История Москвич-2140 SL: за что завод заплатил американцам 80 000 долларов? (6 фото)

Автор:
17 сентября 2020 21:26
Сообщество : Автомир
Метки: СССР   авто   техника   
4859
6

На заводах СССР было принято приурочивать свои трудовые достижения к очередному пленуму КПСС — дескать, не стоим на месте, развиваемся, движемся к светлому будущему. Не был здесь исключением и АЗЛК — к XXVI съезду партии в 1981 году они презентовали свою новую модель.

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Метки: СССР   авто   техника   
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11  комментариев
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86
чокнутый 2 дня назад
классный получился, но у меня был обычный 40-й,SL мало их у нас было, проблема была купить
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248
Лимонадный Джо День назад
Всё-таки мотор у этого семейства машин был классный! Уфимского завода. А это было военное производство и отношение к качеству материалов и сборке было высокое.
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3k
Мих Лимонадный Джо 17 часов назад
Хреновый у них был мотор, дохлый и капризный.
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−1
Luc Lakov День назад
у меня била мазда пикъптрък очень похожа на 2140
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3k
Алексей Куликов День назад
У базовой 2140 тоже не было форточек.
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10k
wilddewill Алексей Куликов День назад
До 1980 года были.
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−2
alex pont День назад
Американцы же только салон вроде разрабатывали, если не топедо вообще. А наши не стали его покупать ибо дорого вышло
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9k
Паша Эмильевич 2 дня назад
Автомобиль красивый был. Я, в первый раз в жизни, за руль сел именно в этом автомобиле.
Дело было в Латвии под Тукумсом. Мой дядя там служил в Советской армии, мы у него гостили.
Будучи в грибах, посадил меня дядька за руль и предложил прокатиться. Ну я и прокатился до ближайшего дерева...
Машина крепкая была, только бампер погнул слегка.
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1k
Андрей Паша Эмильевич 2 дня назад
Погнул бампер? Они и спереди и сзади были пластиковые. Купить новый невозможно, поэтому сращивали, склеивали и в путь.
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2k
Rekapra Андрей 18 часов назад
Ну бампер пластиковым быть не может. То о чем вы говорите, это облицовка бампера, т.е. его декоративный элемент. А сам бампер сделан все-таки из металла, и призван снижать повреждения кузова при несильных ударах.
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27k
lem02 2 дня назад
К чему американцев в заголовок вставили? Для красного словца? А югославы с немцами сколько запросили? За автомобили работали? А может за еду?
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