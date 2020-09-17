Обоюдная вина в ДТП: давайте разберемся

"Видео с регистратора моего ВАЗ 217030. 08 г.в. До этого без ДТП. Прошу комментарии и рассудитить нарушил я ПДД или водитель Нивы. Суд 17.09го. Водитель Нивы подал апелляцию постановлению ГАИ! Считаю, что на обгон пошёл раньше я. Сотрудники ГАИ посчитали вину обоюдной, что тоже правильно в сомнительной моей ситуации".