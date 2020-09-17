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Обоюдная вина в ДТП: давайте разберемся

Обоюдная вина в ДТП: давайте разберемся (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 11:45
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   нива   обгон   спорное дтп   
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Автомобилист за рулем "Приоры" вышел на обгон и столкнулся с "Нивой", водитель которой решил развернуться. Обоюдная ли вина водителей в этом ДТП?

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   нива   обгон   спорное дтп   
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1k
boom 3 часа назад
нива заранее подала сигнал для поворота
автор не убедился в безопасности маневра, проигнорировал стоп сигналы впереди идущей машины, и посчитал что все тормоза а он ща их раз и обногнит
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516
Симплекс Полчаса назад
Автор ролика - дебил безмозглый. Огромное количество аварий происходит из-за большой разницы в скоростях. Видишь стопари на впереди идущей машине - тормози, а потом разбирайся в причинах. Впереди могла возникнуть любая ситуация: машину понесло, человек или животное на дорогу выбежал, яма в асфальте. А этот, видимо, долго разгонялся и тормозить было просто неохота.
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5k
Николай 38 минут назад
По совести обоюдка, по пдд виновник на приоре, объяснять особо не чего, я примерно в такую же ситуацию попал, когда обгонял на перекрестке с примыканием второстепенных, так же повернули налево, у поворачивающего впереди обязанность пропустить только встречный поток, и собственно для этого и в пдд сделана пометка что обгон тс с включенным поворотом запрещен...
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45
All_Ex 38 минут назад
Концовка эффективная, рег на ручник авто не забыл поставить.
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3k
schmubu 41 минуту назад
имхо, Нива начала манёвр первой. на 00:05 видно, что Нива уже начала тормозить и смещаться к краю полосы, а рег в это время ещё ехал прямо. скорее всего там речь идёт о миллисекундах, поэтому можно считать, что они одновременно начали манёвр.
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45
All_Ex 47 минут назад
обоюдная вина, но выглядет как подстава, нива ни кого не обгоняла, просто хотела на скорости развернутся, или не понятно чего сделать, все маневры должны быть предсказуемые. Обгоняющий, видя такое непонятное, мог на секунду раньше на тормоз нажать.
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45
All_Ex Полчаса назад
ошибаюсь, виновник рег, двойной обгон запрещен.
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810
lobster All_Ex 16 минут назад
Это не двойной обгон.
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1k
Chris Taylor 53 минуты назад
НУ, во-первых, ДТП можно было избежать, будь рег повнимательней. Во-вторых, не уверен, как там в ПДД, но для разворота лучше было б пропустить всех и потом развернуться, имхо
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−2
Roman 2 часа назад
да ну.... рег - лузер, однозначно. дай ему бог здоровья проходить всю жизнь пешком не садясь за руль машины.
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Чел решил экономить на адвокатах..... А что мы скажем? Видимо так и есть, обоюдка
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1k
Vitamin 3 часа назад
Имхо, Нивовод виноват.
Любая авария- сложение нескольких маневров. В данном случае маневр 1 - обгон. Маневр 2 - разворот.
Маневр 1- выполнен по правилам, в разрешающей зоне, с (надеюсь) поворотниками, встречка позволяет.
Маневр 2 - выполнялся по правилам, разметка позволяет, поворотник включен.
Теперь складываем... В итоге видим, что маневр 1 был начат РАНЬШЕ, то есть, для Нивовода УЖЕ БЫЛА помеха, которую он проигнорировал (по русски- забил на зеркала и не убедился в безопасности маневра).
Маневр 1, увидев Ниву со включенным поворотником, (вполне допускаю) решил, что она тоже решила на обгон. В таком случае (лично я бы) Ниву скорее всего пропустил бы обгонять первой, поскольку я ее вижу, и мне легче её контроллировать. Но что Нива будет РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ с ЗАМЕДЛЕНИЕМ движения, тут хз, никто предугадать не смог бы.
По конкретному видосу я за вину Нивовода.
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1k
Vitamin maloy 2 часа назад
Нива не была попутной) Она была ВТОРОЙ...) Первой была пятнашка... Следовательно Маневр 1 УЖЕ выполнял манёвр. А Нивовод СОБИРАЛСЯ сделать Маневр 2.
Пример простой.
Еслия обгоняю несколько машин, (пусть пять), то ДЛЯ ЛЮБОГО авто, кроме последнего (с которого начинаю), я УЖЕ совершаю маневр... И включенные поворотники у всех остальных не дают им преимущества..)
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846
maloy Vitamin 2 часа назад
Нива была первой) потом 15, потом автор. Проехала встречая машина и сразу автор вылез, т.е. он был шустрее нивы, но нива уже готовилась поворачивать, поэтому и 15 притормозила и поворотник был включён, и автор согласно ппд, а не вашим правилам, должен был пропустить ниву.

Просто часто многие забивают или как вы не знают ПДД, и происходят аварии.
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32k
dima423 maloy 2 часа назад
так когда он выехал нива еще не подала сигнал о развороте... и вообще я так и не понял куда там нива разворачиваться собралась?) для разворота там надо было выехать на свою обочину, остановиться, дождаться пока машин не будет и развернуться)
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846
maloy dima423 Час назад
Ну как же, поворотник прекрасно видно и вроде сразу был включен, а повернуть может там проселочная дорога какая то)
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32k
dima423 maloy 16 минут назад
так видно же что нет никакой дороги, в том то и дело) короче обоюдка здесь норм я считаю...
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10k
P.F. 3 часа назад
Понятно, что рег попал. У меня один вопрос: куда Нива поворачивала? В кювет?
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12k
Ligov P.F. 2 часа назад
Нива проспала свой поворот или что дома забыла и решила развернуться. (Ч)удак конечно на Ниве. Съедь на обочину, пропусти пару машин и хоть фигурным катанием на дороге занимайся...
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1k
Serge Novikoff P.F. 2 часа назад
Там написано, куда. Разворачивался он.
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32k
dima423 P.F. 2 часа назад
во во у меня такой же вопрос возник)) абсолютно неадекватное и непредсказуемое поведение нивы привело к дтп)
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1k
Serge Novikoff 3 часа назад
Правильно подал.
На мой взгляд, виноват рег. У него есть запрет на обгон, если вперди идущее ТС включило сигнал поворота налево и/или начало маневр.
У Нивы была обязанность уступить ТС движущимся левее него. Таковых в момент начала маневра не было. Полоса слева от Нивы была на тот момент свободна.
Вообще, обгонять тормозящего, так себе дикая идея.
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32k
dima423 Serge Novikoff 2 часа назад
оба виноваты, так что обоюдка норм) ...но нива более неадекватна, разворачиваться надо было там через свою обочину и когда машин рядом не было
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1k
lenya 3 часа назад
Если смотреть с точки зрения ПДД:
Рег вроде немного раньше начал обгон.
11.1. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.

11.2. Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если:
-...
-...
- следующее за ним транспортное средство начало обгон;

А с точки зрения здравого смысла, увидев поворотник на едущем впереди т/с мог бы педаль не давить двумя ногами и все обошлось бы. А нива, похоже, не на обгон, а в поле собралась.
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1k
Serge Novikoff lenya 2 часа назад
Ты самое интересное точками закрыл:
"- транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;"
Вот и всё. Рег виноват.
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4k
Сергей lenya 5 минут назад
Раскадруй, 5 сек. Стоп-сигнал, 7 сек. Включен поворотник, машина рега еще на своей полосе. Плюс делаем поправку что регистратор как правило находится по центру лобового стекла то есть правее водителя, и водителю было лучше видно чем нам. Не забываем сюда присовокупить сюда тот момент что впереди идущая машина начала оттормаживаться и тут уже даже не ПДД в силу вступает а здравый смысл.
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2k
Vladimir Klishin 3 часа назад
Нет тут обоюдки. Нива не убедился и получил. Хотя и регу надо мозг включать. На трассе притормаживают, логично что то впереди не то. Мож там пешик выскочил, плакал бы сейчас по другому.
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59k
Gogaren_3Meu 3 часа назад
данных недостаточно для ответа на вопрос
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