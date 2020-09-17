Обоюдная вина в ДТП: давайте разберемся

Автомобилист за рулем "Приоры" вышел на обгон и столкнулся с "Нивой", водитель которой решил развернуться. Обоюдная ли вина водителей в этом ДТП?
"Видео с регистратора моего ВАЗ 217030. 08 г.в. До этого без ДТП. Прошу комментарии и рассудитить нарушил я ПДД или водитель Нивы. Суд 17.09го. Водитель Нивы подал апелляцию постановлению ГАИ! Считаю, что на обгон пошёл раньше я. Сотрудники ГАИ посчитали вину обоюдной, что тоже правильно в сомнительной моей ситуации".
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автор не убедился в безопасности маневра, проигнорировал стоп сигналы впереди идущей машины, и посчитал что все тормоза а он ща их раз и обногнит
Любая авария- сложение нескольких маневров. В данном случае маневр 1 - обгон. Маневр 2 - разворот.
Маневр 1- выполнен по правилам, в разрешающей зоне, с (надеюсь) поворотниками, встречка позволяет.
Маневр 2 - выполнялся по правилам, разметка позволяет, поворотник включен.
Теперь складываем... В итоге видим, что маневр 1 был начат РАНЬШЕ, то есть, для Нивовода УЖЕ БЫЛА помеха, которую он проигнорировал (по русски- забил на зеркала и не убедился в безопасности маневра).
Маневр 1, увидев Ниву со включенным поворотником, (вполне допускаю) решил, что она тоже решила на обгон. В таком случае (лично я бы) Ниву скорее всего пропустил бы обгонять первой, поскольку я ее вижу, и мне легче её контроллировать. Но что Нива будет РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ с ЗАМЕДЛЕНИЕМ движения, тут хз, никто предугадать не смог бы.
По конкретному видосу я за вину Нивовода.
Пример простой.
Еслия обгоняю несколько машин, (пусть пять), то ДЛЯ ЛЮБОГО авто, кроме последнего (с которого начинаю), я УЖЕ совершаю маневр... И включенные поворотники у всех остальных не дают им преимущества..)
Просто часто многие забивают или как вы не знают ПДД, и происходят аварии.
На мой взгляд, виноват рег. У него есть запрет на обгон, если вперди идущее ТС включило сигнал поворота налево и/или начало маневр.
У Нивы была обязанность уступить ТС движущимся левее него. Таковых в момент начала маневра не было. Полоса слева от Нивы была на тот момент свободна.
Вообще, обгонять тормозящего, так себе дикая идея.
Рег вроде немного раньше начал обгон.
11.1. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.
11.2. Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если:
-...
-...
- следующее за ним транспортное средство начало обгон;
А с точки зрения здравого смысла, увидев поворотник на едущем впереди т/с мог бы педаль не давить двумя ногами и все обошлось бы. А нива, похоже, не на обгон, а в поле собралась.
"- транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;"
Вот и всё. Рег виноват.