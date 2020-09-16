Владелец Ford Mustang врезался в фонарный столб когда крутил «пончики»

Владельцы мощных автомобилей любят крутить «пончики», но многие из них склонны терять контроль и врезаться в такие вещи, как, скажем, фонарные столбы. Это видео было опубликовано парнем по имени Брэндон Кальдерон. Он фотографировал свой серебрянный Ford Mustang на пустой парковке, когда подъехал владелец красного Mustang GT и начал жечь резину.

0 «Вот почему у Mustang плохая репутация. Вчера вечером заехал на мою любимую парковку за фотографиями с моей девушкой, когда внезапно появился чувак с 5.0 и начал делать пончики», - написал Кальдерон в своем сообщении в Facebook.