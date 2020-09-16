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Владелец Ford Mustang врезался в фонарный столб когда крутил «пончики»

Владелец Ford Mustang врезался в фонарный столб когда крутил «пончики» (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2020 14:34
Сообщество : Аварии
Метки: ford mustang   mustang   авто   автоприкол   видео   дрифт   неудача   прикол   
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Владельцы мощных автомобилей любят крутить «пончики», но многие из них склонны терять контроль и врезаться в такие вещи, как, скажем, фонарные столбы. Это видео было опубликовано парнем по имени Брэндон Кальдерон. Он фотографировал свой серебрянный Ford Mustang на пустой парковке, когда подъехал владелец красного Mustang GT и начал жечь резину.

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Метки: ford mustang   mustang   авто   автоприкол   видео   дрифт   неудача   прикол   
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6  комментариев
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9k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Увы, финал вполне закономерен: развлечение идиотов приводит к плачевным последствиям.
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KL11 20 минут назад
не можешь срать- не мучай жопу
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8k
Rihovich Час назад
А по моему видео достойно Оскара! Быстро, эффектно, лаконично! Браво!
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29k
Элек Мек Час назад
Графика как в компьютерной игре)))
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5k
Алексей 2 часа назад
На пустой парковке два мустанга и один "типа" заехал пофоткаться, ага)
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9k
alexis 2 часа назад
Крутил бы пышки- обошлось бы.
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