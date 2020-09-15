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Авария дня. В Петербурге «шашечник» на BMW устроил аварию

Авария дня. В Петербурге «шашечник» на BMW устроил аварию (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 11:15
Сообщество : Аварии
Метки: bmw   авария   авто   авто авария   видео   дтп   лихач   шашечник   
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14 сентября, на внутренней стороне КАД после Большого Обуховского моста столкнулись три легковых автомобиля. Виновником оказался водитель BMW, устроивший "шашки" на дороге.
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Метки: bmw   авария   авто   авто авария   видео   дтп   лихач   шашечник   
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10k
P.F. 18 часов назад
Авария дня. В Петербурге «шашечник» на BMW устроил аварию
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Lev Kucherevsky 7 часов назад
[мат]
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AGRESSORLP 9 часов назад
Сегодня ехал на работу там парень на лачети прыгал из ряда в ряд . Мне кажется он тоже хочет БМВ но пока только лачети.
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118
DoctorBetruger 13 часов назад
Лучше-бы так: "Водитель БМВ начал что-то возбухать, но был оперативно потушен другим водителем".
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4k
SuperTroll 14 часов назад
Думал как в NFS можно читирить, повороты об отбойник проходить?? Нифигааа
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8k
Serg2001 16 часов назад
Я не сторонник каких либо обобщений и того, чтобы стричь всех под одну гребенку, но мой личный опыт говорит, что давно пора при регистрации владельцам БМВ проходить дополнительные серьезные тесты на психическое здоровье, адекватность и т.п. Ничего личного... Сами напросились своим поведением на дороге.
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1k
Serge Novikoff Serg2001 7 часов назад
На самом деле, сейчас наоборот, при покупке БМВ, показывают обязательный обучающий фильм "Водить как мудак". Вот пруф.
На самом деле, сейчас наоборот, при покупке БМВ, показывают обязательный обучающий фильм "Водить как мудак". Вот пруф.
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923
Tu9R 17 часов назад
коробку в спорт не переключил
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25k
Игорь 18 часов назад
Ипанат!
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