14 сентября, на внутренней стороне КАД после Большого Обуховского моста столкнулись три легковых автомобиля. Виновником оказался водитель BMW, устроивший "шашки" на дороге.
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После столкновения один из автомобилей загорелся, но был оперативно потушен водителем. Никто не пострадал.
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