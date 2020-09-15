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Безуспешная попытка велосипедистки проехать на красный сигнал светофора

Безуспешная попытка велосипедистки проехать на красный сигнал светофора (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 11:47
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   велосипедист   видео   дтп   на красный   пешеходный переход   
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На пересечении улиц Победы и Князя Трубецкого в Белгороде женщина на велосипеде пыталась проехать по пешеходному переходу на красный сигнал светофора и была сбита автомобилем Renault Logan.

Источник:

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Метки: авария   авто   авто авария   велосипедист   видео   дтп   на красный   пешеходный переход   
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22  комментария
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12k
Егор 2 часа назад
Безуспешная попытка велосипедистки проехать на красный сигнал светофора
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1k
ssdeep 21 секунду назад
По моему она решила просто убиться, как то обреченно она ехала.
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728
Antidepressant Минуту назад
Баба за рулём любого транспортного средства - ЗЛО!
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6k
Дмитрий Поволяев Минуту назад
Безуспешная попытка велосипедистки проехать на красный сигнал светофора
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30k
Олег 12 минут назад
бабе мозг нужен ТОЛЬКО для того, чтоб воду из ведра не пила когда полы моет
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2k
смт 18 минут назад
Естественный отбор XXI век. Жаль что водитель головняк получит. Пора уже подобные ситуации к попытке суицыда приравнивать.
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161
Иван 19 минут назад
Почему они никак не кончаются??
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14k
sanchesS80 20 минут назад
Вы только представьте на секунду - а ведь когда-то она получит права.... (купит скорее всего).
Ужас.
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1k
Ugo 22 минуты назад
И виноватым конечно сделают водителя. На красный, не спешившись. Небось еще с закрытыми глазами. Господи, им мозг вообще не вкладывают в черепную коробку? Самая дешевая комплектация дуры?
Водила, держись! Все адекватные люди с тобой!
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29k
Mamin Sibiriak 36 минут назад
Как в пословице - мыши плакали, пищали, но продолжали есть кактус.
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9k
ЕвгенийДончак 38 минут назад
Водителя жаль. Очень надеюсь, что ТП возместит ему затраты в результате ДТП.
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5k
Вася Час назад
интересно, водилы же сигналят обычно в таких случаях так, что оглохнуть можно, минибус её чуть не зацепил, а тупая овца ещё и поддала газу под колёса следующему
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14k
sanchesS80 Вася 20 минут назад
Она и поддала возможно из-за того что посигналили. Испугалась, мозги еще оставшиеся отключились совсем. Вот и поднажала.
А вообще - верх критинизма какой-то. Если оклемается, то в психушке надо проверять на вменяемость.
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8k
Serg2001 Час назад
Вылечить и ремнем по жопе... Для её же безопасности.
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29k
Опаньки Час назад
насколько же надо быть тупым .... ((
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2k
Ухалус Посовиномус Час назад
вот же овца двухколесная...
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4k
Серега 2 часа назад
"Да я так постоянно делала и все нормально было" - именно так орала велосипедистка. Не прокатило в этот раз.
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56k
Viktor 2 часа назад
Водилу жалко!
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25k
Игорь 2 часа назад
Так этож курица! Они и за рулем авто так же и пешком ходят неадекватно. Таких вообще страшно на улицу выпускать.
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29k
Элек Мек 2 часа назад
Кура.
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32k
dima423 2 часа назад
ну вот ка ктак то?)) это вообще за гранью человеческой тупости))
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Это нечто...
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