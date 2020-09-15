Безуспешная попытка велосипедистки проехать на красный сигнал светофора

На пересечении улиц Победы и Князя Трубецкого в Белгороде женщина на велосипеде пыталась проехать по пешеходному переходу на красный сигнал светофора и была сбита автомобилем Renault Logan.
В результате ДТП, пострадавшая велосипедистка была госпитализирована.
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Ужас.
Водила, держись! Все адекватные люди с тобой!
А вообще - верх критинизма какой-то. Если оклемается, то в психушке надо проверять на вменяемость.