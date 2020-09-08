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Суд признал Михаила Ефремова виновным и приговорил к 8 годам колонии

Суд признал Михаила Ефремова виновным и приговорил к 8 годам колонии (1 фото)

Автор:
08 сентября 2020 13:23
Метки: дтп   ефремов   суд   
538
1
В Москве прошло заседание суда, где был обнародован приговор по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Ариста признали виновным и приговорили к 8 годам колонии общего режима.

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Метки: дтп   ефремов   суд   
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7k
Otium7 3 часа назад
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276
Ося Полчаса назад
Не оценил суд спектакль...или наоборот оценил.
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822
Алексей Час назад
Цирк закончился наконец таки!!! Тянули не понятно что не понятно зачем.
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
А как же ЛЖЕсвидетели?
Их не привлекут?
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1k
Том Сойер 2 часа назад
Суд признал Михаила Ефремова виновным и приговорил к 8 годам колонии
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7k
Serg2001 3 часа назад
Я, наверное, сейчас тупой вопрос задам, но мне действительно непонятно, с какого момента начнут капать эти три года лишения прав... с момента вынесения приговора или с того момента, как он срок отбудет и выйдет на свободу? Есть юристы-специалисты?
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40k
zloykoyot Serg2001 2 часа назад
Как отсидит, так и 3 года начнут капать. Ольшанский это уже озвучил.
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276
Ося Serg2001 Полчаса назад
После отбытия наказания.
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7k
Serg2001 Ося 18 минут назад
Спа!
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6k
sumrаknn 3 часа назад
Мало конечно, ну хоть так. Ждем суда на свидетелями. Там вроде уже занялись ими - статья то им уголовная.
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29k
Опаньки 3 часа назад
тему с наркотой замяли?

"суд учел признание вины"... То есть он весь суд говорил что не признает вину, в последнем слое признал и это зачли?
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12k
Юрий Valis 3 часа назад
"отягчающие обстоятельство" - и статью УК назовете, где это написано (про отягчающие)? К сожалению в УК нет такого...
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Valis Юрий 2 часа назад
На смотри.
УК РФ Статья 63. Обстоятельства, отягчающие наказание
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1k
Valis Юрий 2 часа назад
Вот ссылка.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/31577810105ef97a75f2f49154b1a1d3803ffe52/http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/31577810105ef97a75f2f49154b1a1d3803ffe52/
И вот пункт.
1.1. Судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного может признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ.
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12k
Юрий Valis 39 минут назад
"Судья.. может признать...." - а может и не признать. Т.е. нет обязательного отягощения вины. Да и какой срок добавится тоже не написан. Поэтому я и говорю - нет у нас в УК, по сути, отягощения вины.
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12k
Юрий Valis Полчаса назад
Прокурор просил 11, дали 8. Где тут отягчающие? Если бы судья дал 13, тогда понятно. А так, нерабочая это статья 63....
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2k
Жора Харламов 3 часа назад
через годик по УДО
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2k
Жора Харламов Олеся К 2 часа назад
да найдут что, возраст, состояние здоровья не удо, так смягчат переводом на вольное поселение
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kaboza Жора Харламов 2 часа назад
2 колонии 2 поселения и УДО алкашу
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43k
Albert GER Жора Харламов 2 часа назад
удо по половине в лучшем случае.
по трети можно на колонку(колония поселения).
хотя я хз. я в начале 90х сидел на общем.
сейчас мож по другому.

тогда меня просто родня просто выкупила у хозяина, то шо в Германию все уезжали.
две трети отсидел.
он хорошо будет сидетъ, если по беспределу не опустят. так то мужик вроде нормальный.
с синьки слезет. здоровье поправит и голову в порядок приведёт за пару лет. норм ему.
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2k
Жора Харламов Albert GER 2 часа назад
да про годик это утрированно, ну не будет он весь срок сидеть сто пудов, да и на общаке занятие ему по профилю администрация найдёт по любому, будет худруком местного театра
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43k
Albert GER Жора Харламов 2 часа назад
ну.. пусть и так.
он жеж не беспредельщик какой.
сделал аварию пьяный. получил наказание.
отбудет. ничего страшного.
бывает...
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3k
panama 3 часа назад
Кокосного Пашаева вместе с ним , ку
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