Суд признал Михаила Ефремова виновным и приговорил к 8 годам колонии

Как сообщают российские СМИ, на суд артист прибыл без вещей, взяв с собой только папку с материалами дела. Поддержать коллегу и друга приехали музыкант Гарик Сукачев, режиссер и актер Иван Охлобыстин, актер Алексей Макаров, а также супруга Ефремова Софья Кругликова и его сестра Анастасия.



На заседание пришло столько людей, что не всем хватило мест в зале, и для них Была организована видеотрансляция в отдельном помещении.



Судья Елена Абрамова начала зачитывать приговор с того, что заявила о признании Ефремова виновным, отметив, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Она также перечислила травмы, полученные при столкновении автомобилей Сергеем Захаровым, позднее скончавшимся в больнице. По заключению медэксперта, к смерти привели именно полученные повреждения и, как следствие, - обширная кровопотеря. По наблюдениям СМИ, приговор занимает 70-100 страниц текста, где подробно описан весь ход следствия.





Согласно данным экспертизы, в автомобиле Ефремова неисправностей не констатировано, средняя скорость машины в день ДТП составляла 85 километров в час. Автомобиль, за рулем которого находился скончавшийся позднее Захаров, также признан исправным. Перед столкновением, отмечается в тексте приговора, Ефремов нарушил сразу несколько правил - превысил скорость, пересек разметку и ехал по встречной полосе.



Суд учел показания очевидцев и начальные показания Ефремова о том, что именно он находился за рулем в момент столкновения. Кроме того, на сработавшей подушке безопасности водительского сиденья были обнаружены частицы кожи и пот Ефремова, что для суда явилось достаточно убедительным доказательством.



В итоге суд назначил Ефремову 8 лет заключения (прокурор запрашивал 11 лет) в колонии общего режима. С него также взыскивается 800 тысяч рублей (8,9 тысяч евро) компенсации морального вреда в пользу старшего сына погибшего Захарова. Суд учел признание вины в "последнем слове" и признал смягчающими обстоятельствами наличие у Ефремова трех малолетних детей и его признание вины в ходе предварительного следствия. Также суд признал Ефремова вменяемым и не нуждающимся в принудительном лечении. Ему вернут разбитый автомобиль Jeep, но на три года лишают прав на вождение.



После вынесения приговора Михаила Ефремова взяли под стражу, надев наручники.