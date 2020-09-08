Суд признал Михаила Ефремова виновным и приговорил к 8 годам колонии

В Москве прошло заседание суда, где был обнародован приговор по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Ариста признали виновным и приговорили к 8 годам колонии общего режима.
Как сообщают российские СМИ, на суд артист прибыл без вещей, взяв с собой только папку с материалами дела. Поддержать коллегу и друга приехали музыкант Гарик Сукачев, режиссер и актер Иван Охлобыстин, актер Алексей Макаров, а также супруга Ефремова Софья Кругликова и его сестра Анастасия.
На заседание пришло столько людей, что не всем хватило мест в зале, и для них Была организована видеотрансляция в отдельном помещении.
Судья Елена Абрамова начала зачитывать приговор с того, что заявила о признании Ефремова виновным, отметив, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Она также перечислила травмы, полученные при столкновении автомобилей Сергеем Захаровым, позднее скончавшимся в больнице. По заключению медэксперта, к смерти привели именно полученные повреждения и, как следствие, - обширная кровопотеря. По наблюдениям СМИ, приговор занимает 70-100 страниц текста, где подробно описан весь ход следствия.
Согласно данным экспертизы, в автомобиле Ефремова неисправностей не констатировано, средняя скорость машины в день ДТП составляла 85 километров в час. Автомобиль, за рулем которого находился скончавшийся позднее Захаров, также признан исправным. Перед столкновением, отмечается в тексте приговора, Ефремов нарушил сразу несколько правил - превысил скорость, пересек разметку и ехал по встречной полосе.
Суд учел показания очевидцев и начальные показания Ефремова о том, что именно он находился за рулем в момент столкновения. Кроме того, на сработавшей подушке безопасности водительского сиденья были обнаружены частицы кожи и пот Ефремова, что для суда явилось достаточно убедительным доказательством.
В итоге суд назначил Ефремову 8 лет заключения (прокурор запрашивал 11 лет) в колонии общего режима. С него также взыскивается 800 тысяч рублей (8,9 тысяч евро) компенсации морального вреда в пользу старшего сына погибшего Захарова. Суд учел признание вины в "последнем слове" и признал смягчающими обстоятельствами наличие у Ефремова трех малолетних детей и его признание вины в ходе предварительного следствия. Также суд признал Ефремова вменяемым и не нуждающимся в принудительном лечении. Ему вернут разбитый автомобиль Jeep, но на три года лишают прав на вождение.
После вынесения приговора Михаила Ефремова взяли под стражу, надев наручники.
На заседание пришло столько людей, что не всем хватило мест в зале, и для них Была организована видеотрансляция в отдельном помещении.
Судья Елена Абрамова начала зачитывать приговор с того, что заявила о признании Ефремова виновным, отметив, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Она также перечислила травмы, полученные при столкновении автомобилей Сергеем Захаровым, позднее скончавшимся в больнице. По заключению медэксперта, к смерти привели именно полученные повреждения и, как следствие, - обширная кровопотеря. По наблюдениям СМИ, приговор занимает 70-100 страниц текста, где подробно описан весь ход следствия.
Согласно данным экспертизы, в автомобиле Ефремова неисправностей не констатировано, средняя скорость машины в день ДТП составляла 85 километров в час. Автомобиль, за рулем которого находился скончавшийся позднее Захаров, также признан исправным. Перед столкновением, отмечается в тексте приговора, Ефремов нарушил сразу несколько правил - превысил скорость, пересек разметку и ехал по встречной полосе.
Суд учел показания очевидцев и начальные показания Ефремова о том, что именно он находился за рулем в момент столкновения. Кроме того, на сработавшей подушке безопасности водительского сиденья были обнаружены частицы кожи и пот Ефремова, что для суда явилось достаточно убедительным доказательством.
В итоге суд назначил Ефремову 8 лет заключения (прокурор запрашивал 11 лет) в колонии общего режима. С него также взыскивается 800 тысяч рублей (8,9 тысяч евро) компенсации морального вреда в пользу старшего сына погибшего Захарова. Суд учел признание вины в "последнем слове" и признал смягчающими обстоятельствами наличие у Ефремова трех малолетних детей и его признание вины в ходе предварительного следствия. Также суд признал Ефремова вменяемым и не нуждающимся в принудительном лечении. Ему вернут разбитый автомобиль Jeep, но на три года лишают прав на вождение.
После вынесения приговора Михаила Ефремова взяли под стражу, надев наручники.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Инсульта не было: предварительный диагноз Ефремова не подтвердился
- Новые подробности в деле Ефремова
- Михаил Ефремов исчез из больницы
- Михаил Ефремов отказался признавать вину в аварии со смертельным исходом
- "Не смог договориться с Кремлем": Собчак объяснила, почему Ефремов получит срок
Новости партнёров
Загрузка...
Их не привлекут?
"суд учел признание вины"... То есть он весь суд говорил что не признает вину, в последнем слое признал и это зачли?
УК РФ Статья 63. Обстоятельства, отягчающие наказание
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/31577810105ef97a75f2f49154b1a1d3803ffe52/http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/31577810105ef97a75f2f49154b1a1d3803ffe52/
И вот пункт.
1.1. Судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного может признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ.
по трети можно на колонку(колония поселения).
хотя я хз. я в начале 90х сидел на общем.
сейчас мож по другому.
тогда меня просто родня просто выкупила у хозяина, то шо в Германию все уезжали.
две трети отсидел.
он хорошо будет сидетъ, если по беспределу не опустят. так то мужик вроде нормальный.
с синьки слезет. здоровье поправит и голову в порядок приведёт за пару лет. норм ему.
он жеж не беспредельщик какой.
сделал аварию пьяный. получил наказание.
отбудет. ничего страшного.
бывает...