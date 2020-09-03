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Беги, дядя Мить! Патрульный автомобиль укатился от сотрудников ДПС

Беги, дядя Мить! Патрульный автомобиль укатился от сотрудников ДПС (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 14:15
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   автомобиль укатился   видео   гибдд   дтп   инспектор   прикол   
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В городе Реже Свердловской области госавтоинспекторы приехали на место аварии для оформления ДТП и, выйдя из служебной машины, забыли поставить ее на ручник. Вскоре патрульный автомобиль с включёнными «мигалками» начал движение, а сотрудники ГИБДД погнались за ним.

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Метки: авария   авто   автомобиль укатился   видео   гибдд   дтп   инспектор   прикол   
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1  комментарий
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Alexandr F 19 минут назад
Многие скажут - "мгновенная карма". А мне его чего-то жалко
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