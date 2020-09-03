Беги, дядя Мить! Патрульный автомобиль укатился от сотрудников ДПС

В городе Реже Свердловской области госавтоинспекторы приехали на место аварии для оформления ДТП и, выйдя из служебной машины, забыли поставить ее на ручник. Вскоре патрульный автомобиль с включёнными «мигалками» начал движение, а сотрудники ГИБДД погнались за ним.
Полицейские не смогли догнать укатившийся автомобиль. Он врезался в дорожный знак и только тогда остановился
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