Беги, дядя Мить! Патрульный автомобиль укатился от сотрудников ДПС

В городе Реже Свердловской области госавтоинспекторы приехали на место аварии для оформления ДТП и, выйдя из служебной машины, забыли поставить ее на ручник. Вскоре патрульный автомобиль с включёнными «мигалками» начал движение, а сотрудники ГИБДД погнались за ним.

Полицейские не смогли догнать укатившийся автомобиль. Он врезался в дорожный знак и только тогда остановился