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Появилось видео момента ДТП на Вагжанова в Твери, где "БМВ" на скорости вылетел на встречку

Появилось видео момента ДТП на Вагжанова в Твери, где "БМВ" на скорости вылетел на встречку (1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 09:29
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   встречка   дрифт   дтп   пъяный   
1857
1
Пьяный водитель "БМВ" вместе с пассажирами решили устроить гонки и помчали по улице. Но мужчина не справился с управлением и вылетел на встречку, где протаранил "Сузуки", которая по инерции отлетела в "Шевроле Нива".

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Метки: авария   авто   встречка   дрифт   дтп   пъяный   
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55
............ 2 дня назад
чурки опять...
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901
Tu9R 19 часов назад
очень показательно
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206
jojoh День назад
Обезьяньи потроха с у к а!
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3k
алексей 2 дня назад
Дебила кусок
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10k
Сергей 2 дня назад
-Эй, Мага, сматри как этот повозка быстро едет
-Вай, Аслан, точно быстрее чем мой ишак...
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7k
Doctor_Lector 2 дня назад
И снова черножопые на БМВ.. Что им в горах у себя не живется то?
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1k
alex 2 дня назад
мудохать нах
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353k
Алексей 2 дня назад
макаки в спущенных штанишках
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5k
Вася 2 дня назад
Появилось видео момента ДТП на Вагжанова в Твери, где "БМВ" на скорости вылетел на встречкуПосмотреть
Появилось видео момента ДТП на Вагжанова в Твери, где "БМВ" на скорости вылетел на встречку
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7k
Иван Акимов 2 дня назад
Ну почему БМВисты такие отмороженые?
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15k
SolomonA Иван Акимов 2 дня назад
Неправильная постановка вопроса. Почему отмороженные предпочитают БМВ?
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2k
Rekapra SolomonA 13 часов назад
Неправильная постановка вопроса. Почему нарушают все одинаково, а отмороженными считают тех, кто на бмв?)) По аве не судите, она у меня старая и гонять на ней не прикольно))
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7k
Мафусаил 2 дня назад
Даже на чёрное ставить не пришлось...
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24k
Fat Lynx 2 дня назад
А вот "расстреляли" бы одного актера показательно, может и не было бы этого ДТП, а так видят, что пох и творят что хотят.
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1k
ezhik Fat Lynx 2 дня назад
там и до актёра, было кого стрелять. Глядишь, и не было бы такой х..ни с актёром, да и не только с ним....
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