Появилось видео момента ДТП на Вагжанова в Твери, где "БМВ" на скорости вылетел на встречку

Пьяный водитель "БМВ" вместе с пассажирами решили устроить гонки и помчали по улице. Но мужчина не справился с управлением и вылетел на встречку, где протаранил "Сузуки", которая по инерции отлетела в "Шевроле Нива".
В ДТП пострадала водитель "Сузуки", которая пыталась уйти от столкновения - женщина до сих пор находится в больнице с открытым переломом. С места происшествия водитель "БМВ" сбежал, но вскоре был задержан сотрудниками полиции, а пока шли поиски, его друзья устроили потасовку и накинулись на полицейских.
На данный момент известно, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
На данный момент известно, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. "Ларгус" столкнулся с "Кадиллаком" и очутился в кювете
- Авария дня. Такси на встречной полосе
- Авария дня. Дрифт по-челябински
- Авария дня. Гранта на встречной полосе
- Грамотно избежал столкновения с попутной машиной
Новости партнёров
Загрузка...
-Вай, Аслан, точно быстрее чем мой ишак...