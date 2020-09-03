Появилось видео момента ДТП на Вагжанова в Твери, где "БМВ" на скорости вылетел на встречку

В ДТП пострадала водитель "Сузуки", которая пыталась уйти от столкновения - женщина до сих пор находится в больнице с открытым переломом. С места происшествия водитель "БМВ" сбежал, но вскоре был задержан сотрудниками полиции, а пока шли поиски, его друзья устроили потасовку и накинулись на полицейских.

На данный момент известно, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.