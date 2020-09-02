Мотоциклист упал из-за пьяного пешехода

Пьяный Герман спровоцировал падение мотоциклиста, пытаясь перейти дорогу на красный сигнал сфетофора. Седовласый байкер поднял своего железного коня, а затем поколотил виновника ДТП за то, что тот отказался оплачивать ремонт поврежденного мотоцикла.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Ссылки по теме:
- Разворот на МКАД через разрыв в отбойнике и столкновение с мотоциклистом
- Видео момента аварии блогера Diablo R1 с видеорегистратора патрульной машины
- Авария дня. В Екатеринбурге пьяный водитель проехал на красный и сбил мотоциклистов
- Авария дня. Один человек погиб в результате столкновения с автобетономешалкой в Удмуртии
- Авария дня. В Красноярске в ДТП погиб мотоциклист
0
Новости партнёров
Загрузка...
На такой скорости не смог затормозить и завалил мот.
100% совершил ошибку новичка - даванул тормоз и вывернул руль.
Может 5 тысяч стоят того, что бы наказать мудака?
Или это тоже лирика, знаток юриспруденции?