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Мотоциклист упал из-за пьяного пешехода

Мотоциклист упал из-за пьяного пешехода (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 13:17
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   драка   дтп   мотоциклист   пешеходный переход   пьяный пешеход   
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Пьяный Герман спровоцировал падение мотоциклиста, пытаясь перейти дорогу на красный сигнал сфетофора. Седовласый байкер поднял своего железного коня, а затем поколотил виновника ДТП за то, что тот отказался оплачивать ремонт поврежденного мотоцикла.

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Метки: авария   авто   видео   драка   дтп   мотоциклист   пешеходный переход   пьяный пешеход   
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26  комментариев
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28k
Элек Мек 2 часа назад
А вот бить не надо было,теперь сам в виноватых будет.
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24k
Fat Lynx Элек Мек Час назад
надо было его поцеловать троекратно, как на Руси принято и отпустить с миром, а самому поехать в мастерскую и со своего кармана все оплатить!
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7k
Андрей Ватрушкин 5 минут назад
Обидно, да, когда другие не по-правилам?
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270
im240 15 минут назад
одно слово герман...
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999
Павел 37 минут назад
Респект у уважуха мотособрату! Хорошо отметелил пьяное быдло! Надеюсь хром на моте и кожа на мотоциклисте не сильно пострадали
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7k
harlamov 47 минут назад
Чет старый долбоящер увлекся. Там тело уже не шевелится и не понимает что происходит, а он его пи#дит с остервенением... смотреть противно. Беспечный ездок, епта.
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1k
Большой Ух harlamov 16 минут назад
Ты знаешь, что такое "пи#дить с остервенением"? Это когда у тебя на голове прыгают, а ты в отключке. А после этого ты овощ на всю жизнь, из-за того, что голова была в лепёшку. А этот седой интеллигент ему тупо две пощёчины дал и пузико помассировал.
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4k
Максус 49 минут назад
е.бать.. это же сам Геральт из ведьмака)
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7k
Serg2001 59 минут назад
Дедушка Хирурга...
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−22
............ Час назад
отлупил как двоечника, ремнем надо было)))
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8k
БарНалей 2 часа назад
Я так понимаю это кенты Германа стоят и смотрят как его п.здят. Походу это норма
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11k
Объект реальности БарНалей 39 минут назад
Они приссали сразу после первого удара. А как этот байкер говорит, размеренно и внятно, сразу видно культурный человек.
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1k
Сергей БарНалей Полчаса назад
Если не ошибаюсь там на камере вжлинк засветился. Вполне может быть постановка для набора просмотров. А так он и его кореша вечно в дупель пьяные или под веществами.
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11k
Алексей 2 часа назад
Какой он в *опу байкер?
На такой скорости не смог затормозить и завалил мот.
100% совершил ошибку новичка - даванул тормоз и вывернул руль.
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134
DoctorBetruger 2 часа назад
С Шоном Коннери лучше не связываться :)
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18k
Франц Лефорт 2 часа назад
Синька опасна не только за рулем! Ногами бить не стал,а надо бы!
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11k
Объект реальности Франц Лефорт 39 минут назад
воспитание не позволяет
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24k
Fat Lynx 2 часа назад
Красава!
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8k
Karelian 2 часа назад
А теперь в полицию заявление писать на седовласую рапунцель.
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28k
Элек Мек Alphyn 2 часа назад
Это лирика,юридически байкер теперь сам нарушил закон более серьёзнее чем синий человек.
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1k
Alphyn Элек Мек Час назад
Зависит от повреждений. Так больше похоже на побои, что является административкой, наказывается штрафом.
Может 5 тысяч стоят того, что бы наказать мудака?
Или это тоже лирика, знаток юриспруденции?
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24k
Fat Lynx Karelian Час назад
ага! сейчас каждый пи-до-рас, когда накосячит и за это получит по е-балу, пишет заявление в полицию.. тренд, однако.
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11k
Объект реальности Fat Lynx 36 минут назад
Герману кране не выгодно снимать побои, так ка возникнет вопрос почему и вот тут то Герман попадает на ремонт совсем не дешевого ТС. занавес.
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10k
Sergey_71rus Karelian 13 минут назад
Вы только на это и способны, нашкодить и беждать вкладывать, когда получите пи&ды за дело. Настоящие мужики.
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