Историческое воссоединение: Bugatti Divo встретил старшего брата Type 35

Тарга Флорио была близка сердцу французского автопроизводителя, в большей степени благодаря легендарным пяти победам подряд в гонке не выносливость. Bugatti впервые выиграла ее в 1925 году на Type 35, а Альберт Диво выиграл гонку на выносливость на Type 35 в 1928 и 1929 годах. Это был первый и единственный раз, когда автопроизводитель выигрывал гонку пять лет подряд.