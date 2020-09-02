Историческое воссоединение: Bugatti Divo встретил старшего брата Type 35

Когда говорим о Bugatti и ее долгой истории, сложно не вспомнить о трассе Тарга Флорио. На итальянском гоночном трэке проводили одну из самых престижных, но в то же время одну из самых сложных и опасных гонок на выносливость в мире. Первая гонка в Тарга Флорио прошла в 1906 году.
Тарга Флорио была близка сердцу французского автопроизводителя, в большей степени благодаря легендарным пяти победам подряд в гонке не выносливость. Bugatti впервые выиграла ее в 1925 году на Type 35, а Альберт Диво выиграл гонку на выносливость на Type 35 в 1928 и 1929 годах. Это был первый и единственный раз, когда автопроизводитель выигрывал гонку пять лет подряд.
На этот раз Тарга Флорио стала свидетелем еще одного исторического подвига Bugatti - воссоединения семьи в лице Divo и Type 35. Как уже упоминалось, связь между ними довольно тесная - современный гиперкар был назван в честь Альберта Диво, который одержал историческую победу для французского бренда.
Эти две важные для Bugatti модели встречаются впервые, и что более важно - для Bugatti это возможность оценить свою богатую историю, что часто является лучшим способом уверенно двигаться вперед к успешному будущему.
Первые гиперкары Divo уже были переданы клиентам в прошлом месяце. Компания заявила, что остальные 40 единиц будут поставлены до конца первого квартала 2021 года, что завершит производственную серию гиперкара.
Если вы хотите купить Type 35, то это будет очень непросто. Вы можете, конечно, купить ее, но это уже будет игрушка для вашего ребенка за 33 800 долларов. И будет она электрической.
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