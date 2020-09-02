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Историческое воссоединение: Bugatti Divo встретил старшего брата Type 35

Историческое воссоединение: Bugatti Divo встретил старшего брата Type 35 (18 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 12:02
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti Divo   Divo   bugatti   авто   гиперкар спорткар   суперкар   тарга флорио   
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Когда говорим о Bugatti и ее долгой истории, сложно не вспомнить о трассе Тарга Флорио. На итальянском гоночном трэке проводили одну из самых престижных, но в то же время одну из самых сложных и опасных гонок на выносливость в мире. Первая гонка в Тарга Флорио прошла в 1906 году.

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Метки: Bugatti Divo   Divo   bugatti   авто   гиперкар спорткар   суперкар   тарга флорио   
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Ego sum qui sum Час назад
не старший брат, а скорее прадедушка
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