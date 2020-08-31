Автохлам, который всё ещё на ходу

Знаете, что такое "ад для автомобиля"? Это когда спустя 40 лет эксплуатации машина вынуждена трудиться для своих хозяев.
Это ещё и заправляют?
Удачная парковка
Как они проходят ТО?
Переделал под твёрдое топливо
Что ты такое?
Слегка битый )))
Немного проржавели, но всё ещё на ходу
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