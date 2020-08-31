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Автохлам, который всё ещё на ходу

Автохлам, который всё ещё на ходу (18 фото)

Автор:
31 августа 2020 09:24
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохлам   прикол   юмор   
696
18

Знаете, что такое "ад для автомобиля"? Это когда спустя 40 лет эксплуатации машина вынуждена трудиться для своих хозяев.

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Метки: авто   автохлам   прикол   юмор   
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2  комментария
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emporio_ss 11 минут назад
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918
Loczi 4 минуты назад
Ничего необычного
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