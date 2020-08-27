Фестиваль спорткаров Unlim 500+ 2020 на аэродроме в Московской области

Впрочем, речь не о том. Unlim 500+ всегда был усладой для глаза и уха, а через некоторое время стал еще и отличной площадкой для установления рекордов – сначала на милю, затем на километр, а потом и на ½ мили.



И как бы вы не относились к этим «мажорским покатушкам», Unlim 500+ это уникальный формат, который нашел своих участников и своих зрителей (на Youtube). И много. В том числе и в Европе. И каждый раз, приезжая на фестиваль, я продолжаю радоваться, глядя на Lamborghini, Ferrari, Mclaren и самые разнообразные, разноцветные топовые Audi, Mercedes, BMW и обязательно Nissan GT-R. Просто потому, что это красиво.