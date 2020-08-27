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Фестиваль спорткаров Unlim 500+ 2020 на аэродроме в Московской области

Фестиваль спорткаров Unlim 500+ 2020 на аэродроме в Московской области (24 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 09:00
Сообщество : Автомир
Метки: unlim 500   Фестиваль   авто   гонки   дрэг-рейсинг   соревнования   спорткары   суперкары   
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Unlim 500+ — довольно странное явление в мире скоростей. В свое время он начинался на Киевском шоссе как мажорский междусобойчик на ярких тачках. Потом, когда это стало причинять организаторам и участникам определенные неудобства – переехал в более спокойное и безопасное место: на Дмитровский полигон.

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Метки: unlim 500   Фестиваль   авто   гонки   дрэг-рейсинг   соревнования   спорткары   суперкары   
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2  комментария
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7k
Vacony 20 часов назад
Вот это транспортный налог на квадратный километр ...
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26k
EvilHomer 17 часов назад
Куда эти колхозники на своих Бэ Мэ Вэ эмках лезут?:)))) Ни аэродинамики и вес огромный.
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