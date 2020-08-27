Фестиваль спорткаров Unlim 500+ 2020 на аэродроме в Московской области

Unlim 500+ — довольно странное явление в мире скоростей. В свое время он начинался на Киевском шоссе как мажорский междусобойчик на ярких тачках. Потом, когда это стало причинять организаторам и участникам определенные неудобства – переехал в более спокойное и безопасное место: на Дмитровский полигон.
Вместо девушек, взмахивающих руками на старте, и наблюдателя на финише Unlim 500+ обзавелся телеметрией, для участников натягивали шатры, где можно было поесть и покурить кальян.
В те времена зрители лазили через заборы Дмитровского полигона и пробирались через чащу леса, чтобы хоть одним глазком взглянуть на это пиршество суперкаров: ведь иначе туда было не попасть, если ты не в тусовке.
Через несколько лет стали ставить небольшую трибуну и продавать билеты по баснословным ценам, и все равно отбоя от желающих туда попасть не было.
Через несколько лет стали ставить небольшую трибуну и продавать билеты по баснословным ценам, и все равно отбоя от желающих туда попасть не было.
Деньги на проведение этого мероприятия каждый раз давало несколько человек – не будем их называть – но ни о какой особой прибыли и речи не шло. Возможно потому, что никто особо и не упирался, чтобы ее получить. Жаль, конечно, ведь потенциально у этого проекта всегда была огромная коммерческая ценность.
Впрочем, речь не о том. Unlim 500+ всегда был усладой для глаза и уха, а через некоторое время стал еще и отличной площадкой для установления рекордов – сначала на милю, затем на километр, а потом и на ½ мили.
И как бы вы не относились к этим «мажорским покатушкам», Unlim 500+ это уникальный формат, который нашел своих участников и своих зрителей (на Youtube). И много. В том числе и в Европе. И каждый раз, приезжая на фестиваль, я продолжаю радоваться, глядя на Lamborghini, Ferrari, Mclaren и самые разнообразные, разноцветные топовые Audi, Mercedes, BMW и обязательно Nissan GT-R. Просто потому, что это красиво.
И как бы вы не относились к этим «мажорским покатушкам», Unlim 500+ это уникальный формат, который нашел своих участников и своих зрителей (на Youtube). И много. В том числе и в Европе. И каждый раз, приезжая на фестиваль, я продолжаю радоваться, глядя на Lamborghini, Ferrari, Mclaren и самые разнообразные, разноцветные топовые Audi, Mercedes, BMW и обязательно Nissan GT-R. Просто потому, что это красиво.
Да, уже нет того привкуса избранности и запретности, нет ощущения абсолютного эксклюзива, но красота, звук и скорость сохранились. А установление рекордов – это тоже дисциплина автоспорта как технического вида спорта. Проехать полмили со скоростью на выходе больше 350 км/ч по дрэгстрипу, который с каждым лишним десятком километров на спидометре визуально становится все Уже это тоже не так просто. И не спорьте :)
Самые мощные автомобили фестиваля:
Источник:
1. Nissan GT-R (R35) Real Performance Alpha 2.0 (2000 л.с.).
2. Nissan GT-R KORZHIK (2000 л.с.).
3. Nissan GTR (R35) GTT LUCIFER (1600 л.с.).
4. Nissan GT-R BATMAN (1300 л.с.).
5. Porsche 911 Turbo S (991) Gosha Turbo Tech GTT900 (1200 л.с.).
6. BMW M3 (E90) Filin Edition (1200 л.с.).
7. BMW X6 M (E71) st.4 (более 1000 л.с.).
8. Audi RS7 Seven Force Stage 4 (1000 л.с.).
9. Lamborghini Huracan LP610-4 RPM (1000 л.с.).
2. Nissan GT-R KORZHIK (2000 л.с.).
3. Nissan GTR (R35) GTT LUCIFER (1600 л.с.).
4. Nissan GT-R BATMAN (1300 л.с.).
5. Porsche 911 Turbo S (991) Gosha Turbo Tech GTT900 (1200 л.с.).
6. BMW M3 (E90) Filin Edition (1200 л.с.).
7. BMW X6 M (E71) st.4 (более 1000 л.с.).
8. Audi RS7 Seven Force Stage 4 (1000 л.с.).
9. Lamborghini Huracan LP610-4 RPM (1000 л.с.).
Победители 22-го фестиваля Unlim 500+ в классах, лучшее время:
Источник:
· Unlimited — Дмитрий Саморуков (Nissan GT-R (R35) Real Performance Alpha 2.0) — 13,758 сек.;
· Super Sport SUV — Георгий Медведев (Mercedes-Benz GLC 63 AMG) — 16,355 сек.;
· SUV — Кристина Бусто (BMW X6 M Ramon Performance) — 18,260 сек.;
· Exclusive car RWD — Илья Чистяков (Ferrari 488 PISTA) — 16,406 сек.;
· Exclusive car AWD — Иван Уткин (Lamborghini Aventador SVJ) — 16,934 сек.;
· Super Sport RWD — Сергей Оганезов (BMW M3 (E90) Filin Edition) — 15,841 сек.;
· Super Sport AWD — Георгий Гонашвили (Nissan GT-R GTT BALOO) — 15,026 сек.;
· Sport Cars RWD — Василий К. (McLaren 720s) — 15,405 сек.;
· Sport Cars AWD — Рамон Бусто (BMW M8 Gran Coupe Ramon Performance Stage Beta) — 15,837 сек.;
· Super Cars RWD — Сергей Волк (Ferrari 488 GTB) — 17,164 сек.;
· Super Cars AWD — Сергей Никитин (Porsche 911 Turbo S) — 16,666 сек.
· Super Sport SUV — Георгий Медведев (Mercedes-Benz GLC 63 AMG) — 16,355 сек.;
· SUV — Кристина Бусто (BMW X6 M Ramon Performance) — 18,260 сек.;
· Exclusive car RWD — Илья Чистяков (Ferrari 488 PISTA) — 16,406 сек.;
· Exclusive car AWD — Иван Уткин (Lamborghini Aventador SVJ) — 16,934 сек.;
· Super Sport RWD — Сергей Оганезов (BMW M3 (E90) Filin Edition) — 15,841 сек.;
· Super Sport AWD — Георгий Гонашвили (Nissan GT-R GTT BALOO) — 15,026 сек.;
· Sport Cars RWD — Василий К. (McLaren 720s) — 15,405 сек.;
· Sport Cars AWD — Рамон Бусто (BMW M8 Gran Coupe Ramon Performance Stage Beta) — 15,837 сек.;
· Super Cars RWD — Сергей Волк (Ferrari 488 GTB) — 17,164 сек.;
· Super Cars AWD — Сергей Никитин (Porsche 911 Turbo S) — 16,666 сек.
Источник:
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