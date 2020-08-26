Издание Autocar включило два российских автомобиля в топ самых надёжных

Наиболее эксплуатируемый автомобиль компании LADA – "Нива 4Х4", разработанная ещё в 1977 году, сходит с конвейера вот уже 43 года. Невероятная надёжность, мощность и проходимость даёт полное право этому внедорожнику считаться одним из лучших в мире. Между прочим, этот автомобиль десять лет продержался в роли транспортного средства российской базы в Антарктике.



"Нива создавалась, чтобы удовлетворить спрос на прочный серьезный внедорожник, который справится с условиями Сибири", — сообщает издание Autocar.



Как заявили британцы, господство на нише самых проходимых внедорожников для "Нивы" скоро закончится – в 2018 году LADA продемонстрировала концепт новой версии внедорожника, который обещала выпустить в 2022 году.



"Пятёрка" же – усовершенствованная "копейка", которая произведена на базе итальянского автомобиля Fiat 124 в далёком 1970 году. 2105 пользовался невероятной популярностью в мире. Машину поставляли крупными партиями в Великобританию и Канаду. Всего машин было произведено 14 миллионов экземпляров, а если посчитать вместе с Fiat 124, то число просто астрономическое – 20 миллионов. Это делает данную модель второй в истории по числу произведённых единиц.