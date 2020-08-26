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Издание Autocar включило два российских автомобиля в топ самых надёжных

Издание Autocar включило два российских автомобиля в топ самых надёжных (1 фото)

Автор:
26 августа 2020 20:56
Сообщество : Автомир
Метки: автопром   британия   ваз   копейка   лада   машина   нива   россия   
885
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Одно из самых уважаемых автомобильных изданий мира, британский Autocar, внёс "Ниву" и ВАЗ 2105 в список надежнейших машин на планете.

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Метки: автопром   британия   ваз   копейка   лада   машина   нива   россия   
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24  комментария
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28k
Михаил 10 часов назад
А ВАЗ 2107, чем отличается от ВАЗа 2105?
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1k
Агасфер 59 минут назад
Николай Фоменко когда-то сказал: -ВАЗ сделал всё чтобы в случае аварии водитель погиб мгновенно без мучений
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372
andr1kkk 5 часов назад
Ага, а ещё включили Титаник в список самых непотопляемых.
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2k
Tano 8 часов назад
Поискал что вообще мог автокар писать про Ниву. Нашел.

Вот ссылка:
https://www.autocar.co.uk/opinion/tester-s-notes/lada-niva-could-teach-modern-4x4s-thing-or-twohttps://www.autocar.co.uk/opinion/tester-s-notes/lada-niva-could-teach-modern-4x4s-thing-or-two
Вот перевод:
Как может 4x4, который стоит 11 000 фунтов стерлингов, быть чем-то более чем адекватным во всех областях? И да, когда вы выходите из-за руля Lada Niva, вы делаете это с подозрением, что компания заключила колоссальное соглашение о неконкуренции с остальной автомобильной промышленностью.
Двигатель, удивительно приглушенный на холостом ходу, становится неслышным, как только вы начинаете движение, хотя и не успокаивающе, так как он заглушается скрежещущим воем коробки передач, которая, похоже, была сравнена для NVH с некоторыми из наиболее возмутительных эпизодов хитовой серии youtube.
Здесь нет ни iPod-соединения, ни CD-плеера, ни DAB-радио, ни даже радио. Рулевая колонка не двигается. Ну, он изгибается в ваших руках, но не приспосабливается. Несмотря на то, что рычаг переключения передач значительно длиннее двух других рычагов (low range и diff lock), он также установлен дальше и качается так далеко, что вам приходится наклоняться вперед с сиденья, чтобы поставить его на третье или пятое место. И выход обогревателя кабины, кажется, напрямую связан с датчиком температуры двигателя, стрелка которого металась вокруг, как обезумевшая французская фермерская собака.
В этот момент, вероятно, найдется немало владельцев Land Rover и Toyota, которые подумают: "почему бы не купить подержанные автомобили?- Но это означало бы полностью упустить самое большое преимущество этой машины:она обладает очарованием ведра. В эпоху, когда речь идет о том, чтобы иметь возможность видеть достаточно из заднего окна, чтобы припарковаться без использования камер заднего вида, это освобождает (и очень расслабляет), чтобы проехать через город с беспрепятственным обзором на 360 градусов. Колонны настолько узкие, что даже защитник испытывает легкую клаустрофобию.
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25k
АнтонПолднев 8 часов назад
Уффф... Ну хоть поржал. Только намедни 5ку 2008г на металл отвёз. Варить уже не к чему - настолько всё сгнило. И в целом вложений надо было в два раза больше чем она стоила, когда покупал. Если статейка просто народ посмешить, то вполне.
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1k
STMak 8 часов назад
Если из нивы не вытекает масло... Значит оно там закончилось...
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15k
Maks Es 8 часов назад
Не самых надёжных, а самых долгожителей на конвейерах. При этом, список совершенно беспонтовый, поскольку ряд машин из него сохранили в процессе апгрейдов только название.
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300
Лебовски 8 часов назад
признаю, что Нива в принципе симпатичное авто, в меру проходимое. Но все же не одна из.... Ах да, это же британские ученые видимо. Или это шутка или сарказм?
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15k
Maks Es Лебовски 8 часов назад
Нива от АвтоЭкспорта из советских комплектов (до 1993 года) реально очень надёжная машина, в ней двойная сборка и куда более качественный металл. После 1993-го Лада автоэкспрорт стала одним из сборочных цехов обычных, так что...
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984
Свирепый Бамбр 9 часов назад
2105 это скорее рестайлинг 125-го фиата, а не 124-го. Даже больше - помесь копейки и 125-го.
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313
vadik155 Свирепый Бамбр 9 часов назад
Дебил чтоль ?
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984
Свирепый Бамбр vadik155 8 часов назад
Зачем ты мне сообщил свой диагноз, который тебе дал акушер?
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313
vadik155 Свирепый Бамбр 8 часов назад
Ну ты сначала погугли ,что такое Фиат 125 и чем он от других отличается ,а потом пиши всякую хрень .
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984
Свирепый Бамбр vadik155 6 часов назад
Прикинь, я на нем даже ездил! Так что это тебе надо что-то гуглить... жертва википедий.
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1k
O.Bender1 9 часов назад
по продажам не 2 место, а 4ое. а надежна только потому, что легко ремонтируется.
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−118
VladmirK1979 9 часов назад
ВАЗы классика для 70-80 годов были современными
их СССР и купил эту лицензию как компромис, чтоб было и современно и не очень дорого, золотая середина

но это было 40 лет назад!!!!! а сейчас что? рено+нисан и отверточная сборка?
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−118
VladmirK1979 10 часов назад
не только Ваз 2105, но и 2106 очень надежная (первые 20 000 км, потом все под замену и снова надежная)
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4k
Александр Иванов 10 часов назад
А они сами то ездили на этих вёдрах с гайками?
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1k
Андрей Александр Иванов 9 часов назад
Сами они только на поршивых мерсах, лексах и бехах.
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