Издание Autocar включило два российских автомобиля в топ самых надёжных

Одно из самых уважаемых автомобильных изданий мира, британский Autocar, внёс "Ниву" и ВАЗ 2105 в список надежнейших машин на планете.
Наиболее эксплуатируемый автомобиль компании LADA – "Нива 4Х4", разработанная ещё в 1977 году, сходит с конвейера вот уже 43 года. Невероятная надёжность, мощность и проходимость даёт полное право этому внедорожнику считаться одним из лучших в мире. Между прочим, этот автомобиль десять лет продержался в роли транспортного средства российской базы в Антарктике.
"Нива создавалась, чтобы удовлетворить спрос на прочный серьезный внедорожник, который справится с условиями Сибири", — сообщает издание Autocar.
Как заявили британцы, господство на нише самых проходимых внедорожников для "Нивы" скоро закончится – в 2018 году LADA продемонстрировала концепт новой версии внедорожника, который обещала выпустить в 2022 году.
"Пятёрка" же – усовершенствованная "копейка", которая произведена на базе итальянского автомобиля Fiat 124 в далёком 1970 году. 2105 пользовался невероятной популярностью в мире. Машину поставляли крупными партиями в Великобританию и Канаду. Всего машин было произведено 14 миллионов экземпляров, а если посчитать вместе с Fiat 124, то число просто астрономическое – 20 миллионов. Это делает данную модель второй в истории по числу произведённых единиц.
"Нива создавалась, чтобы удовлетворить спрос на прочный серьезный внедорожник, который справится с условиями Сибири", — сообщает издание Autocar.
Как заявили британцы, господство на нише самых проходимых внедорожников для "Нивы" скоро закончится – в 2018 году LADA продемонстрировала концепт новой версии внедорожника, который обещала выпустить в 2022 году.
"Пятёрка" же – усовершенствованная "копейка", которая произведена на базе итальянского автомобиля Fiat 124 в далёком 1970 году. 2105 пользовался невероятной популярностью в мире. Машину поставляли крупными партиями в Великобританию и Канаду. Всего машин было произведено 14 миллионов экземпляров, а если посчитать вместе с Fiat 124, то число просто астрономическое – 20 миллионов. Это делает данную модель второй в истории по числу произведённых единиц.
Авторский пост
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Вот ссылка:
https://www.autocar.co.uk/opinion/tester-s-notes/lada-niva-could-teach-modern-4x4s-thing-or-twohttps://www.autocar.co.uk/opinion/tester-s-notes/lada-niva-could-teach-modern-4x4s-thing-or-two
Вот перевод:
Как может 4x4, который стоит 11 000 фунтов стерлингов, быть чем-то более чем адекватным во всех областях? И да, когда вы выходите из-за руля Lada Niva, вы делаете это с подозрением, что компания заключила колоссальное соглашение о неконкуренции с остальной автомобильной промышленностью.
Двигатель, удивительно приглушенный на холостом ходу, становится неслышным, как только вы начинаете движение, хотя и не успокаивающе, так как он заглушается скрежещущим воем коробки передач, которая, похоже, была сравнена для NVH с некоторыми из наиболее возмутительных эпизодов хитовой серии youtube.
Здесь нет ни iPod-соединения, ни CD-плеера, ни DAB-радио, ни даже радио. Рулевая колонка не двигается. Ну, он изгибается в ваших руках, но не приспосабливается. Несмотря на то, что рычаг переключения передач значительно длиннее двух других рычагов (low range и diff lock), он также установлен дальше и качается так далеко, что вам приходится наклоняться вперед с сиденья, чтобы поставить его на третье или пятое место. И выход обогревателя кабины, кажется, напрямую связан с датчиком температуры двигателя, стрелка которого металась вокруг, как обезумевшая французская фермерская собака.
В этот момент, вероятно, найдется немало владельцев Land Rover и Toyota, которые подумают: "почему бы не купить подержанные автомобили?- Но это означало бы полностью упустить самое большое преимущество этой машины:она обладает очарованием ведра. В эпоху, когда речь идет о том, чтобы иметь возможность видеть достаточно из заднего окна, чтобы припарковаться без использования камер заднего вида, это освобождает (и очень расслабляет), чтобы проехать через город с беспрепятственным обзором на 360 градусов. Колонны настолько узкие, что даже защитник испытывает легкую клаустрофобию.
их СССР и купил эту лицензию как компромис, чтоб было и современно и не очень дорого, золотая середина
но это было 40 лет назад!!!!! а сейчас что? рено+нисан и отверточная сборка?