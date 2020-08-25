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Реплика спорткара Nissan GT-R, созданная из Ford Cougar

Реплика спорткара Nissan GT-R, созданная из Ford Cougar (5 фото)

Автор:
25 августа 2020 14:06
Сообщество : Автомир
Метки: ford   ford cougar   gt-r   nissan   nissan gt-r   авто   копия   реплика   
353
5
Мастера из России, открывшие тюнинг-ателье «Montetuning» в Черногории, создали копию спорткара Nissan GT-R на основе Ford Cougar 2000 года. Автомобиль даже удалось зарегистрировать, и теперь он может передвигаться по дорогам общего пользования.

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Метки: ford   ford cougar   gt-r   nissan   nissan gt-r   авто   копия   реплика   
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20  комментариев
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680
Шурман 2 часа назад
Мндя . Ужас какой . Снизу мое фото ;) в прошлый понедельник :)
Мндя . Ужас какой . Снизу мое фото ;) в прошлый понедельник :)
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2k
Cowabunga 2 часа назад
Он первую сотню метров набирает за 6,5 секунд? Там же древний дюратек v6 2,5.
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45k
alertol 3 часа назад
Вот не понимаю этого. Машина хороша именно внутренностями а не внешним видом. Я бы скорее купил реплику форда на базе ниссана чем наоборот...
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2k
RoseM alertol 2 часа назад
Каждому свое.

Кому-то важен экстерьер больше, чем двигатель и отделка салона.

Вот вы, например, даже себе врете: для вас внешний вид также имеет значение (просто меньшее).
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45k
alertol RoseM Час назад
Вы меня не знаете. У меня даже компьютер (с весьма современной начинкой) стоит в древнем китайском корпусе (когда у корпусов не было окон и дикой подсветки) хотя я программист и процессор у меня далеко не из дешёвых. Для меня важно именно содержание. Я даже сам выгляжу как бомж и одежду покупаю только удобную и когда старая совсем разорвалась на куски, мне плевать что обо мне подумают. Деньги на новую одежду у меня есть, но я их потрачу скорее на вкусную еду чем на логотип какого нибудь модного дизайнера на моей куртке.
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2k
RoseM alertol 22 минуты назад
Но при всем при этом, при выборе автомобиля, при прочих равных, вы будете выбирать цвет и экстерьер (пусть это будут два форда одинаковой модели).

А значит, пусть в последнюю очередь, но внешний вид будет играть роль.

Не врите себе.
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