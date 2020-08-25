Реплика спорткара Nissan GT-R, созданная из Ford Cougar

Мастера из России, открывшие тюнинг-ателье «Montetuning» в Черногории, создали копию спорткара Nissan GT-R на основе Ford Cougar 2000 года. Автомобиль даже удалось зарегистрировать, и теперь он может передвигаться по дорогам общего пользования.
Специалисты отметили, что все кузовные панели, которые были установлены на Ford, пришлось удалить, а на их место установить новые самодельные элементы экстерьера. Все это крепилось на монтажную пену, смолу и стеклоткань.
Под капотом Nissan GT-R энтузиасты оставили V-образную «шестерку» на 180 лошадиных сил. Этот двигатель стоял на Ford с завода.
Первую «сотню» автомобиль набирает за 6,5 секунд. А вот расход на 100 километров - 10 литров бензина.
Первую «сотню» автомобиль набирает за 6,5 секунд. А вот расход на 100 километров - 10 литров бензина.
В компании рассказали, что для полной переделки пришлось потрать 15 тысяч евро, что в рублях - чуть более 1,3 миллиона. Если говорить об оригинальном авто, то пришлось бы потрать в 2,5 раза больше.
Автомобиль в настоящее время имеет регистрацию в Литве, поэтому он может передвигаться на законных основаниях.
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Метки: ford ford cougar gt-r nissan nissan gt-r авто копия реплика
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Кому-то важен экстерьер больше, чем двигатель и отделка салона.
Вот вы, например, даже себе врете: для вас внешний вид также имеет значение (просто меньшее).
А значит, пусть в последнюю очередь, но внешний вид будет играть роль.
Не врите себе.