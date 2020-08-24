В Луганской области произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2113 выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Виновник аварии от полученных травм погиб на месте.
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За рулем легковушки находился мужчина 1971 года рождения
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