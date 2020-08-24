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Авария дня. Фатальный обгон в Брянке

Авария дня. Фатальный обгон в Брянке (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2020 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   обгон   смертельное дтп   
875
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В Луганской области произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2113 выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Виновник аварии от полученных травм погиб на месте.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   обгон   смертельное дтп   
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13  комментариев
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11k
Kazanzaki 12 часов назад
49 лет а мозгов как у 19-ти летнего.
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2k
Romanlt 6 часов назад
хорошо, что камаз
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9k
Neverь 8 часов назад
И регика обрызгал с ног до головы, надеюсь, окна были закрыты. Меня однажды тоже так обдали, даже под очки залило
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7k
Лещ Neverь 4 часа назад
А нафига вы в дождь окна открываете?? Я например вообще окна не открываю почти никогда, чтоб пыль в салон не летела и ветер в ухо не дул))
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9k
Neverь Лещ 3 часа назад
Не было дождя, но была лужа. И жара
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352k
Алексей 10 часов назад
2113 а не 14. но сути не меняет.по мокрой дороге так лететь.......
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Cornho 13 часов назад
В дождь так летать?? Итог был предсказуем, увы.
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7k
Лещ Cornho 4 часа назад
Ну да, не та машина чтоб так ездить...
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7k
Cornho Лещ 4 часа назад
Машина в данном случае не главное. Скорее погода не та, чтоб так ездить.
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850
Pavel 13 часов назад
лучшебы об столб самовыпилился!! Камазисту теперь все нервы вымотают!
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2k
santyago Pavel 12 часов назад
с таким видео не вымотают, и ослу всё понятно тут
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627
Юрец Pavel 11 часов назад
Ну, c другой стороны, лучше уж в Камаз, чем в мерин, который ехал за ним. В таких универсалах часто семейные люди с детьми передвигаются.
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850
Pavel santyago 11 часов назад
Не спорю по видео всё понятно, но поскольку в аварии появился жмур на нервах по любасу поиграют! Да и самому водили теперь справляться с тем что об него убился придурок
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