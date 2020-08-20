Посторонись слабак, смотри как надо работать

В Латвии полиция эффектно остановила автомобиль злостного нарушителя. Особо порадовали действия второго автомобиля полиции в конце видео.
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Из описания к видео:
Сотрудники полиции заметили на Елгавском шоссе (Латвия) машину BMW, стоявшую на левой полосе с открытым багажником. Полицейские подъехали, чтобы узнать, что случилось, но при появлении людей в форме, молодые люди, парень и девушка, которые заправляли машину, сели в автомобиль и уехали. Полицейские направились в погоню.
Водитель BMW нарушал все возможные правила, полностью игнорируя знаки. С Елгавского шоссе он свернул на Старое Елгавское шоссе. Тогда полиция вызвала подмогу.
В результате автомобиль юноши оказался в канаве. Парень попробовал убежать. Полиция сделала предупредительный выстрел в воздух, а затем поймала агрессивного водителя.
Полиция выяснила, что транспортным средством управлял молодой человек, не достигший совершеннолетия, без водительских прав, а также находившийся в состоянии наркотического опьянения. Мало того, что водитель не имел права управлять автомобилем, но с машины еще и были сняты оригинальные номерные знаки и заменены на иностранные номера, транспортное средство не было официально зарегистрировано, у машины не было техосмотра и полиса обязательного страхования гражданской ответственности (OCTA).
Помимо указанных нарушений, молодому человеку выписали протокол об административном правонарушении за неподчинение полиции, нарушение разрешенной скорости движения, а также за несоблюдение дорожных знаков.
Также же его ждет наказание за вождение без прав и под воздействием наркотиков.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия и происхождение иностранных номерных знаков.
Сотрудники полиции заметили на Елгавском шоссе (Латвия) машину BMW, стоявшую на левой полосе с открытым багажником. Полицейские подъехали, чтобы узнать, что случилось, но при появлении людей в форме, молодые люди, парень и девушка, которые заправляли машину, сели в автомобиль и уехали. Полицейские направились в погоню.
Водитель BMW нарушал все возможные правила, полностью игнорируя знаки. С Елгавского шоссе он свернул на Старое Елгавское шоссе. Тогда полиция вызвала подмогу.
В результате автомобиль юноши оказался в канаве. Парень попробовал убежать. Полиция сделала предупредительный выстрел в воздух, а затем поймала агрессивного водителя.
Полиция выяснила, что транспортным средством управлял молодой человек, не достигший совершеннолетия, без водительских прав, а также находившийся в состоянии наркотического опьянения. Мало того, что водитель не имел права управлять автомобилем, но с машины еще и были сняты оригинальные номерные знаки и заменены на иностранные номера, транспортное средство не было официально зарегистрировано, у машины не было техосмотра и полиса обязательного страхования гражданской ответственности (OCTA).
Помимо указанных нарушений, молодому человеку выписали протокол об административном правонарушении за неподчинение полиции, нарушение разрешенной скорости движения, а также за несоблюдение дорожных знаков.
Также же его ждет наказание за вождение без прав и под воздействием наркотиков.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия и происхождение иностранных номерных знаков.
Авторский пост
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А дорогу у нас в Латвии и в самом деле могли бы быть получше :)
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Именно!!!
Наши УМНЕЕ!!
Они не рискуют жизнями граждан из за какого то идиота.
Латышам бы поучиться.
Хотя чему можно научит чухонь
В общем, истинный БМВ-шник.
Как дебилы из латышской полиции, рискуя покалечить окружающих, гоняются за идиотом?!
Знали же, что для фишек пишут, могли бы постараться...
Латвия це ж Европа.
А асфальт местами такой, что без слез не взглянешь.
Ребятки, чухонью Латвия была, чухонью и останется
Дебилы гоняются за щенком по дорогам с риском для жизни окружающих на хреновом асфальте.
И это называется профессионализм?
Не надо сказок.
Да и вопрос не только в дорогах.
Вопрос в том, что дебилы рискуют чужими жизнями и для чего?
Тот наркоша ну сядет, но будет живой. А вот кого похоронят - родственники будут рады сказать - я похоронил ребенка, жену, родителей ради торжества ПДД?