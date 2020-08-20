Посторонись слабак, смотри как надо работать

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Сотрудники полиции заметили на Елгавском шоссе (Латвия) машину BMW, стоявшую на левой полосе с открытым багажником. Полицейские подъехали, чтобы узнать, что случилось, но при появлении людей в форме, молодые люди, парень и девушка, которые заправляли машину, сели в автомобиль и уехали. Полицейские направились в погоню.



Водитель BMW нарушал все возможные правила, полностью игнорируя знаки. С Елгавского шоссе он свернул на Старое Елгавское шоссе. Тогда полиция вызвала подмогу.



В результате автомобиль юноши оказался в канаве. Парень попробовал убежать. Полиция сделала предупредительный выстрел в воздух, а затем поймала агрессивного водителя.



Полиция выяснила, что транспортным средством управлял молодой человек, не достигший совершеннолетия, без водительских прав, а также находившийся в состоянии наркотического опьянения. Мало того, что водитель не имел права управлять автомобилем, но с машины еще и были сняты оригинальные номерные знаки и заменены на иностранные номера, транспортное средство не было официально зарегистрировано, у машины не было техосмотра и полиса обязательного страхования гражданской ответственности (OCTA).



Помимо указанных нарушений, молодому человеку выписали протокол об административном правонарушении за неподчинение полиции, нарушение разрешенной скорости движения, а также за несоблюдение дорожных знаков.



Также же его ждет наказание за вождение без прав и под воздействием наркотиков.



Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия и происхождение иностранных номерных знаков.