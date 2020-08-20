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Посторонись слабак, смотри как надо работать

Посторонись слабак, смотри как надо работать (1 видео)

Автор:
20 августа 2020 15:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авария   авто   видео   дтп   полиция   
2349
1
В Латвии полиция эффектно остановила автомобиль злостного нарушителя. Особо порадовали действия второго автомобиля полиции в конце видео.

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Метки: авария   авто   видео   дтп   полиция   
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28  комментариев
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25k
Aleks Автор поста 3 часа назад
Жесть, патруль на второй тачке походу какой то дорожный спецназ по ликвидации долбо.йобов
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0
JevgeniJ83 3 секунды назад
Всё правильно сделали: Увели машину с трассы, c населённого пункта в пром. зону, и при возможности в безопасном для остальных месте заблокировали. Таранить в упор, не таранили, а грамото прижали и подставились. Он сам в них въехал. Ремонт полицейского авто оплатит страховая, а дальше через суд будут взыскивать с виновника.
А дорогу у нас в Латвии и в самом деле могли бы быть получше :)
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4k
Максус 19 минут назад
это че за ментовская тачка так лихо догнала бэху семерку,безумный макс за рулем сидел что ли?
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5
Edvard Suchkov Полчаса назад
В первой машине явно латыши, а во второй что то слишком шустрые и дерзкие.
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670
Карл Такойто Полчаса назад
Вот даже полиция Латвии не боиться за свои тачки при задержании))Наши погони посмотреть,так они просто ездят за нарушителем пока он сам в кого нибудь не впилиться
в крайних случаях пытаются стрелять по колесам,но чтобы служебный автомобиль использовать для остановки и задержания-боже упаси,наших полицейских видимо за свой счёт потом заставляют машины ремонтировать,иначе как объяснить такое их поведение (часто кстати опасное,потому что пока они ездят за нарушителем как эскорт и ждут пока он сам уберётся,нарушитель успевает кучу всего натворить и попортить)
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5k
albedo Карл Такойто Минуту назад
Вот даже полиция Латвии не боиться за свои тачки при задержании))Наши погони посмотреть,так они просто ездят за нарушителем пока он сам в кого нибудь не впилиться
----------------
Именно!!!
Наши УМНЕЕ!!
Они не рискуют жизнями граждан из за какого то идиота.
Латышам бы поучиться.
Хотя чему можно научит чухонь
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16k
ПаганецЪ 51 минуту назад
Упоротый, стоял в крайнем левом ряду, повернул под "кирпич"...
В общем, истинный БМВ-шник.
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7k
Alex 59 минут назад
А видосик то совсем свежак! Можно сказать еще горячий!
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22k
parallax 2 часа назад
Чет мало штрафов. А кто ремонт полицейской машины оплатит?
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−93
............ 2 часа назад
я ху.ею от комментов, это что, зависть, или просто язва? угомонитись уже!
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5k
albedo ............ 2 часа назад
Чему завидовать?
Как дебилы из латышской полиции, рискуя покалечить окружающих, гоняются за идиотом?!
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193
Андрей 2 часа назад
А наши (Тольятти) только нюхать по утрам умеют....
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311
Victor 3 часа назад
а как же "они же дети"?
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3k
schmubu 3 часа назад
какая у них интересная, наполненная жизнь...
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30k
Const 3 часа назад
Они там чо, не по-русски разговаривают?!
Знали же, что для фишек пишут, могли бы постараться...
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5k
albedo 3 часа назад
Да не может быть.
Латвия це ж Европа.
А асфальт местами такой, что без слез не взглянешь.
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5k
albedo 2 часа назад
"Це европейцы" обиделись.
Ребятки, чухонью Латвия была, чухонью и останется


Дебилы гоняются за щенком по дорогам с риском для жизни окружающих на хреновом асфальте.
И это называется профессионализм?
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155
Виктория Виктория albedo 22 минуты назад
в латвии на шоссе восновном хорошее покрытие.а там где вы увидели кучу ям-это можно сказать просёлочная дорога ведущяя к хуторам или какой нибудь деревушке
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5k
albedo Виктория Виктория 20 минут назад
Виктория, я бываю в Латвии.
Не надо сказок.

Да и вопрос не только в дорогах.
Вопрос в том, что дебилы рискуют чужими жизнями и для чего?
Тот наркоша ну сядет, но будет живой. А вот кого похоронят - родственники будут рады сказать - я похоронил ребенка, жену, родителей ради торжества ПДД?
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