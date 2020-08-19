Подсадная утка: автомобилист из Самары раскусил подставу от ГИБДД

В Самаре на повороте с улицы Советской Армии на Ново-Садовую автор ролика подъехал к пешеходному переходу и увидел парня, который собирался перейти дорогу. Автомобилист остановился, но пешеход сразу передумал переходить на другую сторону.
Через несколько десятков метров стоял экипаж ГИБДД. Автор предположил, что это могла быть "подстава" от инспекторов. А как вы считаете?
Источник:
Авторский пост
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Нет ли там условий что инспекторский авто (сам инспектор) должен быть хорошо виден,включены маячки? Нет?
P.S. Еще немного теорий заговора: петух с подворотами, истинный агент ДПС- залип в телефон и сверкая щиколотками не глядя просутулил дорогу. Эти черти на много опаснее.
непонятно, но лучше притормозить )
Пешеход тоже должен быть адекватным и убедиться в безопасности перехода. Разве не так? Или адекватность и Закон работает только к водителям?
14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или ВСТУПИВШИМ на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.
Автомобилисты в основном достаточно культурными стали, хотя может сужу по себе, я притормаживаю перед переходом, на всякий случай.
Было бы желание работать у полиции, возможность реализовать найдется.
На мое возражение, что пешики "бессмертные" и прут не глядя, мне сказали, что я управляю средством повышенной опасности и должен быть готовым ко всему.
Но меня до сих пор мучает один вопрос: ПОЧЕМУ ЭТИМ БЕССМЕРТНЫМ ВЫРОДКАМ НИКТО НЕ ВЫПИСЫВАЕТ ШТРАФЫ ЗА ПЕРЕХОД ДОРОГИ В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ, например, или за создание аварийной ситуации, или переход дороги на красный светофор. Почему эти недоблюдки могут спокойно идти перед машиной по дороге, мотивируя тем, что я должен им уступать, и возмущаются, когда я ставлю свой авто на тротуаре, чтоб отрыть ворота во двор.
И с какого перепугу эти [мат] на элесктросамокатах рассекают по проезжей части, причем большинство из них в наушниках, а если посигналить-предупредить, смещаются левее, лишь бы насолить.
Пусть едет по дороге, но как можно ближе к краю проезжей части, а не посреди полосы.