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Подсадная утка: автомобилист из Самары раскусил подставу от ГИБДД

Подсадная утка: автомобилист из Самары раскусил подставу от ГИБДД (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2020 13:44
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   гибдд   инспектор   пдд   пешеход   пешеходный переход   подстава   
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В Самаре на повороте с улицы Советской Армии на Ново-Садовую автор ролика подъехал к пешеходному переходу и увидел парня, который собирался перейти дорогу. Автомобилист остановился, но пешеход сразу передумал переходить на другую сторону.

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Метки: авто   видео   гибдд   инспектор   пдд   пешеход   пешеходный переход   подстава   
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44  комментария
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16k
BillyBonzz 2 часа назад
да сто пудов поставной, хотя даже если бы и пешеход начал движение по зебре когда рег ехал, то был бы неправ, потому что на нерегулируемом светофором пешеходном переходе пешеход обязан перед тем как ступить на зебру, убедиться, что его жизни ничего не угрожает и если машина находится уже ближе чем за 5 метров до зебры, пешеход обязан ее пропустить и не лезть на зебру. Это мало кто знает.
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1k
Mellivora 51 секунду назад
А что там с законами? Законны ли "засады"?
Нет ли там условий что инспекторский авто (сам инспектор) должен быть хорошо виден,включены маячки? Нет?
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57
Vint 4 минуты назад
Да враньё это всё, наша доблестная полиция служит народу!
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26k
Slonyash 4 минуты назад
Оскопить!
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9k
Денис Трубочкин 22 минуты назад
Пешик реально живой 3,14дорас!
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14k
Александр 44 минуты назад
По моему автор нагнетает. Тот хрен, скорее набухан чутка(мне показалось или он оступился в приступах интеллигенции). Да и самое главное, он реально подскочил заранее перед машиной- иными словами, водятлу нет смысла ломиться не пропуская пешика(тем более, что там весь поток встал пропуская). Ну а гайцы, это просто совпадение.

P.S. Еще немного теорий заговора: петух с подворотами, истинный агент ДПС- залип в телефон и сверкая щиколотками не глядя просутулил дорогу. Эти черти на много опаснее.
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18k
Правдоруб 49 минут назад
В советские времена был план у гаишников по пьяным водителям, у меня родственник работал в гаи и говорит бывало приходилось поить деревенских водил, чтобы поймать потом.
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0
Den 53 минуты назад
Интересно, а много ли у нас пешеходов, которые знают как согласно ПДД переходить дорогу и что на них тоже штрафы распространяются?
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102
DoctorBetruger 55 минут назад
Уроды.
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4k
Енот Потаскун 59 минут назад
ДПС здорового человека предотвращают правонарушения, ДПС курильщика провоцируют их, что-бы наказать. Да и потом, пока у них есть план на штрафы, они будут себя так вести, у них нет другого выбора. Если в городе станет больше адекватных водителей, ППСников тупо лишат премии.
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7k
Vacony Час назад
ну хз... мог реально просто стоять... менты как то спиной были
непонятно, но лучше притормозить )
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286
Victor Vacony 46 минут назад
гайка справа как раз и пасет зебру
гайка справа как раз и пасет зебру
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2k
neutrino Victor 22 минуты назад
КЭП?
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2k
Борис Карабанов Час назад
А в чём суть ПОДСТАВЫ? Мне, например, абсолютно всё равно с какой целью пешеход пересекает проезжую часть по переходу, т.к. я в любом случае обязан его пропустить.
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1k
Alphyn Борис Карабанов Час назад
Вы не правы в данном случае. Если у такого "пешехода" идея подставить Вас, то он своими непредсказуемыми действиями создаст аварийную ситуацию. Экстренное торможение в данном случае, может спровоцировать аварию дальше.
Пешеход тоже должен быть адекватным и убедиться в безопасности перехода. Разве не так? Или адекватность и Закон работает только к водителям?
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12k
Сергей Борис Карабанов 58 минут назад
Вот именно "пересекает". Он это сделал? Нет! Он приближался к ПП. Гибону ( таких штомпователей плана иначе не назову) этого достаточно, что бы составить протокол по 12.18.
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2k
Борис Карабанов Сергей 44 минуты назад
Нет. Не достаточно. Регистратором всё легко опровергается.
14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или ВСТУПИВШИМ на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.
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1k
Артур Будкин Борис Карабанов Полчаса назад
а если нету регика, что тогда предьявить можно?
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1k
Core Час назад
Таких дураков и без дпс хватает
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2k
Sanar Час назад
А мне больше понравился издюк с голыми щиколотками который идя по пешеходному переходу залипает в телефон, его с авто слева от рега даже сигналом взбодрили.
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7k
Serg2001 Час назад
Подсадная утка: автомобилист из Самары раскусил подставу от ГИБДД
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5k
maclay 2 часа назад
Такой уровень "мозгоумия" похож на них !
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1k
Alphyn 2 часа назад
Меня сейчас больше смущают велосипедисты, для которых ПДД не писаны. Они несутся и не пропускают пешеходов, если едут по проезжей части. Несутся по тротуарам, несутся по пешеходным переходам. Вот бы ГИБДД занялось ими.
Автомобилисты в основном достаточно культурными стали, хотя может сужу по себе, я притормаживаю перед переходом, на всякий случай.
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12k
Сергей Alphyn 54 минуты назад
И как они это сделают? У нас прям обязательно паспорт с собой носить? А вот ВУ обязательно у водителя.
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1k
Alphyn Сергей 51 минуту назад
Например, статья 14 п. 1.5 ФЗ "О полиции" даёт возможность задержать такого гражданина. Выяснить личность не сложно, а уже по выяснению будет выписан протокол о нарушении.
Было бы желание работать у полиции, возможность реализовать найдется.
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6k
Tamdima 2 часа назад
Надо было вернуться и посмотреть сколько раз этот чел будет туда-сюда переходить дорогу.
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12k
Сергей Tamdima 54 минуты назад
И далее? В тёмном переулке встретить?
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1k
Nikolay 2 часа назад
А мне кажется, что всё проще - пешеход бухой и сам не знает, куда ему надо.
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2k
Борис Карабанов Nikolay Час назад
Разумеется, но это же так скучно и тривиально? Нечего будет запостить.
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376
Добрыня 2 часа назад
Как мне объясняли сами гаишники - пока пешеход на тротуаре, ты его пропускать не обязан. Как только ступил на "зебру" - все: обязан пропустить. И их, ГАИшников, не интересует, с какой скоростью в данный момент ехало авто.
На мое возражение, что пешики "бессмертные" и прут не глядя, мне сказали, что я управляю средством повышенной опасности и должен быть готовым ко всему.

Но меня до сих пор мучает один вопрос: ПОЧЕМУ ЭТИМ БЕССМЕРТНЫМ ВЫРОДКАМ НИКТО НЕ ВЫПИСЫВАЕТ ШТРАФЫ ЗА ПЕРЕХОД ДОРОГИ В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ, например, или за создание аварийной ситуации, или переход дороги на красный светофор. Почему эти недоблюдки могут спокойно идти перед машиной по дороге, мотивируя тем, что я должен им уступать, и возмущаются, когда я ставлю свой авто на тротуаре, чтоб отрыть ворота во двор.
И с какого перепугу эти [мат] на элесктросамокатах рассекают по проезжей части, причем большинство из них в наушниках, а если посигналить-предупредить, смещаются левее, лишь бы насолить.
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15k
бат св Добрыня Час назад
нахрен электросамокатчики нужны на пешеходной зоне? Пусть гробятся под колесами авто чем народ на тортуарах безнаказанно давят
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376
Добрыня бат св 14 минут назад
Нет батенька. Вы меня не поняли.
Пусть едет по дороге, но как можно ближе к краю проезжей части, а не посреди полосы.
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14k
Anna 2 часа назад
классика
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