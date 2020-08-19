Подсадная утка: автомобилист из Самары раскусил подставу от ГИБДД

В Самаре на повороте с улицы Советской Армии на Ново-Садовую автор ролика подъехал к пешеходному переходу и увидел парня, который собирался перейти дорогу. Автомобилист остановился, но пешеход сразу передумал переходить на другую сторону.

Через несколько десятков метров стоял экипаж ГИБДД. Автор предположил, что это могла быть "подстава" от инспекторов. А как вы считаете? Источник: