В Обнинске сбили девушку на электросамокате

На проспекте Маркса в Обнинске на нерегулируемом пешеходном переходе девушка на электросамокате, пересекая проезжую часть, попала под Renault Logan. Автомобилист с места ДТП уехал, а девушка травмами была доставлена в больницу.
Полиция установила, что машина принадлежит некой автоледи. Выяснилось, что в момент происшествия за рулем иномарки была не она, а ее знакомый, попросивший машину на время. А собственница об аварии ничего не знала. Сам автомобиль, на котором имелись характерные повреждения, нашли в Боровском районе.
Позже установили и местонахождение водителя. Вину он признал, и в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по ст.12.24 КоАП РФ (по факту причинения вреда здоровью).
Позже установили и местонахождение водителя. Вину он признал, и в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по ст.12.24 КоАП РФ (по факту причинения вреда здоровью).
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Я ни в коем случае не обеляю водятла его вина полностью: остальные авто остановились а ты летишь (головой думать надобно а не только жрать в неё)
А инвалиду со своей коляски перед зеброй тоже встать надо?
Может разуться еще? Обувь снять, ролики? Протез ноги отстегнуть надо или нет?
А детям дорогу переходить запрещается? Карликам всяким, лилипутам - тоже нельзя?
Девка на самокате - даже по ФОРМАЛЬНЫМ правилам - стопроцентный пешеход.
ПДД 4.5. "На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. "
Практически это означает, что она должна либо видеть пустую дорогу без машин либо видеть остановившиеся машины, которые ей уступают.
Здесь - выполнено.
Машина в правом ряду остановилась.
Остальные ТС либо далеко либо вне зоны видимости.
ПДД 14.1. "Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу , обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода."
Как ему расходиться с людьми на переходе - это забота только водителя.
Пешики ему уступать не обязаны. Он обязан уступать пешикам.
это практически значит, что въехать на зебру он может ТОЛЬКО если он видит ВСЮ "зебру" и либо видит, что на всей "зебре" никого нет, либо же видит, что он на "зебре" никому не помешает.
Здесь - не выполнено.
Вылетел на зебру вообще вслепую, за препятствие в правый поворот,
Прекрасно понимая, что там люди идут.
Але, четвероногие, ска, четвероколесные! Запоминайте!
-1-
Каким образом перемещается в пространстве пешик - вас не касается.
Это не ваше дело, вообще, абсолютно.
На лыжах он или босый, на "беговых" протезах, на инвалидке, на роликах, на самокате, на садовой тележке, на газонокосилке, на роботе-пылесосе.
Вас. Это. Фачить. Не. Должно.
_Своими_ обязанностями займитесь, ска!
В данном случае у вас есть обязанность притормозить перед "зеброй", посмотреть по сторонам и убедиться, что вы на "зебре" никому не помешаете. На зебре ваш номер - шестой
-2-
чтобы в такой ситуации сбать человека надо быть фейерическим долбодятлом
просто ФЕНОМЕНАЛЬНЫМ!
Правый ряд встал перед обозначенным пешеходным переходом
правый ряд, сука, ОСТАНОВИЛСЯ!
Только клинический идиот, первый раз в жизни севший за руль, не понимает, что прямо сейчас по "зебре" идут люди, что прямо прямо сейчас они появятся из-за машин правого ряда.
Так что этот 3.14дор всё отлично понимал.
Просто НЕ ХОТЕЛ останавливаться, он не хотел исполнять пункт 14.1. и пропускать людей, он расчитывал, что пешики отпрыгнут. А вот не отпрыгнули!
По улицам ходят и бегают дети.
Они низкого роста, их плохо видно.
Они бегают, причем быстро! И дорогу они переходят так же.
Вы сидя за рулём должны быть к этому готовы всегда, каждую секунду.
А если вы этого не можете, то валите, к херам собачьим, на метро ездить!
Очень надеюсь, что лишением прав тут дело не ограничится.
А то девка, как Алегрова: - А я встану на самокат и уеду куда нибудь...
А так.. пешеходный переход нужно не переезжать, не перебегать а просто переходить, по моему предельно ясно.
"4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен."
Убедись,что безопасно и 3,14здуй. Хоть на коньках,хоть на лыжах