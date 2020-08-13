В Обнинске сбили девушку на электросамокате

Полиция установила, что машина принадлежит некой автоледи. Выяснилось, что в момент происшествия за рулем иномарки была не она, а ее знакомый, попросивший машину на время. А собственница об аварии ничего не знала. Сам автомобиль, на котором имелись характерные повреждения, нашли в Боровском районе.



Позже установили и местонахождение водителя. Вину он признал, и в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по ст.12.24 КоАП РФ (по факту причинения вреда здоровью).