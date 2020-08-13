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В Обнинске сбили девушку на электросамокате

В Обнинске сбили девушку на электросамокате (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2020 13:41
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешеходный переход   электросамокат   
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На проспекте Маркса в Обнинске на нерегулируемом пешеходном переходе девушка на электросамокате, пересекая проезжую часть, попала под Renault Logan. Автомобилист с места ДТП уехал, а девушка травмами была доставлена в больницу.

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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешеходный переход   электросамокат   
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7k
владимир День назад
Водила канеш мудило но и самокатчица не лучше! Сколько им говорят : переход чтобы переходить! А не переезжать! Шла бы пешком и смогла бы остановиться.
Я ни в коем случае не обеляю водятла его вина полностью: остальные авто остановились а ты летишь (головой думать надобно а не только жрать в неё)
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63
Бухтей 11 минут назад
Всем, кто пишет про "нельзя ездить" и "нельзя сидеть" и "низко сидит - не заметно": вы реально алени. Почетные граждане страны Алении, ска.

А инвалиду со своей коляски перед зеброй тоже встать надо?
Может разуться еще? Обувь снять, ролики? Протез ноги отстегнуть надо или нет?
А детям дорогу переходить запрещается? Карликам всяким, лилипутам - тоже нельзя?

Девка на самокате - даже по ФОРМАЛЬНЫМ правилам - стопроцентный пешеход.

ПДД 4.5. "На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. "

Практически это означает, что она должна либо видеть пустую дорогу без машин либо видеть остановившиеся машины, которые ей уступают.
Здесь - выполнено.
Машина в правом ряду остановилась.
Остальные ТС либо далеко либо вне зоны видимости.

ПДД 14.1. "Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу , обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода."
Как ему расходиться с людьми на переходе - это забота только водителя.
Пешики ему уступать не обязаны. Он обязан уступать пешикам.

это практически значит, что въехать на зебру он может ТОЛЬКО если он видит ВСЮ "зебру" и либо видит, что на всей "зебре" никого нет, либо же видит, что он на "зебре" никому не помешает.
Здесь - не выполнено.
Вылетел на зебру вообще вслепую, за препятствие в правый поворот,
Прекрасно понимая, что там люди идут.

Але, четвероногие, ска, четвероколесные! Запоминайте!

-1-
Каким образом перемещается в пространстве пешик - вас не касается.
Это не ваше дело, вообще, абсолютно.
На лыжах он или босый, на "беговых" протезах, на инвалидке, на роликах, на самокате, на садовой тележке, на газонокосилке, на роботе-пылесосе.
Вас. Это. Фачить. Не. Должно.
_Своими_ обязанностями займитесь, ска!
В данном случае у вас есть обязанность притормозить перед "зеброй", посмотреть по сторонам и убедиться, что вы на "зебре" никому не помешаете. На зебре ваш номер - шестой

-2-
чтобы в такой ситуации сбать человека надо быть фейерическим долбодятлом
просто ФЕНОМЕНАЛЬНЫМ!
Правый ряд встал перед обозначенным пешеходным переходом
правый ряд, сука, ОСТАНОВИЛСЯ!
Только клинический идиот, первый раз в жизни севший за руль, не понимает, что прямо сейчас по "зебре" идут люди, что прямо прямо сейчас они появятся из-за машин правого ряда.
Так что этот 3.14дор всё отлично понимал.
Просто НЕ ХОТЕЛ останавливаться, он не хотел исполнять пункт 14.1. и пропускать людей, он расчитывал, что пешики отпрыгнут. А вот не отпрыгнули!

По улицам ходят и бегают дети.
Они низкого роста, их плохо видно.
Они бегают, причем быстро! И дорогу они переходят так же.
Вы сидя за рулём должны быть к этому готовы всегда, каждую секунду.
А если вы этого не можете, то валите, к херам собачьим, на метро ездить!

Очень надеюсь, что лишением прав тут дело не ограничится.
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371
Денис 54 минуты назад
Правила - правилами, но должна же хоть одна извилина работать в купе с инстинктом самосохранения: выезжая на дорогу на самокате, велосипеде, мотоцикле, скутере нужно понимать что ты пол центнера мяса, а машины - тонна железа, и в любой ситуации, даже если ты прав, ты в проигрыше...
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0
Iohan Varennikov 2 часа назад
Девушка - инопланетянка.
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778
Killa 2 часа назад
А никто не хочет привлечь эту овцу, которая должна была вести самокат руками и переходить переход пешком, а не ехать???!!!
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0
Iohan Varennikov 2 часа назад
Виновником ДТП является девушка. Во-первых, не будучи пешеходом, а двигаясь на транспортном средстве, перемещалась по пешеходному переходу поперек своей полосы движения. Во вторых, не автомобиль наехал на девушку, а девушка воткнулась в левое крыло автомобиля. То, что она не заметила автомобиль - ее проблема. По переходам переходят, а не переезжают. Переезжают по переездам.
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5k
Николай 5 часов назад
В таком случае не самокат, а электро мопед, двигатель ведь есть, не мускульная сила, но при любых обстоятельствах виноваты оба...
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30
Sent22222 6 часов назад
Она виновата. Во-первых должна переходить, а не переезжать пешеходный переход. Во-вторых ее было совсем не видно. И в третьих она должна ехать по проезжей части.
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7k
Потапыч 6 часов назад
Сама виновата. Как водитель, скажу, что вот такие ездуны на пешеходных переходах воспринимаются очень тяжело. Как правило, это или велосипедисты, или самокатчики, которые проезжают переход на высокой скорости и ты их попросту не успеваешь заметить, они просто внезапно вылетают тебе под колеса.
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527
Грета Тунберг 6 часов назад
оба идиоты! пешеходный переход на то и переход называется, его переходить нужно, а водила машины не видит, что другие остановились перед переходом, плюс уехал с места дтп!
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21k
Carma Warrior 6 часов назад
Какая же мега ТП. Мало того, что ехала по пешеходному, так еще СИДЯ!!! Так, что ее и не видно было вовсе. Надеюсь будет уроком.
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4k
ГГалка 6 часов назад
фигня ещё в том, что девушка ехала сидя, водитель конечно редиска, но он мог её элементарно не увидеть
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60k
Андрей 7 часов назад
Самокатчица нарушила ПДД, пересекая, будучи на ТС проезжую часть по пешеходному переходу.
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2k
Арт 7 часов назад
Она прое*ала в том, что ЕХАЛА..... Переходник реально надо переходить.....!! НОООО, меня поразила реакция велосиПЕДИСТОВ, которые на морозе пропетляли! Та я бы, как и остальные нормальные люди, бросил бы на*уй этот велик и бросился к девушке!! А тут всем по*уй....в принципе, как сейчас часто и бывает!!)
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2k
Арт 7 часов назад
Кстати да, забыл дописать: водила - пи*ор е*баный, такой же как и велосиПЕДИСТЫ! У*излил с места дтп, как так и надо.... Надеюсь ему впаяют по полной, что б на будущее знал
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5k
leugene 8 часов назад
Задрали эти самокатчики. Всех вообще задрали. Пешеходов, автомобилистов, велосипедистов, мотоциклистов и др. ИСТОВ!!! Запретить нафиг без прав все виды средств, что могут разгоняться более, чем 10 км/ч.
А то девка, как Алегрова: - А я встану на самокат и уеду куда нибудь...
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3k
Алекс Таворотов leugene 6 часов назад
и Усейна Болта тоже запретить, фули он быстрее 10кмч бегает )))))))
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7k
Андрей Иванов 8 часов назад
Пешеход, велосипедист, самокатчик и т.п. запомни! Кого бы не признали виновным в подобном ДТП, водитель сядет, но потом выйдет, а ты с большой вероятностью ляжешь и больше не встанешь. Соблюдайте правила ПДД!!! Всем удачи на дорогах!
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55
All_Ex 10 часов назад
В этом видео все красиво, все персонажи ничего не видели, как будто ничего не случилось, тот кто сбил уехал, жертва встала и тоже собралась куда то, велосипедисты шли как ни в чем не бывало, проезжающие авто, и автор видео поржал и тоже поехал.
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3k
Arts Sitnikov All_Ex 7 часов назад
Тоже охерел!!!! как будто всем реально насрать, что произошло!! Водила возможно бухой или ссыкло конченое... НО рег, хэчбэк, красная херь и велосипедисты - это п.и.з.д.е.ц!!!!!!
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1k
Михаил 10 часов назад
ДЛЯ ВСЕХ КТО СПОРИТ О ТОМ КТО ТУТ ВИНОВАТ. ВСЕ кто на дороге соблюдает правила дорожного движения (ПДД) и при этом оказывается в больнице, ПРОДОЛЖАЙТЕ В ТОМ ЖЕ ДУХЕ, возможно в скором времени вас станет меньше и больницы будут менее загружены.
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528
Sam Gore 12 часов назад
Интересно, а что народ скажет если ты на роликовых коньках пересекаешь дорогу по зебре??? Снять коньки и перейти? Итак перед каждым пересечением?
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55
All_Ex Sam Gore 10 часов назад
Ну а сам как думаешь, коньки транспортное средство, когда ты на коньках, ощущаешь себя водителем? Электросамокат да, имеет мотор определенной мощности.
А так.. пешеходный переход нужно не переезжать, не перебегать а просто переходить, по моему предельно ясно.
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3
Иван Sam Gore 9 часов назад
Не хрен на коньках дороги пересекать. Иди в парке катайся.
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698
Лёха Sam Gore 8 часов назад
Всё просто:
"4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен."
Убедись,что безопасно и 3,14здуй. Хоть на коньках,хоть на лыжах
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2k
Арт Sam Gore 7 часов назад
Нет, нужно всего лишь переобуть роликовые в зимние, и лунной походкой Миши Джексона пройти весь переход!
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3k
mkcbhk 13 часов назад
тоже на скутерах так-же пересекают переход, летят как угорелые
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1
Люк Скайвокер 13 часов назад
Надо было слезть с дур самоката и ножками пройтись,а она как угорелая вылетела, а водила теперь виноват. Но водиле,конечно, тоже не стоило уезжать
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