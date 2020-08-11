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Причины смерти на российских дорогах: разбор официальной статистики

Причины смерти на российских дорогах: разбор официальной статистики (10 фото)

Автор:
11 августа 2020 23:10
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   гибдд   дороги   происшествия и автокатастрофы   
1656
10
Недавно ГИБДД попросила увеличить лимит по смертности в рамках национального проекта безопасности на дорогах сразу в два раза.

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Метки: авто   гибдд   дороги   происшествия и автокатастрофы   
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Владимир 4 дня назад
мне на стол сводку не кладут
но я и так знаю статистику
99% летального исхода - пьяный за рулем
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13k
AlexЕЙ Владимир 4 дня назад
Согласно статистике НЦ БДД МВД России в 2018 году произошло 214853 дорожных происшествия, погибло 18 214 человек.
По вине пьяных водителей произошло 15166 ДТП (7.6%) погибло 4296 человек (23,6%).
Соответственно, по вине ТРЕЗВЫХ водителей произошло 92,4 % всех ДТП и 76% всех смертей.
https://media.mvd.ru/files/embed/1535386https://media.mvd.ru/files/embed/1535386
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1k
Maxim 2 дня назад
Почитал по ссылке. Во-первых, там ещё толком ничего нет. Только воды налито. Зачастую - бессмысленной. Как, например, предложение фиксировать обстоятельства ДТП электронными тех.средствами. Для начала такими тех.средствами должно быть оснащено подавляющее количество автомобилей. При том, что сейчас их в ещё в принципе нет, ни на каком вообще количестве автомобилей.
Во-вторых, и там сразу заложено несколько совершенно не верных идей. Ещё и подкреплённых совершенно неверными интерпретациями западных примеров. В тех же штатах никто не разрешает пешеходам шароё@иться через дороги где попало. За исключением жилых зон. Ничего не напоминает? Да ровно тоже, что и у нас.
Вот только штрафы для пешеходов у них 190-200$, а у нас 500 руб. И не надо вопить про разные зарплаты. Ни средние, ни медианные зарплаты, ни ВВП на душу, не различаются в 14 раз, как штрафы.
В-третьих, они выступают якобы с новаторскими идеями. Которые и так уже узаконены и внедряются, где это возможно. Как поворот направо на красный.
Короче, просто очередная утопия. Горстка активистов вдруг вздумала, что могут легко и просто решить сложные системные проблемы. А на самом деле у этих проблем в принципе нет лёгкого решения, нужна системная работа во множестве направлений, которая займёт много лет.
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1k
Maxim 2 дня назад
Предложения пробок.нет рассмотрю. Вдруг, действительно, что-то дельное.
Но настораживает с самого начала в корне неверная интерпретация количества штрафов и смертности. Ещё и парадоксом это назвали. Там нет никакого парадокса.
Не нарушают больше. А выявляют больше. Это разве не очевидно? И вот это, вкупе с множеством других факторов, уже совершенно прямо влияет на смертность.
За 15 лет изменения в поведении уже видны любому наблюдательному человеку. Количество водителей, которые откровенно кладут хер на ПДД, становится всё меньше. У некоторых, не наблюдательных людей, возникает обратное впечатление. Но они совершенно не принимают во внимание в разы выросший автопарк.
Но нам всё равно потребуется ещё не один год, чтобы достичь такого отношения к ПДД у водителей, как в какой-нибудь Германии, Финляндии, Норвегии. Тех стран, в которых и смертность на дорогах минимальная.
Это просто совершенно необходимый элемент безопасности на дороге - внушить всем и каждому, что нарушать нельзя. Что любое нарушение будет стоить дорого. И там это достигнуто именно благодаря конским штрафам. Не причём менталитет или что-то ещё такое.
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1k
Лока Сафонов Автор поста Maxim 2 дня назад
вы только не учитываете ,что в статистику попадают штрафы которые попали в базу,а сколько нарушителей избежало наказания? количество людей кладущих на пдд ,к сожалению, увеличивается.одним из факторов является банальное незнание пдд,сейчас в автошколах учат так,как в свое время учили летчиков в войну,взлет-посадка и на фронт.чтобы .для того чтобы не нарушали и строго следовали пдд достаточно воплотить в жизнь такое понятие как неотвратимость наказания. будут лазейки,будут нарушать
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1k
Maxim Лока Сафонов День назад
Я принципиально не соглашусь с точкой зрения, что увеличивается кол-во нарушителей.
Ни я, ни вы не можем тут опираться на объективные данные, остаются только субъективные впечатления.
У меня есть простой объект наблюдений, подтвердить или опровергнуть могут множество людей. Трасса М4 летом от Москвы до побережья. Я по ней езжу регулярно с 2006 года. Вот количество топящих шумахеров в те годы было прямо таки выдающимся. Первые 500км от Москвы - это были сами москвичи. Ну точнее - машины на московских номерах. В Краснодарском крае москвичи ехали уже спокойнее, зато местные давали жару.
Сейчас картина отличается разительно. Шумахеров - считанные единицы, абсолютное большинство едут ровно и спокойно.
И так на самом деле по всем моментам, где уже внедрено автоматические комплексы фиксации. Вот совершенно прямая корреляция. В Москве крайне наглядны - парковка и выделенные полосы.
И насчёт обучения тоже не соглашусь. Я сам учился в 2005 году. Многие друзья вот совсем не давно. За эти 15 лет уже никак существенно система обучения в автошколах не менялась. По другому было в СССР, ну и сколько-то лет после развала. Вот только с тех пор количество людей с правами выросло чуть ли не на порядок, плюс оценивать и сравнивать вообще не возможно, потому что люди, которые получали права тогда - сейчас уже даже не среднего возраста.
Поэтому мне лично не известно ни одной страны мира, в которой бы удалось добиваться соблюдения ПДД способом, отличным от жёстких наказаний за нарушения. Штрафы и т.д. И в абсолютном большинстве стран, включая всяких светочей демократии, сплошь и рядом практикуются и засады с радарами и прочие фишки. А у нас до сих остаётся одна из самых мягких систем наказаний, даже с пересчётом на разницу в уровне доходов.
Но совершенно однозначно - только этим проблему высокой смертности не решить. Но и без этого - не решить тем более.
Ну и насчёт неотвратимости наказания. Вот именно автоматические комплексы и есть главный инструмент на текущий момент. Эффект от них есть однозначный, и если размышлять логически, то сейчас эффект роста колва штрафов вызван именно увеличением колва камер, но по мере насыщения камерами и охвата максимального количества пунктов ПДД, начнётся обратная тенденция. Всё больше водителей наконец поймут, что себе дешевле - соблюдать ПДД. А нарушения отнюдь не всегда дают выигрыш во времени
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461
basil pupkin 2 дня назад
Спасибо, хороший пост. Хоть кто-то, начинает разгребать показатели статистики по случаям ДТП на дорогах России. Коронавирус тихо курит в сторонке по смертям. Ребята копайте дальше, именно правильные выкладки, помогут принятию правильных решений.
Родилась идея (уж простите за исполнение) логотип к пробкам нет. Помимо каламбура, агитация за трезвость на дорогах.
Спасибо, хороший пост. Хоть кто-то, начинает разгребать показатели статистики по случаям ДТП на дорогах России. Коронавирус тихо курит в сторонке по смертям. Ребята копайте дальше, именно правильные выкладки, помогут принятию правильных решений. Родилась идея (уж простите за исполнение) логотип к пробкам нет. Помимо каламбура, агитация за трезвость на дорогах.
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468
Краснодар 3 дня назад
Рост числа штрафов - заслуга камер и их удачной мобильной версией. Камер все больше и больше и к обеспечению безопасности движения они служат все меньше и меньше, это просто растущий бизнес.
А вот рост количества автомобилей в этой статистике не учтен. И качество дорог тоже не учтено. Сдается мне что на новых трассах, многополосных, с разделенными потоками, без перекрестков, с продуманными съездами и полосами разгона аварий поменьше будет.
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12k
Hairy. 3 дня назад
Причины смерти на российских дорогах: разбор официальной статистики
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322
Алекс Янгель 3 дня назад
Вот этот плакат надо вещать возле перекрестов ,
Вот этот плакат надо вещать возле перекрестов ,
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874
Tu9R 3 дня назад
В Европе каждый дурачёк знает, что если будет выделываться - его сфотают соседи по дороге и отправят в полицию, а дальше штрафы, идиотен тест и вообще останешься без руля и возможно штанов на долго. А у нас это с одной стороны "не принято", с другой стороны запись с регистратора и фото не является основанием для составления протокола об АПН, и нужно идти самолично в ГИБДД и писать заявление на нарушителя, отстояв очереди в душных и не проветриваемых помещениях. Чего естественно никто не делает.
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874
Tu9R 3 дня назад
ИМХО. Главное не штрафы и их размеры, а неотвратимость наказаний. Сейчас неотвратимо наказание - только на заранее известных перекрёстках, где висят камеры, и то находятся стиратели и прятальщики номеров, и в 99% случаях их проезжают как нужно, а дальше тапка в пол, поворотник = знак приоритета, стоять в пробке, если можно их объехать по обочине для лохов и т.д..
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1k
Лока Сафонов Автор поста Tu9R 2 дня назад
согласен.Но и с другой стороны хорошо,что не нарушают хотя бы там где есть камеры,остальное должны делать экипажи пдд,не заниматься мздоимством и разводами,а следить за порядком на дорогах
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2k
Михаил 3 дня назад
График выписанных штрафов и смертности показывает, что чиновники идут правильным путем. Если два графика свести в один, то получим - когда количество выписанных штрафов будет в районе 300 млн смертность будет околонулевая.
Сарказм в некоторой степени, конечно. И понятно, что одними штрафами это не решается, но факт, что на перекрестках с камерами ДТП случаются куда реже.
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7k
*Сергей* 3 дня назад
ИМХО
На самом деле проблема намного сложнее и простыми способами ее не решить. Думаю необходимо работать в 3 направлениях:
1. Уравнять как в правах так и в обязанностях всех участников дорожного движения. Я про пешеходов. Любой пешеход попавший в дтп не на зебре и не на зелёный виновен в дтп и несёт материальную ответственность, ну или его родственники если пешеход переоценил прочность своего тела и бросился под машину.
2. Ввести дифференцированную систему штрафов. Набрал за год 10 штрафов? Начиная с 11-го все штрафы умножаются на 10. Набрал 20 - умножаем на 100. Не чем платить? Опись имущества, нет имущества? Отработка штрафов на лесоповалах страны.
3. Премирование гаишников за ловлю мажоров, сынков/дочек/любовников, татупедов, генералов, следаков, прокуроров и остальных особоуважамых граждан на нарушении ПДД.
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1k
Matrix 3 дня назад
Штрафы штрафами, но я бы сделал расчёт штрафа по проценту от дохода или стоимости автомобиля(а то у нас частенько официально безработные и не имеющие ни гроша за душой катаются на поршиках и лесксусах).
В противном случае получаем, что дедуля разогнавшийся с горы с попутным ветром на своей ваз2106 86 года выпуска получает такой же штраф что и водятел на феррари. Только для одного сумма штрафа существенна, а второй не заметит даже если заплатит 100 таких штрафов.
Я за такой подход в штрафах. И считаю, что это будет по справедливости.
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4k
Ivan 3 дня назад
Вернуть обучение в школы.
Вернуть обучение в школы.
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2k
aed 3 дня назад
«Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика» (с)

Наши чиновники со своей статистикой похожи на слепых мудрецов, которые ощупывают слона...
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490
solosolovov 3 дня назад
Все упирается в жадность власти, есть места где нужно разделять пешеходов от дорог ( строить подземные переходы, а не моргающие желтые знаки), дать людям достойные зарплаты для покупки автомобилей с системой безопасности и помощи водителю как у вольво, а не таз с подушкой для водителя. Разработать и внедрить магнитолу не с сенсорным экраном а сел в машину и поставь смартфон в крепко вот тебе магнитола. Ну есть еще много чего нужного.
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10k
Анатолий Соколов solosolovov 3 дня назад
у нас в стране пешеход считается пострадавшим, даже если он переходил в неположенном месте. и пока это правило не отменят, они так и будут шляться через дорогу где им удобнее ...
сбила машина при переходе в "неположенном месте" - оплачивай ремонт машины + моральный ущерб водителю ( если пешеход помер - это оплачивают наследники ) ...

ну и для наглядности - картинка с Яндекс карт - пешеходный "мост", но тётке справа "тяжело идти по лесенкам", ей проще через ограждение перелезть ... и таких "умных" там пол-посёлка ...
у нас в стране пешеход считается пострадавшим, даже если он переходил в неположенном месте. и пока это правило не отменят, они так и будут шляться через дорогу где им удобнее ... сбила машина при переходе в "неположенном месте" - оплачивай ремонт машины + моральный ущерб водителю ( если пешеход помер - это оплачивают наследники ) ... ну и для наглядности - картинка с Яндекс карт - пешеходный "мост", но тётке справа "тяжело идти по лесенкам", ей проще через ограждение перелезть ... и таких "умных" там пол-посёлка ...
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19k
предводитель дворянства! 3 дня назад
Пи.з.д.е.ц бред,даже сивая кобыла в а.х.у.е.Наверное будет фраза-напиши что нибудь по делу,с аргументами.А какие аргументы можно противопоставлять бреду?
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8k
Енот Полиграфович 3 дня назад
А как "экономическая ситуация" влияет на "марубагдасарянов", "обочников","мотосральников" и пр. не признающих ПДД? Или дело все таки в профилактике нарушений ПДД(а то бл..инспектора даже не в состоянии движение регулировать- знаков регулировщика не знают))), жесткости закона, его принципиально равного отношения ко всем участникам, независимо от социального статуса и справедливого неотвратимого возмездия?
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359
ah3007 3 дня назад
Нарушений больше, т.к. с каждым годом увеличивается количество камер на дорогах.
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14k
Anna 3 дня назад
что делать, что делать. к сведению принять.
продолжайте наблюдение
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7k
Alexander 3 дня назад
Ага. Разберем официальную статистику, а, поскольку её не вели, то высосем уз пальца...
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−66
Владимир 4 дня назад
100 000 + в год гибнет на дорогах
каждый год более 100 000 людей
а у вас по статистике 18 000???
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