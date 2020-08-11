Причины смерти на российских дорогах: разбор официальной статистики

Во-первых, просто неудивительно, но пешеходы гибнут вне переходов (4/5 погибших), то есть во многом переходы расположены не там, где ходят сами люди.



Также ложным выводом является идея ужесточить ответственность, хотя ведь 66 % пешеходов погибли по своей вине. Пешеходы сами нарушают правила, переходят в неположенном месте, ходят без светоотражающих элементов ночью, и в итоге гибнут. Но на самом деле, доверять этим цифрам стоит еще меньше, чем статистике смертности водителей. Дело в том, что согласно методологии, пешеходом является любой человек (за исключением велосипедистов), находящийся вне машины. Сюда попадают и водители самокатов, и гироскутеров, и моноколес и любых других средств индивидуальной мобильности.



Больше того, если водитель автомобиля вышел из машины и погиб под колесами другого авто - в статистике он тоже считается пешеходом!