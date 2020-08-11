Причины смерти на российских дорогах: разбор официальной статистики

Недавно ГИБДД попросила увеличить лимит по смертности в рамках национального проекта безопасности на дорогах сразу в два раза.
По изначальным данным социальный риск гибели в ДТП должен составлять не выше 4 человек на 100 000 в год к 2024 году, но по предложению ведомства показатель хотят увеличить вдвое.
С уверенностью можно сказать, что изначальный показатель недостижим до тех пор, пока мы не научимся работать со статистикой, определять причины аварий и правильно отделять водителей от пешеходов (сейчас и этого делать не научились).
Согласно официальной статистике на дорогах России в 2019 году погибло почти 17 тысяч человек, причем подавляющее количество "связано с нарушениями водителями". К сожалению, за общими фразами нет понятных раскладок.
http://stat.gibdd.ru/
С уверенностью можно сказать, что изначальный показатель недостижим до тех пор, пока мы не научимся работать со статистикой, определять причины аварий и правильно отделять водителей от пешеходов (сейчас и этого делать не научились).
Согласно официальной статистике на дорогах России в 2019 году погибло почти 17 тысяч человек, причем подавляющее количество "связано с нарушениями водителями". К сожалению, за общими фразами нет понятных раскладок.
http://stat.gibdd.ru/
Можно сделать ошибочный вывод: необходимо ужесточение ответственности на нарушение ПДД, пропаганда строгого соблюдения Правил. Слоган «Соблюдение ПДД – залог безопасности».
Однако если сделать шаг назад, ведь большое видится на расстоянии, то вывод уже напрашивается другой: за данными цифрами не прослеживается реальная зависимость соблюдения Правил дорожного движения от попадания в ДТП. Например, последние годы по статистике выявляется все больше нарушений ПДД, а смертность на дорогах падает. Парадокс – нарушают больше, но погибают меньше. Этот вопрос как минимум плохо изучен с научной точки зрения.
Однако если сделать шаг назад, ведь большое видится на расстоянии, то вывод уже напрашивается другой: за данными цифрами не прослеживается реальная зависимость соблюдения Правил дорожного движения от попадания в ДТП. Например, последние годы по статистике выявляется все больше нарушений ПДД, а смертность на дорогах падает. Парадокс – нарушают больше, но погибают меньше. Этот вопрос как минимум плохо изучен с научной точки зрения.
В 2019 году в авариях погибло 6690 водителей. Давайте разберем причины их смерти, согласно официальной статистике:
Видя эти цифры, у чиновников напрашивается простой вывод: ну вот же самые популярные причины смертей, просто надо за ними строже наблюдать. Однако тут и началась игра с цифрами. На самом деле статистика банально не отражает реальную картину происшествий, потому что настоящие причины туда не попадают. Одна из самых распространенных в мире причин банально не вылавливается российской статистикой.
Вдумайтесь, многие водители реально сидят в телефоне на скорости 100 км/ч, разбиваются, однако официально эти аварии случаются под какой-нибудь записью "не справился с управлением". История со смартфонами в руках просто катастрофична, по ее поводу бьют во все колокола за границей, но у нас все в порядке, во всяком случае, официально. Я так понимаю, в статистику попадет только тот случай, если прям у погибшего в руках телефон застрял.
В прошлом году в ДТП погибло 4917 пешеходов. И вот что в отчетах указывается как причина этих смертей:
В прошлом году в ДТП погибло 4917 пешеходов. И вот что в отчетах указывается как причина этих смертей:
Во-первых, просто неудивительно, но пешеходы гибнут вне переходов (4/5 погибших), то есть во многом переходы расположены не там, где ходят сами люди.
Также ложным выводом является идея ужесточить ответственность, хотя ведь 66 % пешеходов погибли по своей вине. Пешеходы сами нарушают правила, переходят в неположенном месте, ходят без светоотражающих элементов ночью, и в итоге гибнут. Но на самом деле, доверять этим цифрам стоит еще меньше, чем статистике смертности водителей. Дело в том, что согласно методологии, пешеходом является любой человек (за исключением велосипедистов), находящийся вне машины. Сюда попадают и водители самокатов, и гироскутеров, и моноколес и любых других средств индивидуальной мобильности.
Больше того, если водитель автомобиля вышел из машины и погиб под колесами другого авто - в статистике он тоже считается пешеходом!
Также ложным выводом является идея ужесточить ответственность, хотя ведь 66 % пешеходов погибли по своей вине. Пешеходы сами нарушают правила, переходят в неположенном месте, ходят без светоотражающих элементов ночью, и в итоге гибнут. Но на самом деле, доверять этим цифрам стоит еще меньше, чем статистике смертности водителей. Дело в том, что согласно методологии, пешеходом является любой человек (за исключением велосипедистов), находящийся вне машины. Сюда попадают и водители самокатов, и гироскутеров, и моноколес и любых других средств индивидуальной мобильности.
Больше того, если водитель автомобиля вышел из машины и погиб под колесами другого авто - в статистике он тоже считается пешеходом!
В конечном счете мы получаем цифры о смертях, которые априори не объективны. Неправильные цифры сильно искажают картину и влекут за собой неправильные выводы. С остальными погибшими еще хуже, цифры есть в статистике, а что за ними стоит - непонятно
Некоторые аспекты смертей на дорогах учесть весьма сложно, однако нельзя не усмотреть связь. Экономическая ситуация в стране влияет на огромное количество процессов, и на участников дорожного движения в том числе. Во время кризисов часть людей реже пользуется машинами, в результате чего смертность в некоторые годы значительно падает. Каждый экономический кризис (2009, 2014 годов тут же отражался на смертности). И, скорее всего, из кризиса мы еще не вышли.
Как же регуляторы борются со смертями на дорогах? Единственным инструментом, который кажется чиновникам рабочим, по-прежнему являются штрафы. Ответственность каждый год пытаются увеличить в надежде на то, что это улучшит ситуацию. Гонка за цифрами вывела Россию в лидеры по числу выписанных протоколов
https://proboknet.livejournal.com/924592.html
https://proboknet.livejournal.com/924592.html
К сожалению, при таком подходе идея снизить до нуля смертность на российских дорогах к 2030 году кажется невыполнимой. Поэтому и нужно менять всю парадигму. Для снижения смертности необходимо введение программы "нулевой терпимости" к смертям на дорогах. Водители будут всегда совершать ошибки на дорогах, но важно эти ошибки не должны приводить к смертям на дорогах. Для этого необходимо множество изменений. Поэтому Пробок.нет готовит новую концепцию дорожного движения и новые ПДД.
https://proboknet.livejournal.com/917800.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z9fc9ojJgSc
https://proboknet.livejournal.com/917800.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z9fc9ojJgSc
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но я и так знаю статистику
99% летального исхода - пьяный за рулем
По вине пьяных водителей произошло 15166 ДТП (7.6%) погибло 4296 человек (23,6%).
Соответственно, по вине ТРЕЗВЫХ водителей произошло 92,4 % всех ДТП и 76% всех смертей.
https://media.mvd.ru/files/embed/1535386https://media.mvd.ru/files/embed/1535386
Во-вторых, и там сразу заложено несколько совершенно не верных идей. Ещё и подкреплённых совершенно неверными интерпретациями западных примеров. В тех же штатах никто не разрешает пешеходам шароё@иться через дороги где попало. За исключением жилых зон. Ничего не напоминает? Да ровно тоже, что и у нас.
Вот только штрафы для пешеходов у них 190-200$, а у нас 500 руб. И не надо вопить про разные зарплаты. Ни средние, ни медианные зарплаты, ни ВВП на душу, не различаются в 14 раз, как штрафы.
В-третьих, они выступают якобы с новаторскими идеями. Которые и так уже узаконены и внедряются, где это возможно. Как поворот направо на красный.
Короче, просто очередная утопия. Горстка активистов вдруг вздумала, что могут легко и просто решить сложные системные проблемы. А на самом деле у этих проблем в принципе нет лёгкого решения, нужна системная работа во множестве направлений, которая займёт много лет.
Но настораживает с самого начала в корне неверная интерпретация количества штрафов и смертности. Ещё и парадоксом это назвали. Там нет никакого парадокса.
Не нарушают больше. А выявляют больше. Это разве не очевидно? И вот это, вкупе с множеством других факторов, уже совершенно прямо влияет на смертность.
За 15 лет изменения в поведении уже видны любому наблюдательному человеку. Количество водителей, которые откровенно кладут хер на ПДД, становится всё меньше. У некоторых, не наблюдательных людей, возникает обратное впечатление. Но они совершенно не принимают во внимание в разы выросший автопарк.
Но нам всё равно потребуется ещё не один год, чтобы достичь такого отношения к ПДД у водителей, как в какой-нибудь Германии, Финляндии, Норвегии. Тех стран, в которых и смертность на дорогах минимальная.
Это просто совершенно необходимый элемент безопасности на дороге - внушить всем и каждому, что нарушать нельзя. Что любое нарушение будет стоить дорого. И там это достигнуто именно благодаря конским штрафам. Не причём менталитет или что-то ещё такое.
Ни я, ни вы не можем тут опираться на объективные данные, остаются только субъективные впечатления.
У меня есть простой объект наблюдений, подтвердить или опровергнуть могут множество людей. Трасса М4 летом от Москвы до побережья. Я по ней езжу регулярно с 2006 года. Вот количество топящих шумахеров в те годы было прямо таки выдающимся. Первые 500км от Москвы - это были сами москвичи. Ну точнее - машины на московских номерах. В Краснодарском крае москвичи ехали уже спокойнее, зато местные давали жару.
Сейчас картина отличается разительно. Шумахеров - считанные единицы, абсолютное большинство едут ровно и спокойно.
И так на самом деле по всем моментам, где уже внедрено автоматические комплексы фиксации. Вот совершенно прямая корреляция. В Москве крайне наглядны - парковка и выделенные полосы.
И насчёт обучения тоже не соглашусь. Я сам учился в 2005 году. Многие друзья вот совсем не давно. За эти 15 лет уже никак существенно система обучения в автошколах не менялась. По другому было в СССР, ну и сколько-то лет после развала. Вот только с тех пор количество людей с правами выросло чуть ли не на порядок, плюс оценивать и сравнивать вообще не возможно, потому что люди, которые получали права тогда - сейчас уже даже не среднего возраста.
Поэтому мне лично не известно ни одной страны мира, в которой бы удалось добиваться соблюдения ПДД способом, отличным от жёстких наказаний за нарушения. Штрафы и т.д. И в абсолютном большинстве стран, включая всяких светочей демократии, сплошь и рядом практикуются и засады с радарами и прочие фишки. А у нас до сих остаётся одна из самых мягких систем наказаний, даже с пересчётом на разницу в уровне доходов.
Но совершенно однозначно - только этим проблему высокой смертности не решить. Но и без этого - не решить тем более.
Ну и насчёт неотвратимости наказания. Вот именно автоматические комплексы и есть главный инструмент на текущий момент. Эффект от них есть однозначный, и если размышлять логически, то сейчас эффект роста колва штрафов вызван именно увеличением колва камер, но по мере насыщения камерами и охвата максимального количества пунктов ПДД, начнётся обратная тенденция. Всё больше водителей наконец поймут, что себе дешевле - соблюдать ПДД. А нарушения отнюдь не всегда дают выигрыш во времени
Родилась идея (уж простите за исполнение) логотип к пробкам нет. Помимо каламбура, агитация за трезвость на дорогах.
А вот рост количества автомобилей в этой статистике не учтен. И качество дорог тоже не учтено. Сдается мне что на новых трассах, многополосных, с разделенными потоками, без перекрестков, с продуманными съездами и полосами разгона аварий поменьше будет.
Сарказм в некоторой степени, конечно. И понятно, что одними штрафами это не решается, но факт, что на перекрестках с камерами ДТП случаются куда реже.
На самом деле проблема намного сложнее и простыми способами ее не решить. Думаю необходимо работать в 3 направлениях:
1. Уравнять как в правах так и в обязанностях всех участников дорожного движения. Я про пешеходов. Любой пешеход попавший в дтп не на зебре и не на зелёный виновен в дтп и несёт материальную ответственность, ну или его родственники если пешеход переоценил прочность своего тела и бросился под машину.
2. Ввести дифференцированную систему штрафов. Набрал за год 10 штрафов? Начиная с 11-го все штрафы умножаются на 10. Набрал 20 - умножаем на 100. Не чем платить? Опись имущества, нет имущества? Отработка штрафов на лесоповалах страны.
3. Премирование гаишников за ловлю мажоров, сынков/дочек/любовников, татупедов, генералов, следаков, прокуроров и остальных особоуважамых граждан на нарушении ПДД.
В противном случае получаем, что дедуля разогнавшийся с горы с попутным ветром на своей ваз2106 86 года выпуска получает такой же штраф что и водятел на феррари. Только для одного сумма штрафа существенна, а второй не заметит даже если заплатит 100 таких штрафов.
Я за такой подход в штрафах. И считаю, что это будет по справедливости.
Наши чиновники со своей статистикой похожи на слепых мудрецов, которые ощупывают слона...
сбила машина при переходе в "неположенном месте" - оплачивай ремонт машины + моральный ущерб водителю ( если пешеход помер - это оплачивают наследники ) ...
ну и для наглядности - картинка с Яндекс карт - пешеходный "мост", но тётке справа "тяжело идти по лесенкам", ей проще через ограждение перелезть ... и таких "умных" там пол-посёлка ...
продолжайте наблюдение
каждый год более 100 000 людей
а у вас по статистике 18 000???