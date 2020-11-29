Очень точно сказал о России в 2020 году. Толковый мужик. Его бы в политику!
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За админами, пропустившими этот пост, наверно уже выехали.
)) парни покурить вам оставить?))
Сколько вы еще будете его отмазывать???
Про пенс. возраст накиздел!
Про конституцию накиздел!
Про внешних врагов тоже накиздел!
И много еще чего накиздел!
Пора уже признать, что страной управляет нечистоплотный лжец и предатель!
Или вы сейчас скажете, что это все ложь и подстава???
Буквально ползал за ним и ныл-ныл-ныл что возраст нужно повысить.
Люди из народа считали что они живут всё богаче и лучше с каждым днём.
Ну не выдержало у мужика сердце, дрогнуло ......И скрепя зубами он поднял его. Пожалел просящих.
Пы.сы. на видео с 3 минуты Путин рассказывает что возраст можно было не поднимать 7-10 лет.
Эй продажные пригоженские соски отзовитесь