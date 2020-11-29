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Толковый мужик

Толковый мужик (1 видео)

Автор:
29 ноября 2020 16:27
Сообщество : Политика
Метки: политика   путин   путинизм   слова   
2882
1
Очень точно сказал о России в 2020 году. Толковый мужик. Его бы в политику!

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Метки: политика   путин   путинизм   слова   
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10k
Максим 3 часа назад
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516
g789 23 минуты назад
Фишки, а вы ли это?
За админами, пропустившими этот пост, наверно уже выехали.
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27k
LEPA Час назад
А потом он научился лихо переобуваться в прыжке и брать свои обещания обратно. Логично,человек хозяин своего слова.
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5k
Натяжные Потолки Час назад
Зашёл в коменты глянуть кореефеев политики.
)) парни покурить вам оставить?))
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111k
сэмён 2 часа назад
Толковый мужик
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3k
schmubu 2 часа назад
пропиндосовский говнотроль Дмитрий накидывает овнеца без устали, хомячкам на радость...
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11k
Toxictofa schmubu 2 часа назад
Как вы уже за@бали!!!
Сколько вы еще будете его отмазывать???
Про пенс. возраст накиздел!
Про конституцию накиздел!
Про внешних врагов тоже накиздел!
И много еще чего накиздел!
Пора уже признать, что страной управляет нечистоплотный лжец и предатель!
Или вы сейчас скажете, что это все ложь и подстава???
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34
worldstreetmusic Toxictofa 42 минуты назад
Так Путина же на коленях УМОЛЯЛ народ поднять пенсионный возраст.
Буквально ползал за ним и ныл-ныл-ныл что возраст нужно повысить.
Люди из народа считали что они живут всё богаче и лучше с каждым днём.
Ну не выдержало у мужика сердце, дрогнуло ......И скрепя зубами он поднял его. Пожалел просящих.

Пы.сы. на видео с 3 минуты Путин рассказывает что возраст можно было не поднимать 7-10 лет.

Так Путина же на коленях УМОЛЯЛ народ поднять пенсионный возраст. Буквально ползал за ним и ныл-ныл-ныл что возраст нужно повысить. Люди из народа считали что они живут всё богаче и лучше с каждым днём. Ну не выдержало у мужика сердце, дрогнуло ......И скрепя зубами он поднял его. Пожалел просящих. Пы.сы. на видео с 3 минуты Путин рассказывает что возраст можно было не поднимать 7-10 лет.
Так Путина же на коленях УМОЛЯЛ народ поднять пенсионный возраст. Буквально ползал за ним и ныл-ныл-ныл что возраст нужно повысить. Люди из народа считали что они живут всё богаче и лучше с каждым днём. Ну не выдержало у мужика сердце, дрогнуло ......И скрепя зубами он поднял его. Пожалел просящих. Пы.сы. на видео с 3 минуты Путин рассказывает что возраст можно было не поднимать 7-10 лет.
Так Путина же на коленях УМОЛЯЛ народ поднять пенсионный возраст. Буквально ползал за ним и ныл-ныл-ныл что возраст нужно повысить. Люди из народа считали что они живут всё богаче и лучше с каждым днём. Ну не выдержало у мужика сердце, дрогнуло ......И скрепя зубами он поднял его. Пожалел просящих. Пы.сы. на видео с 3 минуты Путин рассказывает что возраст можно было не поднимать 7-10 лет.
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3k
banga911 3 часа назад
Того Путина давно уже нет, убили наверно, а вместо него двойник.
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6k
nadya377 banga911 2 часа назад
тройник, дебил
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2k
PbIBOK 3 часа назад
Доренко еле узнал...
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7k
Михалыч 4 часа назад
Так дыра и была. После Бени - то. Тут ВВП молодой совсем - наивный немного, скорее всего, ещё премьер даже. Не успел ещё предложить войти в НАТО, а такое было, только что ему сказали - Россия ни в НАТО, ни в ЕС не нужна. Как сказал лабатый нацист, экс эсэсовец, в сейме: - "нам не надо, чтобы русские знали латышский язык, надо чтобы они знали своё место". Вот ВВП всё и понял, кто такие, эти "коллеги". До вас, кастрюли, тоже доберутся, Крым вернули, часть Донецка забрали и до Киева вернут. Да и за прибалтику было Петром заплачено, надо решать что-то, с покупкой.
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8k
MihailoSerbiya 4 часа назад
Snova lico s netradicionoy seksualnoy oryentacii napisalo post protiv Rossii i Putina ... Vot p***ras...
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32k
kalinser 4 часа назад
Ну вот и кастрюли прискакали,минусят по мере сил!
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40k
Хельги 4 часа назад
А не кастрюля ли автор? Это у кастрюлек Путин - Бог. Нормальные люди знают, чтоб в подъезде было чисто, надо убирать свой подъезд и не пускать туда кастрюлек.
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4k
Pterodactyl 4 часа назад
Интересно,когда кремлешлюхи минусуют посты про пыню они удовольствие испытывают?
Эй продажные пригоженские соски отзовитесь
Интересно,когда кремлешлюхи минусуют посты про пыню они удовольствие испытывают? Эй продажные пригоженские соски отзовитесь
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10k
Яромиръ Pterodactyl 3 часа назад
....зачем ты вылез?
....зачем ты вылез?
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4k
Pterodactyl Яромиръ 2 часа назад
Я слышал конечно что больше 20 миллионов россиян не имеют нормального сортира. Но зачем ты свой выкладываешь?
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27k
LEPA Pterodactyl Час назад
Это у него обои рабочего стола.
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382
... Pterodactyl 50 минут назад
это его рабочее место, он там в комментах срет, монету отрабатывает иуда
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32k
kalinser 4 часа назад
Толковый мужик
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10k
Taximaxi 5 часов назад
Всё течёт ,всё меняется и нельзя войти в ту же реку дважды. За это время и бывшие партнёры превратились в откровенных врагов и враги в партнёров.
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71k
Ленина на вас нет 5 часов назад
То есть везде дыра.. И поэтому Путин толковый?..
То есть везде дыра.. И поэтому Путин толковый?..
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23k
семён 5 часов назад
Это автор, типа, юморнул? Петросян вот прям вообще в конвульсиях бьётся...
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3k
schmubu семён 2 часа назад
гораздо смешнее - сколько народу это всерьёз восприняли.
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