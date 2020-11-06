На таджикско-афганской границе готовятся масштабные провокации

Несмотря на то, что Таджикистан испытывает серьезные экономические трудности и является далеко не самым влиятельным геополитическим игроком в Центральной Азии, особое географическое положение страны приковывает к ней немало внимания. Ключевой проблемой для Душанбе остается приграничная зона с Афганистаном, на которой регулярно устраивают провокации террористы и давно обосновались наркоторговцы. Таджикистан пытается бороться с этими явлениями и для обеспечения безопасности на границе регулярно обращается за помощью к международным партнерам, самым активным из которых в последние годы стал Китай. Именно между КНР и Таджикистаном был подписан контракт на строительство пограничных застав в регионе еще в начале октября 2016 года. Благодаря помощи китайских специалистов на таджикско-афганской границе помимо пяти застав были построены три комендатуры, пять пограничных постов и один учебный центр.



Подобная активность китайских инженеров и военнослужащих в Таджикистане не прошла незамеченной в США. Вашингтон, который также наращивает активность в странах Центральной Азии и конкурирует за влияние в регионе с Китаем и Россией одновременно, почти сразу обвинил Пекин в создании военной базы на территории Таджикистана. И даже после официального опровержения данной информации США не смирились с присутствием китайских военных на границе с Афганистаном и решили не ограничиваться только дипломатическим противостоянием. Достаточно известная своими громкими разоблачениями группа хакеров Anonymous Kazakhstan взломала канал связи американских кадровых разведчиков и опубликовала данные с их почтовых ящиков https://yvision.kz/post/869593.