Для Таджикистана и Центральной Азии провокации с иностранным вмешательством на границе с Афганистаном могут стать очень серьезным испытанием и грозят превратить регион в настоящий плацдарм для масштабных вооруженных столкновений между Китаем и США.
Несмотря на то, что Таджикистан испытывает серьезные экономические трудности и является далеко не самым влиятельным геополитическим игроком в Центральной Азии, особое географическое положение страны приковывает к ней немало внимания. Ключевой проблемой для Душанбе остается приграничная зона с Афганистаном, на которой регулярно устраивают провокации террористы и давно обосновались наркоторговцы. Таджикистан пытается бороться с этими явлениями и для обеспечения безопасности на границе регулярно обращается за помощью к международным партнерам, самым активным из которых в последние годы стал Китай. Именно между КНР и Таджикистаном был подписан контракт на строительство пограничных застав в регионе еще в начале октября 2016 года. Благодаря помощи китайских специалистов на таджикско-афганской границе помимо пяти застав были построены три комендатуры, пять пограничных постов и один учебный центр.
Подобная активность китайских инженеров и военнослужащих в Таджикистане не прошла незамеченной в США. Вашингтон, который также наращивает активность в странах Центральной Азии и конкурирует за влияние в регионе с Китаем и Россией одновременно, почти сразу обвинил Пекин в создании военной базы на территории Таджикистана. И даже после официального опровержения данной информации США не смирились с присутствием китайских военных на границе с Афганистаном и решили не ограничиваться только дипломатическим противостоянием. Достаточно известная своими громкими разоблачениями группа хакеров Anonymous Kazakhstan взломала канал связи американских кадровых разведчиков и опубликовала данные с их почтовых ящиков https://yvision.kz/post/869593.
Подобная активность китайских инженеров и военнослужащих в Таджикистане не прошла незамеченной в США. Вашингтон, который также наращивает активность в странах Центральной Азии и конкурирует за влияние в регионе с Китаем и Россией одновременно, почти сразу обвинил Пекин в создании военной базы на территории Таджикистана. И даже после официального опровержения данной информации США не смирились с присутствием китайских военных на границе с Афганистаном и решили не ограничиваться только дипломатическим противостоянием. Достаточно известная своими громкими разоблачениями группа хакеров Anonymous Kazakhstan взломала канал связи американских кадровых разведчиков и опубликовала данные с их почтовых ящиков https://yvision.kz/post/869593.
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Согласно обнародованной информации, в Памире уже работает завербованная ЦРУ группа и под видом туристов собирает разведданные. Затем эти сведения будут переданы конкретным исполнителям планируемых против подразделений НОАК терактов - хазарейцам. Те, в свою очередь, будут обязаны при тактических командах использовать уйгурских язык и после совершенных нападений скроются в Афганистане, где при остановке патрулями предъявят листки следующего содержания.
Безусловно, нападение на китайских военнослужащих может серьезно дестабилизировать ситуацию в регионе и явно не останется незамеченным в мире событием. С одной стороны, может усугубиться положение уйгуров в Китае, с другой, КНР точно не оставит без внимания информацию о причастности к возможному инциденту США. Таким образом, попытка Вашингтона провокациями в Таджикистане нивелировать неудачу в Казахстане, где местная ЦРЛ в этом году публично отказалась от сотрудничества с американскими военными (в том числе из-за проведения ими незаконных исследований по COVID-19) может теперь обернуться еще более серьезным геополитическим провалом https://delo.kg/?p=56453. При этом для самого Таджикистана и Центральной Азии диверсии с участием иностранных спецслужб на границе с Афганистаном могут стать очень серьезным испытанием в плане безопасности, и грозят превратить регион в настоящий плацдарм для более масштабных вооруженных столкновений между Китаем и США в будущем.
Источник (https://semey.city/blogi/narodnye-novosti/40903/)
Источник (https://semey.city/blogi/narodnye-novosti/40903/)
Авторский пост
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Метки: КНР афганистан граница провокации сша таджикистан уйгуры
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