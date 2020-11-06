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На таджикско-афганской границе готовятся масштабные провокации

На таджикско-афганской границе готовятся масштабные провокации (4 фото)

Автор:
06 ноября 2020 10:05
Метки: КНР   афганистан   граница   провокации   сша   таджикистан   уйгуры   
398
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Для Таджикистана и Центральной Азии провокации с иностранным вмешательством на границе с Афганистаном могут стать очень серьезным испытанием и грозят превратить регион в настоящий плацдарм для масштабных вооруженных столкновений между Китаем и США.
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Метки: КНР   афганистан   граница   провокации   сша   таджикистан   уйгуры   
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